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Dálnici D4 ve směru na Prahu uzavřela smrtelná nehoda, auto tam srazilo chodce

Autor:
  20:12
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Dálnici D4 ve směru ze Strakonic na Prahu v úterý večer uzavřela tragická dopravní nehoda. Podle informací z místa došlo na 40,8. až 41. kilometru dálnice, konkrétně nedaleko autobusové zastávky, ke střetu osobního automobilu s chodcem. Chodec srážku nepřežil.

KRIMI

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Smrtelná nehoda na 41. kilometru D4. Auto zde srazilo chodce. (12. listopadu 2026)
Smrtelná nehoda na 41. kilometru D4. Auto zde srazilo chodce. (12. listopadu 2026)
Smrtelná nehoda na 41. kilometru D4. Auto zde srazilo chodce. (12. listopadu 2026)
Smrtelná nehoda na 41. kilometru D4. Auto zde srazilo chodce. (12. listopadu 2026)
20 fotografií

„Prošetřujeme okolnosti tragické události, ke které došlo zhruba krátce po půl šesté. Došlo tam ke sražení osoby na dálnici. Jedná se o muže zatím neznámé totožnosti,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.

Policie nyní zjišťuje přesné příčiny a průběh nehody. „V současné době je komunikace v tom místě stále uzavřená a zjišťujeme, jakým způsobem se tam ten muž dostal nebo co tam dělal, a další okolnosti této tragické události,“ doplnil Truxa s tím, že doprava je odkláněna po stanovených objízdných trasách a v místě se netvoří kolony stojících vozidel.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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