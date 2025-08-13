„Obžaloba je podána a na 10. září 2025 je nařízeno hlavní líčení,“ řekla ČT Daniela Smetanová z Městského státního zastupitelství v Praze.
Podle zjištění iDNES.cz se výhrůžky týkaly střední školy Trivis a Vyšší odborné školy prevence kriminality v Praze 8 Hovorčovické ulici.
Policie loni u studenta při domovní prohlídce našla airsoftové a vzduchové zbraně i nože. Osmnáctiletý mladík kromě vyhrůžek střelbou dával také podle kriminalistů veřejně najevo, že si chce pořídit zbrojní průkaz a opakovaně před svými spolužáky souhlasil s tragickou střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Údajně prohlašoval, že by to udělal stejně.
Osmnáctiletý student hrozil vystřílením třídy v Praze 8, našly se u něj zbraně
Před Vánocemi 2023 při střelbě v hlavní budově školy na Palachově náměstí přišlo o život 14 lidí - studentů i pedagogů, dalších 25 bylo zraněno. Pachatel, čtyřiadvacetiletý student fakulty, po činu spáchal sebevraždu.
Střelba na filozofické fakultě
Několik hodin před střelbou na fakultě podle policie zavraždil v Hostouni na Kladensku svého otce a několik dní předtím muže a jeho dvouměsíční dceru v Klánovickém lese. Legálně vlastnil velké množství střelných zbraní.
21. prosince 2023