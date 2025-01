Co dál s trampskými kempy na Kokořínsku? Jejich vliv posoudí odborníci

Trampové jezdili do regionu, kde se CHKO vyhlášená v roce 1976 nachází, už o desítky let dříve. „Právě oblíbenost této oblasti pro pobyt v přírodě a snaha o její zachování stály u zrodu chráněné krajinné oblasti. Tramping je dlouhodobě vnímán ochranou přírody jako jedna z šetrných forem poznávání krajiny, zejména pokud jde o pobyt v přírodě včetně nocování se snahou zanechávat co nejméně pobytových stop,“ uvedla mluvčí AOPK Šůlová.

Zároveň však poukázala na porušování zákona v případě, kdy už nejde o trampování, ale spíš o chataření, a kdy po pobytu zůstávají v přírodě trvalé stopy. Kromě porušování zákona o ochraně přírody jde podle ní také o porušování zákona o lesích, zákona o odpadech, stavebního zákona, vlastnických práv a dalších.

AOPK ČR už dříve zjistila více než 120 míst opakovaně či trvale využívaných jako trampské kempy. Rozdělila je do tří kategorií podle závažnosti dopadů na přírodu. „V posledních dvou letech bylo třicet nejvíce problematických tábořišť odstraněno. Zlikvidovaná tábořiště jsou kontrolována a jsou likvidovány pokusy o jejich obnovu,“ řekla Šůlová.

Dodala, že k výraznému zvýšení návštěvnosti trampských objektů přispělo zveřejnění jejich umístění v aplikaci na sociálních sítích, přispělo k tomu také období pandemie covidu. AOPK je podle mluvčí kritizována jak lidmi, kteří chtějí zlikvidovat všechna tábořiště, tak těmi, kterým vadí odstranění těch nejproblematičtějších.

Dalšího postupu se týkalo úterní jednání, kterého se zúčastnilo 35 zástupců samospráv, státních, obecních i privátních vlastníků, myslivců, státní správy v oblasti stavebního řádu, státní správy lesa a odborníků na ekologii, geologii a dalších. Zúčastnil se též ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), z jehož podnětu vznikla pracovní expertní skupina.

„Cílem je navrhnout do půl roku další postup a spolupráci při odstraňování problematických tábořišť, možnost dalšího využívání zbývajících, a to za podmínek platné legislativy. Dalším úkolem této mezioborové skupiny je identifikace legislativních úskalí současné právní úpravy a věcný návrh možné úpravy,“ dodala Šůlová.

Skupinu vede ředitel regionálního pracoviště AOPK ČR Liberecko a předseda odborné skupiny komise AOPK ČR pro rekreaci, sport a turistiku Jiří Hušek.

Šůlová také uvedla, že v čele CHKO Kokořínsko - Máchův kraj skončil v prosinci Ladislav Pořízek a nový ředitel vzejde z konkurzu. Vedením je nyní pověřený Luboš Beran, který zde dosud působil jako zástupce ředitele. Důvod Pořízkova odchodu mluvčí nespecifikovala.

Pořízek nechtěl svůj konec ve funkci komentovat. „O mém případném setrvání v AOPK ČR (pod kterou spadají i správy CHKO) se teprve bude jednat v souladu se zákonem o státní službě,“ uvedl pouze prostřednictvím esemesky.