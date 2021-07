Pošta v Praze 3 štve starostu i místní. Místo rampy pro handicapované je záhon

Starosta Prahy 3 i místní naštvaní lidé chtějí co nejdříve nápravu. Vedení pošty nyní mluví o řešení „v řádu týdnů až maximálně měsíců“.

Oprava rampy začala v květnu, kdy se v ní objevila první větší díra. Ta se dále zvětšovala, až musel být bezbariérový přístup úplně odstraněn. V průběhu oprav se podle České pošty ukázalo, že nájezd je jako celek neopravitelný. Na místě má být instalován provizorní nájezd a současně bude vypracován projekt na nový bezbariérový přístup.

“Plánujeme vystavět novou příjezdovou plošinu, která bude na rozdíl o té původní zastřešena a bude klientům poskytovat vyšší zákaznický standard,“ uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.



Vzhledem k nutnému získání stavebního povolení plánuje pošta zpřístupnění nové rampy v řádu týdnů až maximálně měsíců. Zohlednit se podle mluvčího musí také velké zpoždění v dodávkách stavebního materiálu, které jsou způsobeny covidovou situací. Cena se bude pohybovat v řádu statisíců.



Prozatím je na poště instalovaný zvonek, kterým si handicapovaný může přivolat obsluhu. „V případě využití zvonku klient předá požadavek obsluze pošty, která jej vyřídí přímo na pobočce,“ vysvětlil Vitík.

Dále také pošta otevřela bezbariérový přístup, který se nachází asi dvacet metrů od hlavního vchodu. „Zde nově odbavujeme klienty, kteří se nemohou dostat po schodech na pobočku. Na fasádě pošty je viditelné označení tohoto vchodu,“ popsal mluvčí.

Některé záležitosti lze vyřídit na úřadu

Situaci se zástupci pošty snaží řešit vedení městské části. „Řešíme to, je to můj tlak na představitele pošty, aby to rychle dali dohromady. V květnu mi slíbili, že to opraví. Stanovili, že to 18. června bude hotové. Zjistili, že rampa je poškozená víc, než si původně mysleli. Celou jí odstranili a připravují montáž nové,“ řekl iDNES.cz starosta Prahy 3 Jiří Ptáček.



Jiří Ptáček, starosta Prahy 3 Rampa bude.

Máloco vzbudilo tenhle týden takové pozdvižení, jako odstranění rampy pro bezbariérový vstup na poštu v Olšanské. Rampa se koncem května propadla a pošta mi hned začátkem června slíbila opravu do konce téhož měsíce. Jenže teď v tichosti zmizela úplně celá.



Ve středu jsem se na to ptal Matyáše Vitíka z České pošty. Prý se v průběhu oprav ukázalo, že je rampa jako celek neopravitelná a bylo rozhodnuto o její demolici. Na místě má být instalován provizorní nájezd a s...oučasně bude vypracován projekt na stálé řešení.

„Na budově je ještě boční vchod, který původně sloužil pro hromadná podání. Teď ho pošta otevřela, aby si lidé mohli vyřizovat své záležitosti,“ popsal možnost bezbariérového přístupu na pobočku pošty starosta.

Problém nastává v případě Czech POINTu, ke kterému se lidé dostanou pouze po schodech. To lze podle Ptáčka vyřešit ve dvou klientských centrech, která se nacházejí na úřadu. Na Náměstí Jiřího z Poděbrad je tento Czech POINT zcela bezbariérový. Navíc jsou podle něj tato místa v porovnání s pobočkou pošty téměř bez front.

Bezobslužné rampy nebo úředníci v autě

Problém mají zejména maminky s kočárky. „Zajímalo by mě, kdy to opraví. Nechce se mi s kočárem obtěžovat lidi, takže návštěvu pošty odkládám,“ připomíná na sociálních sítích v komentářích jedna z maminek.

Nepříjemnosti situace způsobuje také handicapovaným. Řešení přitom vidí Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky (NRZP ČR) v nenákladných bezobslužných rampách.

„Existují systémy pozvolných ramp, je to poměrně levné. Velmi prosazujeme bezobslužné systémy, které umožňují lidem jít do objektů, které jsou bariérové,“ řekl iDNES.cz předseda NRZP ČR Václav Krása.



Handicapovaní podle něj kontrolují možnost přístupu. Informaci by ale měli najít na stránkách pošty, která však uvádí, že zmíněná pobočka má bezbariérový přístup.

„Když někam handicapovaní jdou, tak se zpravidla dívají, jak je to přístupné. Pošta by o tom měla informovat. Řešením také je, že za nimi úředník pošty přijde do auta. Osobně s tím mám zkušenost, neděje se to ale přirozeně,“ dodal Krása.