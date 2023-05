Pražské radnice jednají s Českou poštou o pobočkách na vlastní náklady

Volání městských částí po zachování poboček nebylo vyslyšeno, v hlavním městě se k 1. červenci uzavře 35 poštovních míst. Stane se to i na Slunečním náměstí v Praze 13. Redaktor MF DNES místo navštívil v úterý odpoledne. Mezi 17:30 a 18:00 do pobočky přišlo přesně 28 lidí, další už v tu dobu byli uvnitř.

„Nechápu, že na tak velkém sídlišti se tahle pošta zavírá. Problém je ten, že ty lidi nahoře to nezajímá, my jsme pro ně padesátý kolo u vozu,“ komentuje místní obyvatel Libor Nohejl.

„Spíš se snažím služby pošt nevyužívat. Ale nikdy jsem tu neviděla málo lidí, zrovna tato pobočka je hojně využívaná,“ míní jedna ze zákaznic, která si nepřála zveřejnit jméno.

„Vždyť vidíte, jak to tady vypadá, jen já jsem tady na balík čekala 20 minut,“ přidává se další žena.

Místo státu obce

Pošta na čtyřech kolech Uhájit dvě rušené pobočky České pošty se snažila i pátá městská část, stejně jako jinde v Praze ale bezúspěšně. O poštu tak přijdou lidé ve čtvrti Waltrovka v Jinonicích a také v centru na Újezdě. Další výpadek musí radnice řešit v Košířích v Plzeňské ulici. Tam sice pošta zůstane, nyní je ale kvůli rekonstrukci mimo provoz. Nekomfortní situaci se radnice Prahy 5 rozhodla po domluvě s poštou dočasně vyřešit mobilní službou. V dodávce České pošty budou moct lidé vyřídit vnitrostátní i mezinárodní zásilky, důchodové služby, SIPO nebo poštovní poukázky a zakoupit doplňkové zboží. Mobilní provozovna bude dostupná od 1. června do 31. srpna, a to každý všední den nedaleko zastávky MHD Kavalírka. V pondělí a ve středu od 13 do 18 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 13 hodin.

Alternativní řešení, které státní podnik městským částem nabízí, je zřízení pobočky Partner Plus. Na radnice by ale padla většina nákladů.

„Provozovatel se může rozhodnout, zda si poštu Partner Plus vybaví vlastním nábytkem, IT technikou, trezorem či zda si nechá provozovnu zařídit Českou poštou. Od toho se pak odvíjí vstupní náklady, které začínají na 48 500 korunách a zahrnují vstupní školení, administraci, externí a interní označení nebo provozní materiál,“ uvádí mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Radnice si musí najít pro takovou pobočku vhodný prostor, ze svého platit nájem, zaměstnance i energie. Navíc poště platí režijní náklady, které s provozem souvisí.

„Jedná se o IT podporu, o servis oblastní pobočky, pod kterou pošta Partner Plus patří, o zapojení do produktové a finanční logistiky České pošty nebo pravidelné školení personálu. Částka za tyto služby začíná na 25 900 korunách a její přesná výše se odvíjí od rozsahu podpory,“ říká Vysoudil. Za každou provedenou transakci v pobočce by pak radnice inkasovala šest korun.

Na provoz chybějí peníze

Redakce MF DNES oslovila některé městské části s dotazem, zda zřízení takových poboček na svém území zvažují. Třeba Praha 13 tento nápad nyní zavrhuje.

„Není to v reálných možnostech městské části. Rozpočet na tento rok je již naplánován, všechny finance jsou jasně alokovány. V současné době je nutné z našeho pohledu navýšit rozpočty radnic, financování školství a sociální sféry,“ říká mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová. Dalším důvodem je podle ní fakt, že v současnosti nemá radnice k dispozici vhodné prostory pro takový provoz.

Podobně na to nahlížejí také v Praze 3, kde obyvatelé nyní mají k dispozici šest poboček. Od 1. července se ale budou muset s pěti z nich nadobro rozloučit. I v tomto případě brání vzniku poboček Partner Plus finance. Česká pošta podle mluvčího třetí městské části Jiřího Hannicha vyčíslila náklady na zřízení pobočky s jednou přepážkou na téměř 170 tisíc korun, další peníze by pak bylo nutné vynaložit na samotný provoz.

„Podle odhadů by to při provozu pouhé jedné přepážky znamenalo výdaj kolem 100 tisíc korun za měsíc, což celoročně vychází zhruba na 1,2 milionu korun,“ vypočítává Hannich.

Se zřízením pobočky dotované z městské kasy nepočítá ani Praha 10. „Náklady poboček by měly jít primárně ze státního rozpočtu, nikoli z rozpočtu městské části, který je už tak dost omezený,“ doplňuje mluvčí radnice Ján Tropp.

Česká pošta podle jejího mluvčího Ivo Vysoudila s některými radnicemi o pobočkách Partner Plus jedná. „Zájem o informace o projektu Pošta Partner Plus projevilo asi sedm městských částí,“ řekl.

Jednou z nich je Praha 8. „Na semináři 11. května pošta tento model zmínila a nabídla modelovou finanční kalkulaci pro ty městské části, které by měly eventuálně zájem. Další den jsem se obrátil na Českou poštu s dotazem, zda by bylo možné pro naši městskou část náklady vyčíslit. Do dnešního dne jsem ale neobdržel odpověď,“ říká starosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS).

15. května 2023

„Jednání budou probíhat i nadále, protože teprve nyní byly představeny upravené konečné podmínky pro provozovatele pošt Partner Plus,“ vysvětluje Vysoudil s tím, že se také připravuje vícepřepážkový model pošty Partner. V takovém případě by se o náklady na provoz dělil provozovatel s poštou. Státní podnik prý nyní finalizuje podmínky pro budoucí zájemce.