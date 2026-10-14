Antény vysílače Liblice B jsou za dobrého počasí viditelné z velké části Čech. Dva 355 metrů vysoké stožáry uchycené soustavou lan zatím představují jednu z dominant Středočeského kraje. Jejich prvenství se nicméně blíží ke konci – zničení nejvyšší stavby v zemi je otázkou několika dní.
O vysílač, který je v majetku společnosti České Radiokomunikace (CRA), není ze strany vysílatelů zájem. Firma, která jej opakovaně nabízela k prodeji, v úterním vyjádření uvedla, že zájemce o zařízení, které by pro další provoz vyžadovalo investice v řádu stovek milionů korun, nenašla.
První známkou nadcházejícího konce stožárů byla demontáž bezpečnostního osvětlení. Takzvaná překážková návěstidla – tedy výstražná světla upozorňující piloty na výškovou stavbu – naposledy zhasla v úterý 13. října v osm hodin ráno.
Kdy dojde k odstřelu vysílače?
CRA zatím přesné datum demolice nezveřejnila. Naplánovala ho na tento týden, mezi pondělím 12. a pátkem 16. října.
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Nejvyšší stavba v Česku půjde k zemi. Policie řeší milovníky adrenalinu i kolaps dopravy
Ke zbourání stožárů musí panovat vhodné podmínky, doba se tedy bude řídit hlavně počasím. Samotný odstřel chce specializovaná firma stihnout v jednom dni. Následné rozřezání ocelových konstrukcí a jejich odvoz by měl trvat až do konce listopadu.
O vysílače v poslední době panuje velký zájem ze strany veřejnosti, který dokonce vyústil v kolaps dopravy na okolních silnicích. Policie kromě toho musela řešit i vyznavače adrenalinu, kteří se rozhodli věže ještě na poslední chvíli dobýt.
Kde sledovat odstřel vysílače Liblice B
České radiokomunikace apelují na okolní obyvatele, aby se v blízkosti vysílače nezdržovali. Odstřel bude nicméně ke zhlédnutí i bezpečně online. Přímý přenos chystá například redakce iDNES.cz.
Sledovat celou událost by však mělo být možné i z okolí – například z okraje nedalekých Bylan. Z obce vzdálené necelý kilometr a půl je na oba stožáry přímý výhled.
Padesát let nejvyšší stavby Česka
Vysílač i oba stožáry pochází z poloviny 70. let minulého století. Dlouhá léta sloužil pro vysílání Českého rozhlasu Dvojka na středních vlnách. Z nich se veřejnoprávní stanice stáhla na konci roku 2021 a CRA následně začala usilovat o odstřel obou stožárů.
Rozhodnutí nicméně oddálila dohoda se stanicí Country radio. Nového využití se dočkaly zhruba po roce a půl a sloužily až do konce loňského března. Po ukončení vysílání už rozhodnutí o odstřelu padlo definitivně.
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VIDEO: Vysílač Krašov je součástí největších slunečních hodin v zemi
Demolice vysílačů vynucená vysokými náklady mezi nadšenci vyvolala vlnu kritiky. Odstřel vnímají jako vymazání kusu historie země.
Po jejich odstranění se nejvyšší stavbou v České republice stane vysílač Krašov v Plzeňském kraji s výškou 347,5 metru.