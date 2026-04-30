Supermodel Ferrari, Velká čínská zeď i detail oka. V Praze otevřela obří výstava lega

David Chuchma
  14:46
Je tu obří model Ferrari, periodická tabulka prvků, seriálová Wednesday či řez okem. A všechno z lega. V Praze na Černém Mostě otevřela největší výstava objektů z této populární stavebnice. Miliony kostiček na 1500 metrech čtverečních. Mezi stovkou exponátů je též světová architektura, zobrazení historických scén, nechybí ani herní zóna pro děti.

Návštěvníci v pražském obchodním centru Westfield Černý Most mohou vidět třeba i model Velké čínské zdi nebo tematické instalace z filmů a hudby.

„Výstava na Černém Mostě zabírá zhruba 1500 metrů čtverečních. Návštěvníci na ní uvidí více než stovku modelů, které dohromady tvoří asi 15 milionů LEGO kostek,“ sdělil redakci iDNES.cz majitel a autor výstavy Rafał Szymański.

Výstava LEGO na Černém Mostě nabízí desítky detailních modelů ze světa architektury, historie i popkultury (30. dubna 2026)
Výstava LEGO na Černém Mostě nabízí desítky detailních modelů ze světa architektury, historie i popkultury (30. dubna 2026)
Výstava LEGO na Černém Mostě nabízí desítky detailních modelů ze světa architektury, historie i popkultury (30. dubna 2026)
Výstava LEGO na Černém Mostě nabízí desítky detailních modelů ze světa architektury, historie i popkultury (30. dubna 2026)
Výstava LEGO na Černém Mostě nabízí desítky detailních modelů ze světa architektury, historie i popkultury (30. dubna 2026)
Výstava je otevřená denně od 10 do 21 hodin. „Máme tu několik tematických zón, včetně takzvaných supermodelů. Jeden z nich je právě replika automobilu Ferrari F40,“ uvedl Szymański.

Podle něj jde o jeden z hlavních taháků výstavy. „Je to jeden ze supermodelů. Máme tu tři. Tento je největší replika Ferrari F40. Dále tu máme repliku stíhačky z Tchaj-peje a také pravděpodobně nejdelší čínskou zeď postavenou z kostek na světě,“ doplnil.

Lanovka na Petřín se při testech částečně odhalila, skrývá už jen to nejdůležitější

Výstava je rozdělená do několika tematických celků. Návštěvníci zde najdou modely inspirované pohádkami, filmy, historií i architekturou.

„Snažím se z kostek vytvořit celý svět. Ukázat věci, které lidé znají z reality. Máme zhruba sto různých témat, takže si myslím, že každý si tu najde něco svého,“ řekl Szymański.

Na své si přijdou i děti. Součástí výstavy je herní zóna, kde si mohou návštěvníci stavebnici sami vyzkoušet. „Je tam spousta návodů i kostek. Můžete stavět, psát z kostek nebo tvořit podle vlastní fantazie,“ popsal Szymański.

Manažer po večerech staví z Lega, jeho dokonalá zoo nemá v Česku obdoby

Výstava by měla být otevřená minimálně do začátku září. „Určitě do 6. září. Je ale dost možné, že ji prodloužíme až do Vánoc, případně do ledna,“ dodal autor výstavy.

Mezi prvními návštěvníky byla i Ilona z Prostějova vzdáleného přes 200 kilometrů, která na výstavu dorazila se synem. „Přijeli jsme sem proto, protože v první řadě jsem fanoušek lega. Pozval mě sem můj syn a byl to od něho dárek k narozeninám,“ řekla.

Nebývalá krádež lega. Kostičky za statisíce tajně měnil za těstoviny

Podle ní ji výstava překvapila rozsahem i novými modely. „Já jsem z výstav lega viděla strašně moc i po Evropě, ale vždycky mě nadchnou něčím novým. Třeba ta čínská zeď, to jsem ještě nikde nikdy neviděla,“ dodala fanynka a sběratelka modelů ze slavné stavebnice.

Standardní vstupné na pokladně začíná pro jednotlivce na 270 korunách, v předprodeji, nákupu online či ve skupinách vyjde výhodněji.

Bývalá telefonní ústředna na Žižkově ožije. Promění se v luxusní bydlení

Vizualizace přestavby budovy telefonní ústředny ve Fibichově ulici na pražském...

Bývalá telefonní ústředna ve Fibichově ulici v Praze 3 projde rozsáhlou přestavbou. Developerská společnost PSN zahájí letos v létě její rekonstrukci. Budovu promění na nájemní bydlení se 116 byty,...

Prahou prošel protest studentů. Oto, pojď ven, bouchali na dveře Klempířova úřadu

Na náměstí Jana Palacha se sešli protestující z pražských vysokých i středních...

Studenti napříč Českem ve středu minutu před dvanáctou opustili své učebny a sešli se na protest proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků médií veřejné služby. V Praze, kde se konala hlavní...

OBRAZEM: Finišuje ražba stanice Pankrác metra D. Vidět je jádro i tunely eskalátorů

Ražba tunelu a nové stanice metra D Pankrác. (23. dubna 2026)

Na prvním úseku metra D finišují poslední ražby. Aktuálně se dokončuje výrub jádra budoucí stanice Pankrác D. Razicí práce budou pokračovat ještě asi dva měsíce, zbývá dorazit část dna stanice....

Tragická srážka na Berounsku. Hasiči jeli k nehodě, střetli se s osobním autem

Nehoda hasičského vozidla a osobního automobilu u obce Hýskov. (25. dubna 2026)

U Hýskova na Berounsku se odpoledne srazilo hasičské auto, které jelo se zapnutým majákem k zásahu, s osobním vozem. Řidič osobního auta nehodu nepřežil, ostatní účastníci vyvázli bez zranění,...

Pavel navštívil Vesnici roku. Chceme vás za prezidenta i dál, šeptala mu seniorka

Prezident Petr Pavel během návštěvy Pardubického kraje zavítal také do Písečné,...

Prezident Petr Pavel dnes pokračoval v návštěvě Pardubického kraje. Tentokrát zamířil na Orlickoústecko, hned ráno zavítal do střední školy v České Třebové. Dopoledne vystoupil na 2. celostátní...

Supermodel Ferrari, Velká čínská zeď i detail oka. V Praze otevřela obří výstava lega

Výstava LEGO na Černém Mostě nabízí desítky detailních modelů ze světa...

Je tu obří model Ferrari, periodická tabulka prvků, seriálová Wednesday či řez okem. A všechno z lega. V Praze na Černém Mostě otevřela největší výstava objektů z této populární stavebnice. Miliony...

30. dubna 2026  14:46

Co oči nevidí... Létáme všude, přiznávají. Drony ignorují zákazy, slídí i nad letištěm

Premium
Nezvaní vetřelci. Nejčastějším místem v České republice, kde provozovatelé...

„Bezohlednost nejvyššího stupně a ohrožení životů posádky vrtulníku i pacienta, pro kterého jsme letěli. Soukromý dron u heliportu nemá co dělat, přesto se pohyboval pět metrů pod jeho úrovní.“ Takto...

30. dubna 2026

Mladá Boleslav hledala lídra do obrany. Z Plzně přivedla Zámorského

Hlavní sudí posílá Litvínov do oslabení za faul na plzeňského Zámorského.

Hokejisty extraligové Mladé Boleslavi posílí obránce Petr Zámorský. Třiatřicetiletý bek, který naposledy působil v Plzni, podepsal s Bruslaři dvouletou smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu.

30. dubna 2026  13:29

„Důvody jsou liché.“ Ředitel nemocnice Příbram odmítá vinu z manipulace zakázek

Protikorupční centrála v příbramské nemocnici zadržela 13 lidí včetně ředitele....

Ředitel příbramské nemocnice Stanislav Holobrada ve čtvrtek potvrdil, že je stíhán v kauze manipulace zakázek. Cítí se nevinen, důvody obvinění jsou podle něj liché. Nikdo se neobohatil ani nevznikla...

30. dubna 2026  12:38

K míči patří i kniha. Slavia ocenila nejlepší čtenáře z dětských domovů

Fotbalová Slavie a zástupci jejího CSR oddělení ocenili nejlepší čtenáře z...

Fotbalová Slavia má za sebou další ročník společensko-odpovědného projektu K míči patří i kniha. Zúčastnilo se ho 360 dětí z 50 dětských domovů a nízkoprahových zařízení z celé České republiky. Cílem...

30. dubna 2026  11:55

Lanovka na Petřín se při testech částečně odhalila, skrývá už jen to nejdůležitější

Na Petříně probíhají servisní a ověřovací jízdy nových vozů lanovky

Nové vozy lanovky na Petřín už jsou v zápřahu na zrekonstruované trati. Týden po jejich usazení na koleje absolvují servisní a ověřovací jízdy vozů, které slouží k odladění celého systému. Kabiny se...

30. dubna 2026  11:27

Policie už zjistila, kdo řídil BMW na Dvoreckém mostě, a potrestala ho

Řidič projel nově otevřený Dvorecký most v BMW, navzdory zákazu individuální...

Policie už ví, kdo i přes zákaz vjezdu projel nový Dvorecký most hned druhý den po jeho otevření. Řidiče ztotožnila a potrestala. Na novou dominantu Prahy smí jen vozy policie, záchranky a hasičů,...

30. dubna 2026  9:46

Starostka Berouna odchází z ODS. Strana už není pravicová, vysvětluje důvod

Starostka Berouna Soňa Chalupová

Starostka Berouna Soňa Chalupová opouští ODS, podle ní přestala být pravicovou stranou. Spolu s ní odcházejí i další členové místního sdružení v Berouně. Na dosavadní koalici na berounské radnici to...

30. dubna 2026

Bývalá telefonní ústředna na Žižkově ožije. Promění se v luxusní bydlení

Vizualizace přestavby budovy telefonní ústředny ve Fibichově ulici na pražském...

Bývalá telefonní ústředna ve Fibichově ulici v Praze 3 projde rozsáhlou přestavbou. Developerská společnost PSN zahájí letos v létě její rekonstrukci. Budovu promění na nájemní bydlení se 116 byty,...

30. dubna 2026

Úsek D6 blokovala nehoda kamionů, na dálnici se vysypaly plastové lahve

Nehoda dvou kamionů na dálnici D6 u Unhoště (29. dubna 2026)

Dálnici D6 na 11. kilometru ve směru na Karlovy Vary uzavřela ve středu večer nehoda dvou kamionů. Při havárii se z jednoho kamionu vysypaly prázdné plastové lahve. Záchranáři převezli jednoho z...

29. dubna 2026  21:23,  aktualizováno  22:17

Maraton o víkendu změní většinu linek pražské MHD. Jeďte radši metrem

Pohled na Pražský maraton. Běžci překonávají Karlův most.

Patnáct tisíc účastníků v neděli vyběhne na trať Pražského maratonu. Pro MHD to bude znamenat, že se dočasně změní trasy mnohých linek tramvají i autobusů, na některých trasách pojedou náhradní spoje...

29. dubna 2026  16:30

Šelma na útěku ze soukromého chovu to nakonec „vzdala“, odchytil ji sám majitel

Serval, který utekl ze soukromého chovu ve Svémyslicích a několik dní se...

Útěk servala Cesara ze soukromého chovu ve Svémyslicích, který se několik dní pohyboval v okolí Brandýsa nad Labem, skončil. Zvíře dopadl přímo jeho majitel v jedné z firem v Nádražní ulici.

29. dubna 2026  14:30

