Most černý od sazí dal jméno čtvrti, Praha 14 chce torzo získat a zachovat

Zbytek mostu se nachází na trati mezi Vysočany a Horními Počernicemi v trojúhelníku tvořeném železniční tratí, ulicí Za Černým mostem a Ciglerovou. Kvůli tomu, že chce Správa železnic zbytky mostu odstranit, projednali zastupitelé návrh podat žádost o svěření do majetku městské části.

„Když to neuděláme, tak to Správa železnic strhne,“ řekl starosta Jiří Zajac (ODS).

Pokud by radnice torzo mostu získala, podle bývalého místostarosty a zastupitele Petra Hukala (Piráti) by jej opravila. V budoucnu by se z něj pak mohlo stát vyhlídkové místo, které by bylo součástí vlastivědných tras po městské části a zároveň by kolem něj vedla páteřní cyklostezka.

Někteří zastupitelé upozornili na to, že opravy by byly příliš složité, protože torzo je hned vedle kolejí a musela by se zastavit železniční doprava. Diskuse se vedla také o nákladech na opravu a údržbu. Oprava by mohla podle předběžného odhadu vyjít na sedm až deset milionů korun.

Most získal své jméno tím, že zčernal od sazí z parních lokomotiv, které tudy jezdily po trati z Prahy do Čelákovic. Původní most byl kamenný, na začátku na začátku 20. století ho nahradil most betonový. Dnes je dochováno asi desetimetrové torzo jednoho z nájezdů mostu.