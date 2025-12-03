„Účely cest jsou různé. V některých případech se jedná o zastupování Prahy na konferencích a kongresech, jindy o jednání Výboru regionů, v posledních měsících jsem také dvakrát navštívil Berlín v souvislosti se svojí rolí zástupce Prahy v projektu Komenského zahrady. Při cestách sbírám příklady dobré praxe od jiných měst, ale ještě častěji prezentuji úspěchy Prahy na mezinárodních konferencích,“ uvedl Jaromír Beránek. Ten doposud vykonával funkci předsedy Výboru pro zahraniční vztahy a EU fondy.
Beránkova stranická kolegyně Gabriela Lněničková procestovala necelých 157 tisíc. Cesty pirátského radního pro Smart City, ICT, vědu, výzkum a inovace Daniela Mazura vyšly na asi 205 tisíc. Náměstkyně primátora Jana Komrsková procestovala 21 tisíc, obdobně úsporný byl necelými osmi tisíci její kolega z rady Adam Zábranský. Končící radní pro dopravu Zdeněk Hřib projezdil necelých 79 000 korun.
Například v New Yorku město reprezentoval primátor Bohuslav Svoboda z ODS, který za tři roky procestoval 265 tisíc. Náměstek pro územní plánování Petr Hlaváček projezdil 155 636 a dnes již bývalý zastupitel a zakladatel Donio David Procházka necelých 83 tisíc.
„Jaromír Beránek cestuje často a rád. Tak snad mu všechny ty zahraniční zkušenosti pomůžou najít řešení dopravního pekla ve městě. My bychom totiž taky rádi cestovali. Autem, autobusem nebo tramvají. Ale po Praze,“ dodal šéf pražského hnutí ANO Ondřej Prokop.