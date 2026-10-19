„Vždy nepatrně reagujeme na cenu Plzně,“ potvrdil například spolumajitel Černokosteleckého pivovaru v Kostelci nad Černými lesy na Praze-východ Tomáš Vodochodský.
Středočeské malé pivovary, které redakce iDNES.cz oslovila, sice nebudou ceníky upravovat směrem nahoru v nejbližších dnech, ale vzhledem k letošní neúrodě chmele a ječného sladu nevylučují, že k tomu budou muset také přistoupit.
V meziročním období byly výnosy zhruba o čtvrtinu nižší, než jsme plánovali. Důvodem bylo sucho a velmi horké dny v létě. O něco lepší to bylo na zavlažovaných chmelnicích.