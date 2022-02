V Hrabalově chatě se našly části pozůstalosti, mimořádně se otevře lidem

Veřejnost bude mít možnost se do chaty, kde spisovatel žil a tvořil, podívat poprvé. Objekt je zatím ve stavu, v jakém ho opustili předchozí majitelé. Plánovaná expozice, která má připomenout Hrabalův život, by se měla otevřít na konci března 2024, při příležitosti 110 let od spisovatelova narození.

Mimořádně přístupná bude chata v sobotu 5. února od 10:00 do 16:00 u příležitosti čtvrtečního výročí 25 let od Hrabalovy smrti.

„Bohumil Hrabal koupil chatu na základě inzerátu v roce 1965 a i my jsme ji vlastně koupili na základě inzerátu,“ řekla ve čtvrtek hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Středočeský kraj získal nemovitost na konci loňského roku za 9,9 milionu korun. Díky vyjednávání snížil původní cenu téměř 12 milionů a podepsal memorandum s ministerstvem kultury o spolupráci při provozu budoucí expozice.

Za kraj se o ni bude starat Polabské muzeum, jehož součástí je Vlastivědné muzeum v Nymburce, které dlouhodobě spravuje stálou expozici Bohumila Hrabala.

V objektu má vzniknout expozice z nově nalezených předmětů z Hrabalovy pozůstalosti, které se objevily při přebírání objektu do vlastnictví kraje. Také tam má vzniknout výstava o autorově životě a díle, k němuž v osadě hojně čerpal inspiraci.

Část z nymburské expozice, zejména předměty pocházející přímo z chaty, se vrátí do původních prostor v Kersku. Mezi vystavenými exponáty by mohly být například Hrabalovy psací stroje, akumulační kamna a jízdní kolo.

Bohumil Hrabal Bohumil Hrabal, jeden z nejpřekládanějších českých autorů 20. století, zemřel v roce 1997 ve věku 82 let po pádu z okna pražské nemocnice. Jeho život a dílo jsou výrazně spjaty s městem Nymburk, kam s rodiči přišel v roce 1919. Natrvalo se z Nymburka odstěhoval v roce 1947, ale až do konce šedesátých let město pravidelně navštěvoval a inspirovalo ho pro jeho tvorbu, například v knize Ostře sledované vlaky nebo Postřižiny. Od roku 1965 pak Hrabal vlastnil chatu v nedalekém Kersku. Za své dílo získal několik českých i světových literárních ocenění, například za knihy Příliš hlučná samota nebo Obsluhoval jsem anglického krále. V roce 2012 nechal Nymburk na náměstí Přemyslovců umístit netradiční dřevěnou sochu Hrabala sedícího v životní velikosti na lavičce. Od roku 2014 pak nese spisovatelovo jméno nymburské gymnázium.

O přesné podobě expozice v chatě, včetně toho, do jakého časového období prostor stylizují, chtějí zástupci muzea rozhodnout letos.

První úpravy a přípravu expozice kraj zahájí v roce 2023. Měla by zahrnovat Hrabalovy osobní předměty a počítá se i s využitím takzvané rozšířené reality, která prostory doplní o další zajímavosti.

Na pozemku vznikne nový objekt se zázemím pro návštěvníky. Na návrzích pro úpravy chaty a nového objektu by se podle Švendy měli podílet studenti stavební fakulty Českého vysokého učení technického (ČVUT).

Muzejníci ještě neznali zdaleka všechno

V sobotu lidé uvidí i několik kusů původního Hrabalova nábytku, který našli zástupci muzea při přebírání chaty v garáži.

„Žili jsme v domnění, že veškeré hmotné věci jsou v našich sbírkách nebo je máme zapůjčeny v muzeu, ale opak byl pravdou,“ sdělil ředitel Polabského muzea Jan Vinduška.

V přízemí chaty jsou tedy skříně, truhly a stůl, které ukazují fotografie původního interiéru. V prvním patře v takzvané vechtrovně je knihovna s desítkami Hrabalových knih.

Hrabal na chatě provedl v letech 1967 až 1970 stavební úpravy, nechal přistavět horní patro s ateliérem. Zejména v 70. letech zde napsal většinu svých knih. Před smrtí objekt daroval synovi svého souseda, který zde dostavěl koupelnu a kuchyň a objekt vlastnil až do prosince loňského roku. Chatu bude zatím kraj otevírat veřejnosti jen při výjimečným příležitostech, letos ještě během tradiční letní akce Hrabalovo Kersko.