Zrekonstruovaný je „Jiřák“ od června a červené lavičky známé například z vídeňské Muzejní čtvrti upoutaly hned od první představovačky.
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Lepší než na sítích, otočili kritici nového Jiřáku. Teď vadí „postele pro bezdomovce“
Jenže právě tento výrazný prvek se stal prvním útočištěm jednoho či více vandalů, kteří se už na artefakty stačili podepsat.
Zatímco na první z laviček je vandalova práce vyvedená výraznou modrou barvou (a ve spodní části bílou), na druhé z laviček možná autor svůj podpis zatím jen nesměle zkoušel.
Radnice Prahy 3 se o problému dozvěděla od redaktora iDNES.cz. „Je to zatím ojedinělý případ a vyčistí se to v rámci běžné údržby,“ řekl mluvčí městské části Petr Habáň.
Dodal, že žádné speciální prostředky se na to vyčleňovat nebudou. „Je spíš otázkou, jak dlouho to po vyčištění vydrží,“ posteskl si nad jednáním některých lidí.
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Zrekonstruovaný Jiřák pohledem z dronu. Dominuje kostel, dlažba i červené lavičky
Starosta Michal Vronský instalaci laviček před otevřením představil na sociálních sítích a reakce byly rozporuplné. Zatímco někteří lidé označovali mobiliář za „pěst na oko“ nebo tvrdili, že se do prostoru nehodí či že to jsou „postele pro bezdomovce“, jiní oceňovali moderní a neotřelé řešení.
Pod příspěvky se objevovaly komentáře kritizující barvu i vzhled laviček, ale také příspěvky připomínající, že podobný mobiliář funguje řadu let právě například ve Vídni.
Městská část kritiku odmítla s tím, že nová podoba náměstí byla navržena s důrazem na pobytovou funkci a dlouhodobou udržitelnost prostoru.
Spousta kritiků nové podoby náměstí pak spolu s otevřením své prvotní reakce na sociálních sítích mírnila.