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Chlapcům nabízel popcorn a odvoz domů. Muže z videa hledá policie

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  12:19
Pražská policie pátrá po muži, který obtěžoval dva dvanáctileté chlapce. Oslovil je na přechodu pro chodce, nabízel jim popcorn ze svého proutěného košíku a zval je k sobě do auta s tím, že je odveze domů.

Stalo se koncem května na Ortenově náměstí v Praze 7.

„Když chlapci muže odmítli, tak se začal chovat velmi podrážděně a chlapcům vytkl, že taková nabídka od hodného pána, který jim chce dát popcorn a odvézt je domů, se neodmítá a že dělají velkou chybu. Chlapci na muže raději nijak nereagovali a běželi se schovat na tramvajovou zastávku, kde bylo víc lidí,“ popsal policejní mluvčí Richard Hrdina.

Policisté dalším šetřením zjistili, že se jednalo o muže ve věku kolem čtyřiceti let s krátkými světlými vlasy střiženými na ježka. Na sobě měl modré tričko.

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Muže odpovídajícího popisu i s proutěným košíkem s popcornem policisté nalezli na zajištěných kamerových záznamech. Jelikož se jim ho do současné doby nepodařilo vypátrat, tak žádají veřejnost o pomoc. Jakékoliv informace uvítají na lince 158.

„Hledaný muž je podezřelý ze spáchání trestného činu navazování nedovolených kontaktů s dítětem, za což mu v případě dopadení a prokázání viny hrozí až dvouletý trest odnětí svobody,“ upřesnil policejní mluvčí.

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