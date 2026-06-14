V nabídce Reality.iDNES.cz je například chalupa na severu Čech na Jablonecku – prostory k bydlení mají 78 metrů čtverečních a pozemek 1 279 metrů čtverečních, za to majitelé chtějí okolo sedmi milionů korun. Jde o jedno z nejatraktivnějších míst v Česku, navíc slušně dostupné i v případě pravidelného dojíždění z hlavního města.
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Zatímco loni před sezonou ceny rekreačních objektů mírně rostly napříč kategoriemi, letos zprůměrovaná data prozrazují spíše stagnaci. Ukazují se však zásadní rozdíly mezi jednotlivými typy rekreačních objektů.
„V prémiových lokalitách, jako jsou Krkonoše nebo Jizerské hory, a u rekonstruovaných nebo udržovaných objektů jsou ceny na nových rekordech. Tradiční rekonstruovaná roubenka v pěkné přírodě stojí na metr čtvereční víc než pražský byt,“ upozornil Hendrik Meyer, šéf digitální realitní služby Bezrealitky.
Chalupa k celoročnímu obývání a objekty pro tzv. druhý domov totiž na jaře zdražily meziročně o 11 procent. Průměrná nabídková cena v této kategorii poprvé překročila sedm milionů korun.
Ceny
Zdroj: Bezrealitky
Podobně se vyvíjejí i ceny prémiových chatek v nejatraktivnějších lokalitách, zejména v krátké dojezdové vzdálenosti od Prahy.
Například v populárních Štěchovicích jižně od metropole, kam se z metra na Smíchově lze MHD dostat za zhruba 40 minut, inzerují realitní kanceláře chalupu s rozlohou 150 metrů čtverečních plochy za zhruba 9,5 milionu korun.
Cena roste s dálnicí
Zásadní vliv na ceny rekreačních objektů měly podle expertů v posledním roce a půl také nově dokončené dálnice.
Rychlejší dostupnost Prahy tlačí nahoru zájem o budovy v lokalitách, které ještě nedávno stály ve stínu největšího zájmu.
Výrazný nárůst cen v tomto ohledu zaznamenaly chalupy v jižních Čechách nebo v obcích na Rakovnicku v okolí „karlovarské“ dálnice D6. Totéž odborníci registrují v okolí dálnic D11 či D35 směřujících od Prahy na východ republiky. „Nabídkové ceny jsou skokově vyšší, v některých případech až o pětinu,“ potvrdil Meyer.
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Touha žít ve vlastním „baráčku“ zvedá atraktivitu staveb všeho druhu. „Opět začaly zdražovat pražské zahradní chatky anebo chaty v metropolitních rekreačních oblastech a velký zájem je také o chalupy, které umožňují komerční pronájem,“ dodal Meyer.
Chatku s rozlohou 36 metrů čtverečních a s pozemkem o výměře 44 metrů čtverečních v Březiněvsi v Praze 8 lze podle čerstvé nabídky pořídit za přibližně půldruhého milionu korun.
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Chalupy a chaty jsou zase v kurzu, ceny letí vzhůru. Přehled po krajích
Naopak průměrné chaty, do kterých nikdo roky neinvestoval, v nabídkách realitních makléřů stagnují, nebo dokonce zlevňují. Podobně je tomu i u menších chat nebo zahradních domků v méně atraktivních lokalitách. U starších chat nebo objektů před rekonstrukcí je meziroční pokles výrazný. Jejich průměrná cena se snížila o 18 procent na zhruba 700 tisíc korun.
Sen o vlastním domku
„Ukazuje se, že trh se stává značně selektivním a kupující dnes mnohem přísněji zvažují poměr ceny a hodnoty, což se projevilo zejména u chat a chalup. Ceny zde sice rychle rostou, ale na kupce se čeká o tři týdny déle,“ potvrzuje Michal Makoš, ředitel společnosti Reas.cz.
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O vlastnictví domu sní většina Pražanů. „Nejčastěji zmiňují jako ideální bydliště samostatně stojící rodinný dům. Téměř dvě třetiny Pražanů by v něm chtěli bydlet. V příštích pěti letech se chce přestěhovat třetina z nich,“ upozornila studie Kvalita života očima Pražanů 2017–2024, kterou zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).
Dostupné bydlení stále představuje problém. V prvním čtvrtletí 2026 v hlavním městě odstartovala výstavba 1 449 bytů. „V porovnání se stejným obdobím minulého roku došlo ke značnému poklesu počtu zahájených bytů o 49,4 procenta,“ upozornil Tomáš Slavíček z oddělení informačních služeb pražské Krajské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Klíčové jsou při shánění bydlení hypotéky. „Za duben poskytly banky a stavební spořitelny 9 049 nových hypoték, což bylo meziročně o 41 procent více,“ uvedl Evžen Korec, ředitel developerské společnosti Ekospol.