Na okraji Prahy hoří zemědělský objekt, z Cholupic stoupají oblaka kouře

Na místě zasahuje více jak 20 kusů požární techniky a 3 kusy výškové techniky. Dále na místo míří velkokapacitní čerpadlo Somati, které bude dodávat vodu na požářiště z nedaleké vodní plochy, uvedli hasiči na síti X.
Podle prvotních informací hasičů na místě hořel stoh statku v ulici K Dýmači. „Vyhlásili jsme druhý stupeň poplachu, rozsah požáru je 50 krát 5 metrů,“ popsal mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl.
„Jedná se o hospodářskou budovu, starý špýchar, který je plný sena nebo podobného materiálu,“ upřesnil pro iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Později dodal, že se jedná o budovu ve vlastnictví akciové společnosti DSS.
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