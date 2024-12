Partner držel ženu, která chtěla skočit z pátého patra. Na policisty útočil pes

S úmyslem skočit dolů vyšla žena na balkon před jednou hodinou ranní. Snažil se jí v tom zabránit její partner. Podle zasahujících policistů ji držel z plných sil, aby neskočila či mu nevyklouzla.

„Žena ale po chvíli sundala nohy z římsy a snažila se partnerovi z náruče vysmeknout,“ řekla Richterová.

Kolínští policisté si proto rychle rozdělili role. Jeden se snažil se ženou komunikovat zdola a zbytek se vydal s hasiči nahoru do bytu.

„Za dveřmi je ale čekal agresivní pes, který na zasahující hlídku a hasiče několikrát zaútočil a bránil jim v přístupu k ženě. Jednoho z policistů dokonce i kousl, naštěstí nic vážného se mu nestalo,“ popsala komplikace Richterová.

Nakonec pes policisty k ženě pustil. „Vytvořil se prostor pro to, abychom vtrhli na balkon a ženu přetáhli zpátky do bytu,“ uvedl policista. V tu chvíli šlo o každou sekundu. „Její přítel už ji držel celou ve vzduchu. Po zákroku říkal, že nechybělo moc a už by ji neudržel,“ přiblížil strážce zákona pro CNN Prima News.

Ženu si pak převzali zdravotníci, nadýchala více než 1,5 promile. „Snad to v paní vyvolalo druhou šanci, že všechny věci se dají řešit. To, jak to chtěla udělat, tak to není úplně řešení,“ řekl pro CNN Prima News policista, kterého kousl pes.