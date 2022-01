Hrabalova chata se 5. února na výročí spisovatelova úmrtí otevře lidem

Uvedl to Jan Vinduška, ředitel Polabského muzea, které se zde má za kraj podílet na přípravě expozice o spisovateli.

„Lidé budou možná zklamaní, jak to tam nyní vypadá, ale skutečně je to ve stavu, v jakém to opustili původní majitelé, navíc k reálnému předání došlo teprve před několika dny,“ řekl dnes Vinduška.

Objekt podle něj od Hrabalovy smrti chátral a předchozí majitelé dělali jen minimální údržbu. Úpravy, které mají chatu co nejvíce navrátit podobě, v jaké byla, když v ní Hrabal pobýval, plánuje kraj až na příští rok. Na přípravě a provozu expozice, která se otevře v roce 2024, se má kromě muzea podílet i Památník národního písemnictví.

Expozice by měla zahrnovat Hrabalovy osobní předměty a počítá se i s využitím takzvané rozšířené reality, která prostory doplní o další zajímavosti. Na pozemku vznikne i nový objekt se zázemím pro návštěvníky.

Vlastivědné muzeum v Nymburce, které je součástí Polabského muzea, dlouhodobě spravuje stálou expozici Bohumila Hrabala. Část z ní, zejména předměty pocházející přímo z chaty, bude přemístěna právě do původních prostor v Kersku. Mezi vystavenými exponáty by mohly být například Hrabalovy psací stroje, akumulační kamna nebo jízdní kolo.

Středočeský kraj odkoupil chatu za 9,9 milionu korun. Díky vyjednávání snížil původní cenu téměř 12 milionů, kterou majitelé požadovali přes inzerát loni v červenci.

Zpřístupnění spisovatelovy chaty první únorovou sobotu od 10:00 do 16:00 je součástí pietní akce 25 let bez Hrabala, kterou pořádá Klub čtenářů Bohumila Hrabala.