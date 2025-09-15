Nehoda se stala kolem 12:30. „Krátce po nehodě byl jeden jízdní pruh průjezdný, poté byl ale kvůli odstranění uniklých provozních kapalin tunel na nezbytně nutnou dobu uzavřen,“ uvedla mluvčí.
Podle serveru dopravniinfo je na místě kolona, která řidiče nyní zdrží až na 75 minut. S ohledem na tvorbu kolon policie doporučovala místo objet. Okolnosti a příčiny srážky kamionů policie vyšetřuje.
Při následném odtahu havarovaných aut podle mluvčí Evy Kropáčové může být tunel na potřebnou dobu znovu uzavřen.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz