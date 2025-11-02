Vlak u Holyně narazil do spadlého stromu. Hasiči ho vyprošťují zpod soupravy

Na železniční trati mezi pražským Prokopským údolím a Řeporyjemi došlo v neděli večer kolem 19. hodiny k mimořádné události. Vlak zde narazil do spadlého stromu, který skončil částečně pod soupravou. Provoz je zcela přerušen a obnovení se očekává nejdříve kolem deváté hodiny.
Podle svědectví jednoho z cestujících pro iDNES.cz vlak vjel do stromu, který ležel přes koleje. „Náraz byl tak silný, že se dřevo rozpůlilo a část zůstala zaklíněná pod vagonem,“ uvedl.

„S jejím vyproštěním na místě aktuálně pomáhají hasiči Správy železnic,“ informoval mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.

Železniční doprava v úseku je dočasně zcela zastavena a cestující musejí počítat se zpožděním. Nikdo ze zúčastněných nebyl podle dosavadních informací zraněn. Správa železnic odhaduje, že provoz bude obnoven ve 20:55.

