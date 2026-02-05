Nehodí se sem, zastíní i Blaník, odmítají větrné elektrárny v Ratajích okolní obce

Autor: ,
  13:02
Plán na výstavbu dvou větrných elektráren v Ratajích u Vlašimi rozpoutal odpor v okolních obcích. Starostové a místní obyvatelé se obávají hluku, zásahu do krajiny i dopadu na léčbu pacientů v kladrubském rehabilitačním ústavu. Namítají také, že půjde o dominantu, která se do hustě osídlené oblasti nehodí a mimo jiné zkazí výhled na horu Blaník. Zatímco se čeká na posouzení vlivu na životní prostředí, samotné Rataje projekt podporují kvůli finančním výhodám a levnější elektřině.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Společnost Jipocar Power uvažuje podle jednatele Kamila Vondráčka o umístění dvou větrných elektráren na území obce. „Předpokládaná výška každé z nich je 126 metrů po osu gondoly a 207 metrů po horní úvrať lopatek. Projekt se nachází v přípravné fázi a o jeho případné realizaci dosud nebylo učiněno žádné konečné rozhodnutí,“ uvedl Vondráček.

Po úderu blesku spadl list vrtule větrné elektrárny, obec viní servisní firmu

Nedaleký Trhový Štěpánov dostal podle starosty Josefa Korna (Hasiči Trhový Štěpánov) podobnou nabídku, ale zastupitelstvo ji odmítlo. S výstavbou větrníků předloni nesouhlasili ani lidé v Řimovicích, v referendu se vyslovili proti.

„Myslím, že takové věci nepatří do hustě zabydlených oblastí, kde je vesnice na vesnici. Spíš by to mělo vyrůst v nějakých průmyslových zónách nebo méně zabydlených oblastech,“ míní starosta Kladrub Roman Kunst (nez.).

Podle zastupitele Tehova Jana Žalmana (nez.) mají větrníky stát 600 metrů od domů na okraji Tehova, což je podle něj moc blízko. Horní část vrtule má být přitom ve větší nadmořské výšce než Blaník.

Investor podle Žalmana požádal obec o souhlas s dopravou osmdesátimetrových vrtulí od dálnice přes Tehov, což by se neobešlo bez poškození zeleně. „Díky tomu jsme se o záměru vůbec dozvěděli,“ podotkl Žalman. K převozu dílů se podle něj obec postavila zamítavě.

Lopatky z větrníků jako ekologická výzva. Průmysl hledá způsoby jejich recyklace

Kriticky vnímá záměr i ředitel Rehabilitačního ústavu Kladruby Josef Hendrych. „Rozhodně to pro pacienty nebude příjemný pohled, to prostředí tady je mimořádně dobré. Takže to bude znamenat i narušení léčebného procesu,“ obává se Hendrych.

Zastupitelka Tehova Petra Skopcová (nez.), která v rehabilitačním ústavu pracuje, míní, že pacienti přijdou o svůj klid. Uspořádala mezi nimi anketu, která vyzněla jednoznačně proti stavbě větrníků.

Starosta Ratajů Vošický řekl, že projekt má podporu místních lidí, kteří ho podpořili v anketě pořádané obcí. „Zúčastnilo se jí 75 procent voličů, což je velké procento, z toho bylo 65 procent pro,“ podotkl Vošický.

Obec se 160 obyvateli bude mít z projektu finanční prospěch a místní získají levnější tarif elektřiny. Ke kritice z okolních obcí Vošický řekl, že nejde o nic neobvyklého. „Jsme v Čechách, tady je odpor ke všemu. Ale že tady máme šest řad vysokého napětí kvůli rozvodně v Řimovicích, to nikomu nevadí,“ namítl Vošický.

Vondráček poukázal na to, že je nejdřív nutné posoudit vliv na životní prostředí (EIA), což zahrnuje i zhodnocení hlukové zátěže, možných dopadů na zdraví obyvatel, vliv na migraci ptactva, krajinný ráz a podobně.

Potštát se dohodl se zájemcem o stavbě tří větrníků, dalším může zabránit

„Bez kladného stanoviska v procesu EIA není možné v projektu dále pokračovat,“ podotkl Vondráček. Firma má podle něj s obcí uzavřenou smlouvu, která jí zajišťuje dlouhodobý finanční přínos a kompenzace. Výši kompenzací ale neupřesnil.

Ve středních Čechách je zatím jediná větrná elektrárna u Pcher na Kladensku. Tvoří ji dva větrníky s celkovým výkonem šest megawattů, v provozu jsou od roku 2008. Výstavbu větrníků v regionu nedávno odmítli v referendu lidé ve Starosedlském Hrádku na Příbramsku.

1. dubna 2023
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

Hledaný otec od rodiny je mrtvý. Patrně ho zavraždil muž, který se zabil pádem z okna

Kriminalisté vyšetřují případ muže, který vypadl z domu v ulici Gorazdova v...

Pohřešovaný otec od rodiny, po kterém policie pátrala od minulého pátku, byl nalezen mrtvý. Policie ve středu oznámila, že zemřel násilnou smrtí. Za činem stojí nejspíš muž, jenž se v pondělí zabil...

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Týrání a téměř každodenní znásilňování. Soud poslal českého Trumpa do vězení

Obžalovaný Martin Oscar Trump u Obvodního soudu pro Prahu 8 (3. února 2026)

Tříletým vězením potrestal v úterý Obvodní soud pro Prahu 8 jedenapadesátiletého Martina Oscara Trumpa za týrání své již bývalé manželky. Ženu podle rozsudku také opakovaně znásilňoval. Muž, který se...

Nehodí se sem, zastíní i Blaník, odmítají větrné elektrárny v Ratajích okolní obce

Stavba větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku. (19. ledna 2026)

Plán na výstavbu dvou větrných elektráren v Ratajích u Vlašimi rozpoutal odpor v okolních obcích. Starostové a místní obyvatelé se obávají hluku, zásahu do krajiny i dopadu na léčbu pacientů v...

5. února 2026  13:02

Mrtvý muž v lomu Velká Amerika. Tělo vyprošťovali z koruny stromu

Lom Velká Amerika láká turisty, kteří si z nadhledu desítek metrů chtějí...

K náročnému zásahu vyrazili před polednem záchranáři, policisté i hasiči do bývalého lomu Velká Amerika na Berounsku. Důvodem byl nález lidského těla bez známek života, na které v terénu narazila...

5. února 2026  12:54

Prostě jsem zhubl. Muž bez řidičáku balamutil policisty, vydával se za bratra

Řidič, kterého policisté zastavili pro překročení rychlosti, se při kontrole...

O husarský kousek se pokusil řidič, který v Praze překročil povolenou rychlost a po zastavení hlídkou tvrdil, že si zapomněl doklady. Policistům poté nadiktoval údaje svého bratra. Ti však lež rychle...

5. února 2026  10:26

Spor o veřejné osvětlení. Je bezpečnější bílé světlo než oranžové? Důkaz neexistuje

Premium
Je bílé světlo ve městě bezpečnější než oranžové?

Do sporu o veřejné osvětlení v ulicích metropole se vložili vědci a Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení. Diskuse se vede především o bezpečnosti.

5. února 2026

Muž dostal půllitrem do hlavy, museli ho operovat. Policie hledá svědka konfliktu

Kriminalisté hledají muže, který byl svědkem těžkého ublížení na zdraví, k...

Svědka konfliktu zakončeného těžkým ublížením na zdraví hledají pražští policisté. Do sporu se loni v prosinci dostali dva muži v Horních Počernicích. Jeden z nich nakonec svého protivníka na ulici...

5. února 2026  9:42

Ex řekla, ať hodím děti do popelnice, přiznal Mario ve Výměně. Za žárlivost se omluvil

Mezi osmi očima se mezi partnery strhla hádka. Mariovi se všechny ty aktivity,...

Nová Výměna manželek byla opět netradiční, zúčastnil se jí homosexuální pár. Vyměněný manžel Michal si musel poradit s konzervativním tatínkem, který čekal ženu a druhému muži příliš nevěřil. Alina...

5. února 2026

Hádka, pak vzal nůž. Z ubodání ženy na Kladensku policisté obvinili jejího manžela

Kriminalisté vyšetřují v obci Pchery na Kladensku násilný trestný čin, při...

Policisté ve středu obvinili muže podezřelého z úterní vraždy manželky ve Pcherách na Kladensku. O vzetí muže do vazby rozhodne ve čtvrtek soud, informovala na webu středočeská policejní mluvčí...

4. února 2026  16:37

Za vyhození Ukrajinců z vozu dostal tramvaják 200 hodin prací a převýchovu

Obvodní soud pro Prahu 10 začal řešit únorový incident z pražské tramvaje, při...

Obvodní soud pro Prahu 10 ve středu uložil řidiči tramvaje 200 hodin obecně prospěšných prací za loňský únorový konflikt s ukrajinským párem. Dále musí obžalovaný Daniel Bejvl absolvovat program...

4. února 2026  10:39,  aktualizováno  16:21

V kauze řidičáků figurují hlavně zkušební komisaři, po razii nepřišli do práce

Policie zasahuje v budově pražského pracoviště Městského úřadu Černošice. (28....

V kauze údajně nezákonného získávání řidičských průkazů na černošickém úřadu figurují hlavně zkušební komisaři. Mezi obviněnými by jich mohlo být až devět a k tomu dva vedoucí pracovníci. Po...

4. února 2026  14:07

Hledaný otec od rodiny je mrtvý. Patrně ho zavraždil muž, který se zabil pádem z okna

Kriminalisté vyšetřují případ muže, který vypadl z domu v ulici Gorazdova v...

Pohřešovaný otec od rodiny, po kterém policie pátrala od minulého pátku, byl nalezen mrtvý. Policie ve středu oznámila, že zemřel násilnou smrtí. Za činem stojí nejspíš muž, jenž se v pondělí zabil...

4. února 2026  12:39,  aktualizováno  13:37

Policie našla seniora s chodítkem, který odešel z nemocnice bez léků. Je v pořádku

ilustrační snímek

Policisté našli pětasedmdesátiletého muže, který v pondělí odešel z nemocnice v Měšicích u Prahy a neměl u sebe léky a inzulin. Jeho zdravotní stav se mohl zhoršit. Senior je v pořádku, pátrání bylo...

3. února 2026  15:27,  aktualizováno  4. 2. 12:57

Koncert nesouhlasu. Čvančarová či Bilina budou hlučet před ruskou ambasádou

Jitka Čvančarová v pořadu Silvestrovských 7 pádů Honzy Dědka (2023)

Festival United Islands se společně s českými i zahraničními partnery připojí k připomínce čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajinu. V úterý 24. února v 17 hodin zvou veřejnost do ulice Ukrajinských...

4. února 2026  10:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.