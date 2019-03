Benzinku v Nelahozevsi, kde zavraždili čerpadlářku, v noci někdo vykradl

12:34 , aktualizováno 12:34

Do čerpací stanice v Nelahozevsi na Mělnicku, kde loni dva lupiči zavraždili čerpadlářku, se v noci na pondělí vloupali zloději. Využili toho, že benzinka po vraždě funguje jen ve dne. Policie zatím neví, kolik lidí se do stanice vloupalo a co ukradli.