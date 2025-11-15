V případě kvalitních došlo i přes nástup podzimu k dalšímu zdražení, což potvrzují odborníci z realitní branže. Průměrné ceny špičkových objektů jsou nad šesti miliony korun. To tlačí na nový trend, jenž je spíše opačný. Přibývá totiž majitelů, kteří chatou či chalupou zamýšlejí, jak zafinancovat byty.
Ceny nemovitostí lámou rekordy. U některých už se ale karta obrací
Prostorná chata s velkým pozemkem na Slapech kousek od Prahy se dá například v aktuální nabídce realitního portálu Reality.iDNES.cz najít za téměř devět milionů korun. Ve Stříbrné Skalici či Mukařově cena za podobný typ objektu začíná nad čtyřmi miliony. Malá budova s třísetmetrovou zahradou v Praskolesích na Berounsku šla nalézt v nabídce za necelého půldruhého milionu korun. A třeba pronájem zahradní chatky na periferii hlavního města se dá pořídit zhruba od osmi tisíc korun.
Obecně podle realitních odborníků platí, že nezrekonstruovaná chalupa v nepříliš atraktivní lokalitě s průměrným pozemkem stála před letošní sezonou cca 3,2 milionu, nyní se nabízí o 100 tisíc levněji. Oproti loňsku roku sice zdražila, ale „pouze“ o pět procent.
Prodej bytů v Praze láme rekordy. A zdražování stále není u konce
Naopak chalupa po rekonstrukci nebo v tzv. „áčkové“ lokalitě zdražuje i po sezoně. V průměru se nabízí za 6,7 milionu korun, což je o celých 18 procent více než roku 2024. „Souvisí to s množstvím nemovitostí v nabídce. Chat a chalup je nabízeno nejvíce za poslední tři roky, v některých lokalitách dokonce za pět let. Ale ve většině případů jsou to právě objekty v horším stavu nebo v méně atraktivní lokalitě,“ vysvětlil Zdeno Dubnička, šéf digitální realitní služby Bezrealitky.
Každý 12. chce prodávat
Obdobný trend jako u zmiňovaných chalup platí u chat. Ceny těch nerekonstruovaných, často bez vlastního vodovodu a s pronajatým pozemkem, nadále klesají. Po sezoně zlevnily asi o čtyři procenta a v průměru se nabízejí asi za 820 tisíc korun. Problematické objekty, bez vlastního pozemku s nutností kompletní přestavby apod., jdou na prodej za sumy v řádu nižších statisíců.
Naopak ceny chatek v dobrých lokalitách a po dílčí rekonstrukci rostou. Průměrná cena se pohybuje kolem 1,6 milionu korun. V top oblastech, s půlhodinovým dosahem autem z Prahy třeba v okolí Vltavské kaskády, se ceny moc neliší od toho, co je v realitní nabídce v Praze. Podobně do zmiňované „áčkové“ úrovně spadá v dosahu hlavního města například Kokořínsko.
Ceny hypoték jsou teď docela normální, říká šéf Partners Banky Marek Ditz
Na trhu se nyní objevuje ale též nový trend než využití chaty či chalupy ke stálému bydlení. Jejich prodej plánuje rekordní množství vlastníků. „Zatímco v době před pěti lety to byl zhruba každý třicátý majitel, dnes je to každý dvanáctý,“ upozornil Zdeno Dubnička. Hlavní důvody existují dva, rostoucí náklady na provoz a neschopnost udržovat objekt investicemi v odpovídajícím stavu. Důležitou roli hraje též využití financí z prodeje chaty či chalupy na nákup vlastního bytu ve městě.
Není na co čekat
To potvrzují také další analýzy. Byty totiž dál s přehledem dominují realitnímu trhu. Ceny domů a pozemků rostou pomaleji, ale neméně stabilně. „Trh tak potvrzuje trend roku 2025. Růst cen není výsledkem spekulací, ale dlouhodobé nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou,“ uvedl Miroslav Majer ze společnosti hyponamiru.cz.
Pro srovnání, nabídková cena bytu ve třetím čtvrtletí 2025 překročila 173 tisíc korun za metr čtvereční, meziročně stoupla o téměř osm procent. Prodejní cena se blíží 169 tisícům korun. A zanedlouho se může vyšplhat na 200 tisíc za metr čtvereční. Navzdory tomu prodeje letos neustále lámou rekordy.
V Praze už se nežije blaze. Drahé bydlení sráží životní úroveň, mladí se stěhují pryč
Ve 3. čtvrtletí letošního roku si zájemci koupili 1 700 jednotek. Od začátku roku jde skoro o šest tisíc. „Odhaduji, že letos prodeje skončí mezi 7,5 a 8 tisíci prodanými jednotkami,“ řekl Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema. Zmiňovaná čísla atakují dlouhodobé rekordy.
„Lidé dávno přestali čekat na výraznější pokles hypotečních sazeb, který v nejbližší době stejně nepřijde, a začali svou bytovou potřebu řešit ihned. Pochopili totiž, že jakékoliv odkládání koupě bytu není vhodné, protože čím déle otálejí, tím více nakonec zaplatí,“ komentoval situaci Evžen Korec, předseda představenstva developerské společnosti Ekospol.
Není opravdu na co čekat, upozorňují též další experti. V příštích měsících ceny bydlení podle odborníků půjdou nahoru, a to až o deset procent.
„Stále existuje silná poptávka, nabídka bytů nedosahuje potřebné úrovně 10 tisíc bytů ročně. Přetrvávají problémy s implementací nového stavebního zákona a odloženou digitalizací,“ shrnuje některé hlavní problémy Dušan Kunovský, šéf společnosti Central Group.
Jak se aktuálně mění ceny chalup a chat
Zdroj: Bezrealitky