Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Česko přijde o nejvyšší stavbu v zemi. Kdy a kde sledovat demolici vysílače Liblice

Matouš Waller
  5:30
Na první pohled ničím nezajímavá louka nedaleko staré kolínské silnice u Českého brodu se v posledních dnech stala centrem zájmu nadšenců do staré techniky a radioamatérů. Z širého okolí se sem sjíždějí kvůli dvojici ocelových stožárů vysílače Liblice B, které v několika příštích dnech čeká demolice. Přesný termín je zatím nejistý, ale přípravy už začaly. Kde sledovat bourání dosavadní nejvyšší stavby v Česku v přímém přenosu?

Antény vysílače Liblice B jsou za dobrého počasí viditelné z velké části Čech. Dva 355 metrů vysoké stožáry uchycené soustavou lan zatím představují jednu z dominant Středočeského kraje. Jejich prvenství se nicméně blíží ke konci – zničení nejvyšší stavby v zemi je otázkou několika dní.

Poslední fotografie, na kterých jsou ještě rozsvícené věže vysílače Liblice. Tento týden půjdou k zemi. Pohled od Říčan. (12. října 2026)
Poslední fotografie, na kterých jsou ještě rozsvícené věže vysílače Liblice. Tento týden půjdou k zemi. Pohled z hlavní silnice I/12. (12. října 2026)
Poslední fotografie, na kterých jsou ještě rozsvícené věže vysílače Liblice. Tento týden půjdou k zemi. Pohled od Bylan. (12. října 2026)
Poslední fotografie, na kterých jsou ještě rozsvícené věže vysílače Liblice. Tento týden půjdou k zemi. Pohled od Liblic. (12. října 2026)
45 fotografií

O vysílač, který je v majetku společnosti České Radiokomunikace (CRA), není ze strany vysílatelů zájem. Firma, která jej opakovaně nabízela k prodeji, v úterním vyjádření uvedla, že zájemce o zařízení, které by pro další provoz vyžadovalo investice v řádu stovek milionů korun, nenašla.

První známkou nadcházejícího konce stožárů byla demontáž bezpečnostního osvětlení. Takzvaná překážková návěstidla – tedy výstražná světla upozorňující piloty na výškovou stavbu – naposledy zhasla v úterý 13. října v osm hodin ráno.

Kdy dojde k odstřelu vysílače?

CRA zatím přesné datum demolice nezveřejnila. Naplánovala ho na tento týden, mezi pondělím 12. a pátkem 16. října.

Nejvyšší stavba v Česku půjde k zemi. Policie řeší milovníky adrenalinu i kolaps dopravy

Ke zbourání stožárů musí panovat vhodné podmínky, doba se tedy bude řídit hlavně počasím. Samotný odstřel chce specializovaná firma stihnout v jednom dni. Následné rozřezání ocelových konstrukcí a jejich odvoz by měl trvat až do konce listopadu.

O vysílače v poslední době panuje velký zájem ze strany veřejnosti, který dokonce vyústil v kolaps dopravy na okolních silnicích. Policie kromě toho musela řešit i vyznavače adrenalinu, kteří se rozhodli věže ještě na poslední chvíli dobýt.

Kde sledovat odstřel vysílače Liblice B

České radiokomunikace apelují na okolní obyvatele, aby se v blízkosti vysílače nezdržovali. Odstřel bude nicméně ke zhlédnutí i bezpečně online. Přímý přenos chystá například redakce iDNES.cz.

Sledovat celou událost by však mělo být možné i z okolí – například z okraje nedalekých Bylan. Z obce vzdálené necelý kilometr a půl je na oba stožáry přímý výhled.

Padesát let nejvyšší stavby Česka

Vysílač i oba stožáry pochází z poloviny 70. let minulého století. Dlouhá léta sloužil pro vysílání Českého rozhlasu Dvojka na středních vlnách. Z nich se veřejnoprávní stanice stáhla na konci roku 2021 a CRA následně začala usilovat o odstřel obou stožárů.

Rozhodnutí nicméně oddálila dohoda se stanicí Country radio. Nového využití se dočkaly zhruba po roce a půl a sloužily až do konce loňského března. Po ukončení vysílání už rozhodnutí o odstřelu padlo definitivně.

VIDEO: Vysílač Krašov je součástí největších slunečních hodin v zemi

Demolice vysílačů vynucená vysokými náklady mezi nadšenci vyvolala vlnu kritiky. Odstřel vnímají jako vymazání kusu historie země.

Po jejich odstranění se nejvyšší stavbou v České republice stane vysílač Krašov v Plzeňském kraji s výškou 347,5 metru.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

OBRAZEM: Slapy vysychají před očima. Voda odkryla dno, lodě i tisíce škeblí

Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...

Hladina Slapské přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu v minulých dnech dál klesala a dostala se už pod úroveň běžnou pro zimní období. Ustupující voda odkryla rozsáhlé části břehů i dna,...

Policejní auto prorazilo zábradlí a vlétlo do Vltavy. Pro posádku skočil svědek nehody

V sobotu ráno spadlo policejní auto z Hlávkova mostu v Praze do Vltavy. V autě cestovali muž a žena ve věku přibližně 30 let. Oběma pomohl svědek incidentu, který skočil do řeky. Všichni tři skončili...

Signal Festival 2026: Kdy začíná, kolik stojí vstupné a kde najdete světelné instalace

Signal Festival 2026 rozzáří Prahu od 15. do 18. října. Návštěvníci mohou...

Signal Festival 2026 rozzáří Prahu od čtvrtka 15. do neděle 18. října. Čtrnáctý ročník přehlídky světelného a digitálního umění nabídne 21 instalací, dvě festivalové trasy v centru a Dejvicích i...

14. října 2026

Česko přijde o nejvyšší stavbu v zemi. Kdy a kde sledovat demolici vysílače Liblice

Vysílač Liblice čeká odstřel. Jaký je termín a kde jej sledovat?

Na první pohled ničím nezajímavá louka nedaleko staré kolínské silnice u Českého brodu se v posledních dnech stala centrem zájmu nadšenců do staré techniky a radioamatérů. Z širého okolí se sem...

14. října 2026  5:30

Není pochyb, že došlo k chybě. Kladeňáci podají na výsledky voleb stížnost k soudu

ilustrační snímek

Uskupení Kladeňáci podá v nejbližších dnech k soudu stížnost kvůli extrémní odchylce výsledku v jednom okrsku. Možnosti skládání koalice by případný mandát navíc v jejich prospěch pravděpodobně...

13. října 2026  18:47

V přístřešku bezdomovce v Michli našli lidskou kostru, na místě je kriminálka

V úterý odpoledne vyjeli policisté do ulice Pod Vršovskou horou v Praze 8. V...

Kriminalisté vyjížděli odpoledne do ulice Nad Vršovskou horou v pražské Michli. Podle zjištění reportéra iDNES.cz se tam v přístřešku bezdomovce našla lidská kostra.

13. října 2026  16:33

OBRAZEM: Oblaka páry, žluté gumáky. A velká podívaná. Jak se čistí pomník Palackého

Firma Kärcher ve spolupráci s restaurátory odstranila nečistoty z pomníku...

Pomník Františka Palackého v centru Prahy prochází generálním čištěním. Firma Kärcher odstraňuje z mramorových a bronzových soch nánosy prachu a ptačího trusu. Světlý mramor zahalila oblaka páry, na...

13. října 2026  15:49

Koalice v Praze: Hlaváček chce mít jasno příští týden, ve hře jsou tři varianty

První kolo jednání mezi stranami začalo. Petr Hlaváček (STAN) jako první k...

Kandidát na primátora a vítěz pražských voleb Petr Hlaváček (STAN) se po pondělní schůzi s Tomášem Portlíkem (SPOLU) setkal také s lídrem Prahy sobě Adamem Scheinherrem a šéfkou pražských Pirátů...

13. října 2026  13:11,  aktualizováno  15:48

Tvář Palackého zahalila pára. Pražský památník prokoukne, zbavují ho nečistot

Firma Kärcher ve spolupráci s restaurátory odstranila nečistoty z pomníku...

Socha Františka Palackého na stejnojmenném náměstí v Praze prochází generální očistou. Firma Kärcher se pustila odstraňování viditelných nečistot, které se na této pražské památce za poslední rok...

13. října 2026  14:03

Na pole na Berounsku navezly kamiony dvě tuny odpadu z cizí země. Případ řeší policie

ilustrační snímek

Na pole poblíž Hořovic na Berounsku navezly v létě kamiony 180 tun drceného plastového odpadu. Jednoho z řidičů se podařilo zadržet přímo ve chvíli, kdy náklad vysypával. Případem se zabývá policie.

13. října 2026  13:53

Prahu 6 povede dosavadní STAN, ODS a KDU-ČSL. Nově podpoří koalici i Zelení

Petr Prokop (vlevo) a Vít Rakušan při zahájení předvolební kampaně. (červen...

Prahu 6 povede dosavadní koalice STAN, ODS a KDU-ČSL a Prahy 6 sobě s podporou Zelených, starostou se stane Petr Prokop (STAN). Zástupci stran v úterý podepsali memorandum o koaliční spolupráci....

13. října 2026  13:10

Hromadná nehoda zkomplikovala dopravu na příjezdu do Prahy. Hasiči museli vyprošťovat

Hromadná nehoda zkomplikovala dopravu na příjezdu do Prahy. Hasiči museli...

Hasiči i složky integrovaného záchranného systému zasahovali v úterý dopoledne na příjezdu do Prahy. Srazily se tam tři vozy včetně dodávky a nákladního automobilu. Nehoda uzavřela dva jízdní pruhy,...

13. října 2026  11:24,  aktualizováno  12:28

Nejvyšší stavba v Česku půjde k zemi. Policie řeší milovníky adrenalinu i kolaps dopravy

Liblice

Aktivita milovníků adrenalinu se zvýšila kvůli blížícímu se termínu odstřelu vysílacích stožárů v Liblicích u středočeského Českého Brodu, které momentálně stále představují dvě nejvyšší stavby v...

13. října 2026  11:11

Vrať se domů, řekl agresor ženě. Pak ji kvůli barvě pleti rasisticky urážel a fyzicky napadl

Ženu s dítětem napadl kvůli barvě pleti. Policie hledá útočníka i svědky

Policie hledá neznámého agresora, který rasisticky urážel a pak i fyzicky napadl ženu kvůli její barvě pleti. Žena utrpěla pohmožděniny a povrchové poranění hlavy.

13. října 2026  10:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.