Jako sypat cukr mezi dvě skla. Velčovský k dominantě zrekonstruované stanice metra

Vítězslav Bureš
  13:11
Jako když sypete cukr krystal mezi dvě desky skla. Tak designér Maxim Velčovský popsal novou dominantu zrekonstruované stanice metra Českomoravská, která se dnes otevřela cestujícím. Původní keramické obklady na nástupišti nahradily právě jeho černé skleněné panely.

Podle Maxima Velčovského, kreativního ředitele společnosti Lasvit z Nového Boru, mají nové obklady symbolizovat vzduch, díky kterému lidé mohou v podzemí cestovat.

„Miliony bublin umístěných mezi dvě desky skla tak, aby se nedotýkaly,“ popisoval Velčovský.

„Dáte tabuli skla, na ni sypete fritu, což si můžete představit jako cukr krystal a ten uzavřete tabulí skla. Jako sendvič, který se v peci v žáru spojí, ten mezi skly uzamkne vzduch a ten vytvoří bubliny,“ řekl k postupu výroby.

„Celá stanice je založená na struktuře vzduchu, tedy jakési zkameněliny mezi deskami,“ dodal.

Maxim Velčovský
Pro něj i jeho tým byla zakázka na stanici Českomoravská velkou výzvou. „Pracujete s týmem stovky lidí a musíte respektovat bezpečnost, udržitelnost, technické parametry. A ty týmy pomáhají ten váš cíl realizovat.“

Každá tabule se vyráběla v Novém Boru ručně. Na nástupišti je těchto panelů celkem 143. Každý váží přibližně 130 kilogramů. Dalších 160 skleněných panelů tvoří stěnu za kolejištěm, hmotnost jednoho je 115 kilogramů.

Vandalismus? Tomu nezabráníte

Přestože je sklo chráněno teflonovými fóliemi, nebojí se vandalismu? „Tomu člověk nezabrání,“ pokrčil rameny Velčovský. „Na lince B metra je spousta stanic ze skla a ty úspěšně odolávají. Ale doufáme v kulturu fanoušků sportu či koncertů. Jinak by to musela být jen betonová stanice.“

Přesto jsou tu na případné ztráty připraveni. „U takového projektu jsou vždy náhradní desky připravené, aby mohly být případně vyměněny,“ dodal Velčovský.

