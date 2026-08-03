Problémy s byty pro bezdomovce sužují Černý Most. Piráti přiznali potřebu změn

Na komplikace spojené se zabydlováním lidí bez domova do místních paneláků upozornil Pražský deník . Největší z nich je podle starosty vysoká koncentrace přidělených bytů v městské části. „Máme tu vchody, kde jsou takové byty dva, tři i více, to je pak neúnosné,“ řekl listu.
Mnoho takových bytů se často nachází jen v jedné ulici, protože magistrát v Praze 14 rozdělil desítky bytů po sídlišti nerovnoměrně.
Přidělování bytů probíhalo na základě bodového systému, který v minulém volebním období zavedli Piráti a který se řídil tím, kolik let daný člověk strávil na ulici. „Primárně se zabydlovali lidé, kteří byli na ulici sedm let a déle. Úplně se už zbavili veškerých sociálních návyků,“ popsal pro Deník Zajac.
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Podle něj se tak nedostalo na lidi, kteří byli na ulici teprve rok nebo několik měsíců a dokázali by se snadněji začlenit do společnosti, protože dostali málo bodů. Nastalé problémy podle jeho popisu zahrnovaly například to, že nájemníci odmítali vpouštět do bytu neziskové organizace a sociální pracovníky, kteří s nimi měli pracovat na jejich začlenění.
„Také známe případy, a nebylo jich málo, kdy v jednom bytě přespávalo dvacet přátel toho bezdomovce a on vybíral dvacet korun a oni tam spali na různých židlích,“ uvedl starosta Prahy 14 pro list další situaci. Říká, že se také kvůli tomu počet bezdomovců u stanice metra Černý Most navýšil. Terénní pracovníci napočítali 180 bezdomovců, předtím jich byla asi třetina, uvedl.
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Piráti chtějí v projektu pokračovat, i když uznávají nutnost změn. Náměstek primátora Adam Zábranský Deníku řekl, že si uvědomuje, že není vhodné umisťovat sociální byty jen do několika málo lokalit. Pomáhat podle něj chtějí nadále také například rodičům samoživitelům.
Starosta se myšlence Housing First podle vyjádření pro Deník zcela nebrání. Říká, že může fungovat, pokud se aplikuje na správné lidi ve správné lokalitě. „Problém Prahy 14 je, že to je jediná městská část, kde má magistrát tisíce bytů,“ vysvětlil.
V odboru ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Agentura pro sociální bydlení a v Platformě pro sociální bydlení, které Housing First propagovaly, působila také část úředníků, na které v polovině června podalo MMR trestní oznámení kvůli tomu, že úředníci podle ministerstva působili v neziskových organizacích a zároveň je zvýhodňovali. Organizace to odmítají.