Chatařům se nelíbí karavany v lese, dle majitele je vše v pořádku

V osadě kotví také hausbót zpěvačky Heleny Vondráčkové a jejího manžela Martina Michala, kteří proti parkování karavanů a maringotek spolu s dalšími místními bojují.

„Za poslední dva roky je z toho vlastně úplně regulérní tábořiště bez jakéhokoliv povolení, bez hygieny,“ řekl Michal. Dodal, že se bezvýsledně obrátil na obec s rozšířenou působností Dobříš, Středočeský kraj i inspekci životního prostředí.

Karavany mají za okny souhlas majitele pozemku Emila Čeledy. „Stávalo se, že na můj pozemek jezdili načerno kempovat karavany, byl tam nepořádek. Proto jsem dovolil určitým lidem, kteří sem jezdí rybařit, aby si na pozemek umístili karavany nebo maringotky,“ vysvětlil. Majitelé mu za parkování platí.

Zhruba 17 karavanů a maringotek je na místě podle něj dočasně. „Již 15 let se odkládá schválení nového územního plánu, který by měl počítat s jiným mým záměrem,“ řekl Čeleda. V lese je podle něj stavební parcela, na které mají na základě nového územního plánu vzniknout chaty. Kromě chat má v lokalitě vzniknout také zázemí pro lidi, kteří zde zakotví s lodí.

„Jsme z toho spíš nešťastní, beru to jako ostudu obce, ale naše síly jsou velmi omezené a musíme čekat, co orgány, které s tím mohou něco udělat, jestli budou konat,“ řekl starosta obce Jiří Novák (nez.).

Majitel pozemku je s obcí podle Nováka v kontaktu, jedná s ní mimo jiné právě o novém územním plánu. „Množí se stížnosti, chování těch lidí tady není v pořádku, starousedlíci se sem i bojí chodit. Z krásné lokality, kam se chodilo na procházky, se stalo místo, kam se lidé bojí a vyhýbají se mu,“ řekl Novák.

Podle místních jsou majitelé karavanů a maringotek agresivní a hluční a nechávají po sobě nepořádek. „V první maringotce to funguje tak, že se natáhnou hadice do Vltavy a čerpá se voda z Vltavy. To, co se tady děje, je Klondike,“ řekl Michal.

Parkující karavany a maringotky podle Čeledy nic neporušují, nejde o stavby, k jejich parkování na soukromém pozemku tak prý nepotřebuje povolení. „Zjišťoval jsem si na všech možných institucích, zda je to v pořádku. A je,“ uzavřel Čeleda.