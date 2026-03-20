Slavnostní otevření stanice se uskuteční v 9 hodin ráno. O hodinu později tu opět zastaví soupravy s cestujícími.
Českomoravská byla zavřená od začátku loňského roku. Její znovuotevření se původně plánovalo do konce roku 2025, práce na rekonstrukci se ale ukázaly jako náročnější.
Cestující tu najdou nové eskalátory i obklady stěn, původní keramické tvarovky zmizely.
Celá stanice během rekonstrukce prošla kompletní vizuální proměnou. Zmizely staré keramické obklady, původně je měly nahradit nové skleněné tvarovky s bublinkovým rastrem podle návrhu studia edit! architects a designéra Maxima Velčovského.
Dopravní podnik nicméně později přišel s požadavkem na změnu návrhu. Namísto skleněných destiček budou ve stanici použité velkoformátové desky na černém podkladu, díky čemuž nebudou skrze sklo vidět případné průsaky.
Výměny se dočkaly i obklady eskalátorového tunelu a v povrchovém vestibulu.
Stropní podklady v podzemní části zůstaly původní, podnik je jen repasoval. Ze stanice během rekonstrukce zmizely také původní sovětské eskalátory, které sloužily více než třicet let.
Nově nainstalovaná ramena patří k nejrobustnějším v zemi, díky čemuž mají odolávat náporům návštěvníků nedaleké O2 arény. Podnik si od nich zároveň slibuje bezpečnější a ekonomičtější provoz. Úsporám pomůže rovněž modernizace osvětlení.
Do budoucna by měl přibýt i výtah, během současné modernizace s ním však dopravní podnik nepočítal.
Stanice Českomoravská na lince metra B cestujícím sloužila od listopadu 1990. Pražský dopravní podnik ji kvůli náročným opravám uzavřel v lednu 2025.
Během rekonstrukce museli lidé k přístupu do O2 areny využít nedalekou stanici metra Vysočanská a od ní jít asi 15 minut pěšky. Využít se daly také linky tramvají.