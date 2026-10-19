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Chmele je málo a není dost hořký, pivo bude dražší. Minipivovary řeší, co dál

Robert Božovský
  12:30
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Největší český pivovar, Plzeňský Prazdroj, od října zdražil čepované pivo ze sudů a tanků, část plechovek a některá lahvová piva v průměru o 70 haléřů na půllitr. Tento krok na pivním trhu málokdy zůstane bez odezvy. Prazdroj tradičně funguje jako lakmusový papírek a je spouštěčem úpravy ceníků i pro zbytek odvětví.

„Vždy nepatrně reagujeme na cenu Plzně,“ potvrdil například spolumajitel Černokosteleckého pivovaru v Kostelci nad Černými lesy na Praze-východ Tomáš Vodochodský.

Středočeské malé pivovary, které redakce iDNES.cz oslovila, sice nebudou ceníky upravovat směrem nahoru v nejbližších dnech, ale vzhledem k letošní neúrodě chmele a ječného sladu nevylučují, že k tomu budou muset také přistoupit.

V meziročním období byly výnosy zhruba o čtvrtinu nižší, než jsme plánovali. Důvodem bylo sucho a velmi horké dny v létě. O něco lepší to bylo na zavlažovaných chmelnicích.

Jaroslav Mikoláš ml.jednatel zemědělské společnosti Lupofyt z Chrášťan na Rakovnicku

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