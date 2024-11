Na metru Českomoravská se už bourá. K O2 areně nedojdete přímým východem

V první fázi přípravných prací dělníci odstranili přístřešky mezi vestibulem stanice a autobusovým terminálem. V tomto týdnu také začalo bourání přebytečných přístaveb k vestibulu, zejména těch vybíhajících směrem k Ocelářské ulici a O2 areně.

Bourací práce potrvají do konce letošního roku a pro cestující bude uzavřen výstup E1 z vestibulu stanice směrem k autobusovému terminálu, respektive Ocelářské ulici a O2 areně. O několik metrů bude také posunutá výstupní autobusová zastávka Českomoravská linek č. 151,152 a 375 směrem k ulici K Moravině.

Cestujícím, kteří budou mířit na autobusový terminál, k O2 areně nebo do Galerie Harfa, budou pro výstup z vestibulu stanice Českomoravská sloužit zbývající dva výstupy, a to ve směru k finančnímu úřadu (E2) nebo do Drahobejlovy ulice (E3), pouze bude nutné samotný vestibul stanice obejít zleva.

Rekonstrukce budovy

Dopravní podnik (DPP) v rámci rekonstrukce stanice Českomoravská provede kompletní sanace průsaků, výměnu všech kabelových rozvodů, vzduchotechniky a osvětlení. Stanice dostane také nové eskalátory a obklady. Nové budou rovněž obklady eskalátorového tunelu, podhledy z nástupiště nechá DPP zrepasovat.

Vítězem veřejné zakázky se stalo sdružení firem Hochtief CZ a Syner, které nabídlo cenu 928,76 milionu korun. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 953,38 milionu. Rekonstrukce zabere 516 dnů, tedy bezmála jeden a půl roku.

Kvůli opravám bude nutné stanici na téměř jeden rok uzavřít, vlaky jí budou od ledna pouze projíždět. DPP předpokládá opětovné otevření stanice pro cestující na konci příštího roku, kompletní dokončení rekonstrukce pak v létě 2026.

DPP dokončil naposledy kompletní opravu stanice metra A Jiřího z Poděbrad. Momentálně chystá také rekonstrukci stanice metra A Flora, kam se cestující v budoucnu dostanou novými eskalátory nebo bezbariérovým výtahem. Náklady na rekonstrukci této stanice jsou předběžně odhadovány na 1,16 miliardy korun bez DPH.