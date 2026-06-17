Chlapcům nabízel popcorn a odvoz domů. Muže z videa hledá policie

Stalo se koncem května na Ortenově náměstí v Praze 7.
„Když chlapci muže odmítli, tak se začal chovat velmi podrážděně a chlapcům vytkl, že taková nabídka od hodného pána, který jim chce dát popcorn a odvézt je domů, se neodmítá a že dělají velkou chybu. Chlapci na muže raději nijak nereagovali a běželi se schovat na tramvajovou zastávku, kde bylo víc lidí,“ popsal policejní mluvčí Richard Hrdina.
Policisté dalším šetřením zjistili, že se jednalo o muže ve věku kolem čtyřiceti let s krátkými světlými vlasy střiženými na ježka. Na sobě měl modré tričko.
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Muže odpovídajícího popisu i s proutěným košíkem s popcornem policisté nalezli na zajištěných kamerových záznamech. Jelikož se jim ho do současné doby nepodařilo vypátrat, tak žádají veřejnost o pomoc. Jakékoliv informace uvítají na lince 158.
„Hledaný muž je podezřelý ze spáchání trestného činu navazování nedovolených kontaktů s dítětem, za což mu v případě dopadení a prokázání viny hrozí až dvouletý trest odnětí svobody,“ upřesnil policejní mluvčí.