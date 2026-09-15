Připomene tak půltisíciletí od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn a nabídne pohled na královské klenoty.
Výstava sleduje osudy českých korunovačních klenotů od jejich uložení na Karlštejně přes přesun do Vídně během třicetileté války až po jejich slavnostní návrat do Prahy v roce 1791. Tehdy se staly jedním z novodobých symbolů české státnosti, historické kontinuity a národní identity.
Vedle svatováclavské koruny návštěvníci uvidí také bohatě zdobené královské žezlo a jablko, původně osobní insignie Ferdinanda I. Klenoty letos doplní i korunovační roucho z roku 1653, historické klíče strážců korunního archivu, panovnické portréty a další dobová vyobrazení.
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Následující čtyři dny po slavnostním vyzvednutí budou klenoty přístupné školním třídám. Pro veřejnost se výstava otevře v sobotu 19. září a potrvá do pondělí 28. září. Pražský hrad připravil také hmatovou prohlídku pro nevidomé a slabozraké. Její součástí bude speciální tvarová replika koruny vytvořená z jednoho kusu materiálu, která ji umožní vnímat jako celistvé prostorové dílo.
Architektonické řešení výstavy připravuje tým studia Olgoj Chorchoj pod vedením designérů Michala Froňka a Jana Němečka. Součástí doprovodného programu bude také přednáška o historii zpřístupňování korunovačních klenotů. Přiblíží, kdo a za jakých okolností je v minulosti směl spatřit a jak se v přístupu k nim odrážely proměny jejich významu.
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České korunovační klenoty byly při korunovacích viditelným symbolem královské moci a státní svébytnosti Českého království. Před třicetiletou válkou je pečlivě střežili na Karlštejně a běžně nebyly přístupné veřejnosti. Po válce se jejich úložištěm stala Vídeň, odkud se převážely do Prahy kvůli korunovacím. Natrvalo se vrátily v roce 1791.
Prezident Petr Pavel předloni rozhodl o tom, že budou klenoty na Hradě vystavovány každoročně. Na podzim 2024 na výstavu zavítalo 46 609 lidí, loni podle Hradu přišlo 51 553 návštěvníků, včetně škol z celého Česka.