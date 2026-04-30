Supermodel Ferrari, Velká čínská zeď i detail oka. V Praze otevřela obří výstava lega

Návštěvníci v pražském obchodním centru Westfield Černý Most mohou vidět třeba i model Velké čínské zdi nebo tematické instalace z filmů a hudby.
„Výstava na Černém Mostě zabírá zhruba 1500 metrů čtverečních. Návštěvníci na ní uvidí více než stovku modelů, které dohromady tvoří asi 15 milionů LEGO kostek,“ sdělil redakci iDNES.cz majitel a autor výstavy Rafał Szymański.
Výstava je otevřená denně od 10 do 21 hodin. „Máme tu několik tematických zón, včetně takzvaných supermodelů. Jeden z nich je právě replika automobilu Ferrari F40,“ uvedl Szymański.
Podle něj jde o jeden z hlavních taháků výstavy. „Je to jeden ze supermodelů. Máme tu tři. Tento je největší replika Ferrari F40. Dále tu máme repliku stíhačky z Tchaj-peje a také pravděpodobně nejdelší čínskou zeď postavenou z kostek na světě,“ doplnil.
Výstava je rozdělená do několika tematických celků. Návštěvníci zde najdou modely inspirované pohádkami, filmy, historií i architekturou.
„Snažím se z kostek vytvořit celý svět. Ukázat věci, které lidé znají z reality. Máme zhruba sto různých témat, takže si myslím, že každý si tu najde něco svého,“ řekl Szymański.
Na své si přijdou i děti. Součástí výstavy je herní zóna, kde si mohou návštěvníci stavebnici sami vyzkoušet. „Je tam spousta návodů i kostek. Můžete stavět, psát z kostek nebo tvořit podle vlastní fantazie,“ popsal Szymański.
Výstava by měla být otevřená minimálně do začátku září. „Určitě do 6. září. Je ale dost možné, že ji prodloužíme až do Vánoc, případně do ledna,“ dodal autor výstavy.
Mezi prvními návštěvníky byla i Ilona z Prostějova vzdáleného přes 200 kilometrů, která na výstavu dorazila se synem. „Přijeli jsme sem proto, protože v první řadě jsem fanoušek lega. Pozval mě sem můj syn a byl to od něho dárek k narozeninám,“ řekla.
Podle ní ji výstava překvapila rozsahem i novými modely. „Já jsem z výstav lega viděla strašně moc i po Evropě, ale vždycky mě nadchnou něčím novým. Třeba ta čínská zeď, to jsem ještě nikde nikdy neviděla,“ dodala fanynka a sběratelka modelů ze slavné stavebnice.
Standardní vstupné na pokladně začíná pro jednotlivce na 270 korunách, v předprodeji, nákupu online či ve skupinách vyjde výhodněji.