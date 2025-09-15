Nehoda kamionů uzavřela Cholupický tunel. Místo objeďte, doporučuje policie

Autor: ,
  14:05
Nehoda dvou nákladních aut a odstraňování jejích následků uzavřela v pondělí odpoledne zhruba na hodinu Cholupický tunel na pražském okruhu ve směru k dálnici D7. Před 14. hodinou bylo místo nehody opět průjezdné, ale jen jedním jízdním pruhem a se sníženou rychlostí, řekla policejní mluvčí Eva Kropáčová. S ohledem na tvorbu kolon policie doporučovala místo objet. Okolnosti a příčiny srážky kamionů policie vyšetřuje.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Nehoda se stala kolem 12:30. „Krátce po nehodě byl jeden jízdní pruh průjezdný, poté byl ale kvůli odstranění uniklých provozních kapalin tunel na nezbytně nutnou dobu uzavřen,“ uvedla mluvčí.

Podle serveru dopravniinfo je na místě kolona, která řidiče nyní zdrží až na 75 minut. S ohledem na tvorbu kolon policie doporučovala místo objet. Okolnosti a příčiny srážky kamionů policie vyšetřuje.

Při následném odtahu havarovaných aut podle mluvčí Evy Kropáčové může být tunel na potřebnou dobu znovu uzavřen.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Dramatické přistání v Praze. Airbus drhnul zadkem o ranvej

Nejčtenější

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

Praha kývla na stavbu nejvyššího českého mrakodrapu, podobného vraku obří lodi

Praha změní územní plán tak, že umožní výstavbu mrakodrapu Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje developerská firma Trigema. Změnu schválili městští zastupitelé. Zároveň odhlasovali...

Muž a žena v Praze zahynuli při pádu ultralightu, stroj měl po startu závadu

V pražských Letňanech spadlo v neděli po poledni do lesa malé soukromé letadlo, havárii nepřežili muž a žena. Podle prvotních zjištění policie měl letoun zřejmě krátce po startu závadu, zpět na...

VIDEO: Tvrdé přistání na pražském letišti. Airbus z Londýna zavadil o ranvej

Náročné přistání měl ve čtvrtek na ranveji Letiště Václava Havla v Praze Airbus maďarských nízkonákladových aerolinek. Letoun na cestě z Londýna při klesání škrtal o ranvej a utrpěl několik hlubokých...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Nehoda kamionů uzavřela Cholupický tunel. Místo objeďte, doporučuje policie

Nehoda dvou nákladních aut a odstraňování jejích následků uzavřela v pondělí odpoledne Cholupický tunel na Pražském okruhu ve směru k dálnici D7. Před tunelem se tvoří kolony, policie proto...

15. září 2025  14:05

Nedostali se na střední školu, co dál? Na brigádu pozor, varují odborníci

Premium

Na pracovní úřad se v srpnu nahlásilo 370 absolventů a mladistvých. Neúspěšní uchazeči o střední školu ale nárok na podporu v nezaměstnanosti nemají, protože zatím nepracovali ani neplatili pojištění.

15. září 2025

Muž s kuší vyděsil lidi v kladenské nemocnici. Báli se, že má střelnou zbraň

Pozornost na sebe v pondělí dopoledne upoutal muž, který chodil po kladenské nemocnici s kuší trčící z igelitové ho pytle. Lidé se obávali, že má střelnou zbraň. Na místě proto zasahovala městská i...

15. září 2025  12:26

Hotelové impérium Kellnerových se rozrůstá, PPF kupuje Diplomat v Dejvicích

Investiční skupina PPF rozšiřuje své hotelové portfolio. K pražským hotelům Hilton a Four Seasons nově přibude i dejvický Diplomat. Ten realitní odnož PPF Real Estate koupí za 73 milionů eur (v...

15. září 2025  12:21

Referenda v Čáslavi a Kladně: voliči rozhodnou o osudu skládky i hazardu

Část obyvatel regionu bude mít na začátku října v rukou víc než „jen“ složení Poslanecké sněmovny v příštích čtyřech letech. Společně s parlamentními volbami se totiž ve středních Čechách uskuteční...

15. září 2025  10:07

Nefungovaly mi nohy, uznal Fortelný. Pomůže proslov zkušeného Krejčího?

Zaujal geniální gólovou nahrávkou Matěji Pulkrabovi, teplické ligové soužení však ani rekrut z Jablonce Jan Fortelný zastavit nedokázal. „Bylo hodně znát, že jsem vypadl z herního vytížení a dlouho...

15. září 2025  9:58

Tolik ztrát, tolik špatných rozhodnutí. Kouč Priske o první ligové porážce v sezoně

Ocenil soupeře. „Vítězství chtěli víc než naši kluci,“ řekl trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske. Krátce po nedělní porážce v Hradci Králové (1:2), která pro jeho tým byla v současném ligovém...

15. září 2025  6:58

Muž kradl v obchodě a vytáhl na člena ochranky nůž. Oba skončili v nemocnici

Pražští policisté v neděli večer vyjížděli k případu krádeže a s ní spojenou potyčkou v obchodním domě Metropole Zličín. Zadržený muž kradl v obchodě s drogistickým zbožím, údajně mělo jít o parfémy,...

14. září 2025  21:30

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

14. září 2025  17:02,  aktualizováno  20:03

Bohemians - Slovácko 1:0, rozhodl gól z druhé minuty. Hosté prohráli potřetí v řadě

Fotbalisté Bohemians porazili v Ďolíčku Slovácko 1:0 a z posledních třech zápasů získali sedm bodů. Naopak hosté padli potřetí za sebou a zůstávají na třináctém místě. O výhře klokanů rozhodl už v...

14. září 2025  17:38

Nejzábavnější tým ligy? Mladá Boleslav! Gólů jako v hokeji, divoké přestřelky

Možná je dobře, že ligový debutant Aleš Majer má sestřih na Kojaka. Jinak by asi trenér fotbalové Mladé Boleslavi z bláznivých přestřelek zešedivěl. Jeho parta je, přinejmenším co se týče gólů,...

14. září 2025  14:57

Řemeslníci či opraváři patří v Praze mezi nejlépe placené profese, ukazuje analýza

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Praze přesáhla v letošním druhém čtvrtletí hranici 62 tisíc korun. Přesáhla tak republikový průměr zhruba o 13 tisíc. Platový žebříček vedou řídicí...

14. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.