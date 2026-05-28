Sokolové mají novou dominantu. Mural u Tyršova domu pokřtila maskovaná autorka

Toy Box projekt v prostoru před Tyršovým domem poblíž stejnojmenné tramvajové zastávky představila společně s vedením organizace a bývalou basketbalovou reprezentantkou Ilonou Burgrovou.
Během příprav se umělkyně vrátila do dob historického sokolského sletu, navštívila oddíl moderní gymnastiky a prohlížela si dobové kužely, se kterými sokolky trénovaly. Celkové zhotovení malby trvalo týden.
Velkou část inspirace však nalezla Toy Box i ve svém vlastním životě. Sokolky, které na nástěnné malbě ztvárňují ženskou sílu, jsou její tři kamarádky, které dohromady spolu s ní tvoří běžeckou skupinu. „S výsledkem jsem spokojená,“ uvedla pro iDNES.cz.
Stejnou radost měla i 1. místostarostka Kamila Šrolerová, která velmi ocenila ztvárnění i samotnou myšlenku.
„Jsem velice hrdá a mám z toho husí kůži. Jsem nadšená tím přesahem moderního pojetí boje za emancipaci a rovnoprávnost jakožto poslání mladé generaci,“ doplnila umělkyni.
Toy Box
Toy Box zároveň poukázala, že takto malé kroky jsou velmi důležité pro vznik rovnoprávnosti ve společnosti.
„Pro nástěnnou malbu jsem zvolila paletu vycházející z barevnosti Sokola, zejména červené a modré, kterou jsem doplnila krásným odstínem žluté, o níž doufám, že na místo přinese dotyk optimismu a dobré nálady,“ popsala svou vizi.
Pro Šrolerovou byla streetartová výtvarnice jasnou volbou, a to nejen kvůli jejím sportovním aktivitám. Podstatu díla vyzdvihla i náčelnice ČOS Kateřina Machů.
„V roce 1901 bylo veřejné cvičení žen naprostá senzace. Tehdy ve společnosti přetrvávaly ještě předsudky proti cvičení žen a většina ženských odborů v Sokole fungovala jen krátce,“ uvedla k historickému kontextu.
„Vystoupení s kužely se nakonec vydařilo a cvičení sokolských žen se stalo nedílnou součástí programů dalších všesokolských sletů. Na tom následujícím v roce 1907 se počet cvičenek výrazně zvýšil – vystoupilo jich dokonce 2 300,“ dodala.
Toy Box je jednou z předních tváří české komiksové scény a je zároveň autorkou mnoha jiných muralů.
Mezi její nejviditelnější díla patří malba Milady Horákové v Holešovicích, Dívka s volavkami v Řepích či ilustrace africké zemědělkyně k projektu organizace Člověk v tísni nazvanému Tváře klimatické změny v Plzni.