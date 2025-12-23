Pražským nádražím zněla Česká mše vánoční. Některé cestující zaskočila, jiní i zpívali

Zaplněnou vstupní halou hlavního nádraží v Praze dnes zazněla už tradiční vánoční mše od Jakuba Jana Ryby. Pod vedením Lukáše Prchala si s profesionálními hudebníky zazpívali i lidé z davu. Následoval dlouhý potlesk. „Rybovku“ si mohou lidé o Vánocích poslechnout také na dalších místech.

Ve zcela zaplněné severní části vstupní haly se dnes ve 13:00 rozezněla už popětadvacáté tradiční Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby.

V orchestru se sešli hudebníci s nástroji a vytištěnými notami. Profesionální hudebníky a sboristy pod vedením dirigenta a organizátora akce Lukáše Prchala doplnili i amatéři.

25. ročník akce Rybovka na hlaváku, při které zazněla Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby pod taktovkou Lukáše Prchala. (23. prosinec 2025)
„Letos jsme se při pětadvacátém ročníku rozhodli vylepšit ozvučení. Sólisté to občas, přestože jsou majitelé krásných zvučných hlasů z Národního divadla, nemohou ukřičet. Máme ozvučení pro sólisty a pro varhany, tak uvidíme, jak se to osvědčí,“ sdělil dirigent Prchal.

Sólové party zpívali Vanda Šípová (soprán), Alžběta Vomáčková (alt), Jan Maria Hájek (tenor) a Daniel Klánský (bas). Ke sborům se připojili i někteří lidé v davu.

Hala se zaplnila už dvacet minut před začátkem mše. Lidé pro lepší výhled obsadili i nádražní schodiště a ochoz knihkupectví v hale. Původně spontánní akce si během let vybudovala velkou oblibu. Někdo na ni dorazil cíleně, jiní se s kufry v rukách zastavili jen cestou na vlak. Někteří z cestujících byli situací zaskočeni, jiní ji podle svých slov zažili už několikrát.

„Rád bych si koncert vychutnal až do konce, ale bohužel jsem slíbil manželce pomoc při přípravě bramborového salátu,“ prohlásil procházející muž.

Sbor na závěr zařadil jako přídavek vánoční píseň Narodil se Kristus Pán, kterou si velká část přítomných zazpívala s nimi. Vystupující se dočkali dlouhotrvajícího potlesku.

Rybova vánoční mše poprvé zazněla na svátky narození Ježíše Krista roku 1796 v katolickém kostele Povýšení svatého Kříže v Rožmitále pod Třemšínem, kde Ryba působil jako učitel. Oblibu si jeho mše získala v první polovině 19. století, kdy se podle historiků hrála hlavně na venkovských hudebních kůrech z nesčetných opisů a téměř zlidověla.

