Na policejním webu o tom ve čtvrtek informoval policejní mluvčí Jan Rybanský. K události došlo v úterý 12. května v odpoledních hodinách.
Jedna z cestujících se při nastupování do soupravy nechtěně srazila s mladíkem, který zrovna vystoupil. Žena podle mluvčího po střetu zavrávorala a spadla do kolejiště mezi vagony.
„Hrozilo, že pokud se vlak rozjede, dojde k velkému neštěstí. Nestalo se tak především díky duchapřítomným cestujícím, kteří začali ženě okamžitě pomáhat a snažili se ji dostat z kolejiště zpět na peron. Zvláštní poděkování však patří ženě, která doběhla k tlačítku nouze a zmáčkla ho, čímž zajistila, že se souprava metra nerozjela,“ uvedl mluvčí.
Ženu ve věku kolem 60 let následně skupinka cestujících vytáhla zpět na nástupiště, kde si ji do péče převzali záchranáři a převezli ji do nemocnice k ošetření.
Policie v souvislosti s tímto případem opět upozorňuje na to, že v případě pádu člověka do kolejiště, může pomoci každý, a to pouhým zmáčknutím jednoho tlačítka. Bezpečnostní tlačítka nouzové zastavení vlaku jsou umístěna na nástupištích stanic metra pro každou kolej zvlášť.
Jsou většinou na začátku a na konci nástupiště na stěnách, případně na sloupech. Je na nich ochranné sklíčko, které zatlačením praskne. Po zmáčknutí tlačítka dostane vlakový zabezpečovač signál, díky kterému vlak buď zastaví, nebo nedovolí jeho rozjezd.