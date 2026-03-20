Po víc než roční rekonstrukci se otevírá stanice metra Českomoravská

Po víc než roce se dnes znovu otevírá stanice Českomoravská na „žluté“ lince B pražského metra. Stanice prošla kompletní modernizací včetně výměny eskalátorů a stropní desky, oprava byla dokončena jen těsně před startem světového šampionátu v krasobruslení, který příští týden hostí O2 arena.
Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026) | foto: DPP - Petr Hejna

54 fotografií

Slavnostní otevření stanice se uskuteční v 9 hodin ráno. O hodinu později tu opět zastaví soupravy s cestujícími.

Českomoravská byla zavřená od začátku loňského roku. Její znovuotevření se původně plánovalo do konce roku 2025, práce na rekonstrukci se ale ukázaly jako náročnější.

54 fotografií

Cestující tu najdou nové eskalátory i obklady stěn, původní keramické tvarovky zmizely.

Celá stanice během rekonstrukce prošla kompletní vizuální proměnou. Zmizely staré keramické obklady, původně je měly nahradit nové skleněné tvarovky s bublinkovým rastrem podle návrhu studia edit! architects a designéra Maxima Velčovského.

Dopravní podnik nicméně později přišel s požadavkem na změnu návrhu. Namísto skleněných destiček budou ve stanici použité velkoformátové desky na černém podkladu, díky čemuž nebudou skrze sklo vidět případné průsaky.

Českomoravská

  • Otevřena byla 22. listopadu 1990 spolu se stanicemi Palmovka, Invalidovna a Křižíkova. Tím se metro B prodloužilo z Florence o 4,4 km.
  • Byla konečnou stanicí metra B do 8. listopadu 1998, kdy byla linka prodloužena na Černý Most.
  • Před otevřením byl její pracovní název Zápotockého.
  • V jejím okolí je O2 arena, obchodní centrum Fénix, nádraží Libeň a dvě tramvajové trati.

Výměny se dočkaly i obklady eskalátorového tunelu a v povrchovém vestibulu.

Stropní podklady v podzemní části zůstaly původní, podnik je jen repasoval. Ze stanice během rekonstrukce zmizely také původní sovětské eskalátory, které sloužily více než třicet let.

Nově nainstalovaná ramena patří k nejrobustnějším v zemi, díky čemuž mají odolávat náporům návštěvníků nedaleké O2 arény. Podnik si od nich zároveň slibuje bezpečnější a ekonomičtější provoz. Úsporám pomůže rovněž modernizace osvětlení.

Do budoucna by měl přibýt i výtah, během současné modernizace s ním však dopravní podnik nepočítal.

Stanice Českomoravská na lince metra B cestujícím sloužila od listopadu 1990. Pražský dopravní podnik ji kvůli náročným opravám uzavřel v lednu 2025.

Během rekonstrukce museli lidé k přístupu do O2 areny využít nedalekou stanici metra Vysočanská a od ní jít asi 15 minut pěšky. Využít se daly také linky tramvají.

Po víc než roční rekonstrukci se otevírá stanice metra Českomoravská

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Po víc než roce se dnes znovu otevírá stanice Českomoravská na „žluté“ lince B pražského metra. Stanice prošla kompletní modernizací včetně výměny eskalátorů a stropní desky, oprava byla dokončena...

