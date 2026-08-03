Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Problémy s byty pro bezdomovce sužují Černý Most. Piráti přiznali potřebu změn

Autor:
  18:20

Sídliště Vybíralova na Černém Mostě | foto: MF DNES

Stabilní bydlení v městských bytech pro bezdomovce s cílem je opět sociálně začlenit. Taková byla představa projektu Housing First, který v Praze prosadili Piráti. Nejvíce městských bytů má hlavní město na Černém Mostě. Místní starosta Jiří Zajac (ODS) vyjádřil o efektivnosti pochyby a popsal nově vzniklé problémy.

Na komplikace spojené se zabydlováním lidí bez domova do místních paneláků upozornil Pražský deník . Největší z nich je podle starosty vysoká koncentrace přidělených bytů v městské části. „Máme tu vchody, kde jsou takové byty dva, tři i více, to je pak neúnosné,“ řekl listu.

Mnoho takových bytů se často nachází jen v jedné ulici, protože magistrát v Praze 14 rozdělil desítky bytů po sídlišti nerovnoměrně.

Přidělování bytů probíhalo na základě bodového systému, který v minulém volebním období zavedli Piráti a který se řídil tím, kolik let daný člověk strávil na ulici. „Primárně se zabydlovali lidé, kteří byli na ulici sedm let a déle. Úplně se už zbavili veškerých sociálních návyků,“ popsal pro Deník Zajac.

„Asi bychom byli pod mostem.“ Lidem v nouzi pomáhá nový projekt sehnat bydlení

Podle něj se tak nedostalo na lidi, kteří byli na ulici teprve rok nebo několik měsíců a dokázali by se snadněji začlenit do společnosti, protože dostali málo bodů. Nastalé problémy podle jeho popisu zahrnovaly například to, že nájemníci odmítali vpouštět do bytu neziskové organizace a sociální pracovníky, kteří s nimi měli pracovat na jejich začlenění.

„Také známe případy, a nebylo jich málo, kdy v jednom bytě přespávalo dvacet přátel toho bezdomovce a on vybíral dvacet korun a oni tam spali na různých židlích,“ uvedl starosta Prahy 14 pro list další situaci. Říká, že se také kvůli tomu počet bezdomovců u stanice metra Černý Most navýšil. Terénní pracovníci napočítali 180 bezdomovců, předtím jich byla asi třetina, uvedl.

Neziskovky a ex-úředníci ministerstva mají trable kvůli dotacím. Pomsta, míní Bartoš

Piráti chtějí v projektu pokračovat, i když uznávají nutnost změn. Náměstek primátora Adam Zábranský Deníku řekl, že si uvědomuje, že není vhodné umisťovat sociální byty jen do několika málo lokalit. Pomáhat podle něj chtějí nadále také například rodičům samoživitelům.

Starosta se myšlence Housing First podle vyjádření pro Deník zcela nebrání. Říká, že může fungovat, pokud se aplikuje na správné lidi ve správné lokalitě. „Problém Prahy 14 je, že to je jediná městská část, kde má magistrát tisíce bytů,“ vysvětlil.

V odboru ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Agentura pro sociální bydlení a v Platformě pro sociální bydlení, které Housing First propagovaly, působila také část úředníků, na které v polovině června podalo MMR trestní oznámení kvůli tomu, že úředníci podle ministerstva působili v neziskových organizacích a zároveň je zvýhodňovali. Organizace to odmítají.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni....

Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....

Klimatizace nejde. Řidiči tramvají řekli dost, po nadávkách od lidí vylepují cedule

Premium
Řidiči některých pražských tramvají informují cestující, že jim nefunguje...

V tramvaji číslo 9 je šestatřicet stupňů a potící se cestující buší na řidiče, ať laskavě zapne klimatizaci. To byla do poloviny tohoto týdne pravidelná scéna v některých pražských soupravách. Jak...

Po pádu Rovnováhy zbourá Praha také Hroší lázně u Barrandovského mostu

Zchátralé okolí Barrandovského mostu. (23. července 2026)

Praha nechá zbourat dvě betonové plastiky u Barrandovského mostu známé jako Hroší lázně. Technická správa komunikací (TSK) předtím zpracuje projektovou dokumentaci pro případnou budoucí repliku....

Dva mladíci vybírali „výpalné“ v autobuse na Černém Mostě. Hledají se svědci

Dvojice oloupila mladíka v autobuse. Policie hledá svědky

Kriminalisté z Prahy zadrželi dva mladé muže, kteří podle vyšetřovatelů v autobusu MHD oloupili cestujícího. K přepadení došlo minulý týden v autobusu linky 181, policie nyní žádá o pomoc svědky...

Výhled na Vltavu i modrý ostrůvek. Tak vypadá rekonstrukce bytu z 30. let

Rekonstrukce bytu ze třicátých let v Praze propojuje historické kvality s...

Rekonstrukce bytu ze třicátých let v Praze propojuje historické kvality s potřebami rodiny. Otevřenému prostoru s výhledem na Vltavu dominují očištěné betonové průvlaky, dubová dýha, tmavomodrý...

Na pražském Střeleckém ostrově začal festival LGBT+ lidí Prague Pride

Prague Pride začala na pražském Střeleckém ostrově (3.srpna 2026)

Šestnáctý ročník festivalu hrdosti leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+) Prague Pride začal v pondělí v podvečer na pražském Střeleckém ostrově. Vyvrcholením týdenní akce bude duhový průvod,...

3. srpna 2026,  aktualizováno  17:59

Strážníci posílili kontroly u metra, zaměřují se na problémové a nepřizpůsobivé

Strážníci provádějí bezpečnostní kontroly na Praze 13. (31. července 2026)

Praha 13 společně s městskou policií zahájila sérii posílených bezpečnostních kontrol zaměřených na výskyt problémových a nepřizpůsobivých osob v okolí stanic metra na svém území. První kontrolní...

3. srpna 2026  15:30

Na Příbramsku hořel les. Hasičům pomáhaly zkrotit oheň i dva vrtulníky

Nalžovice – požár lesního porostu v těžko přístupném terénu. (3. srpna 2026)

Poblíž obce Nalžovice na Příbramsku hořel v pondělí les. Podle prvotních informací hasičů pohltil oheň plochu přibližně o velikosti 4,5 hektaru. Plameny dostávali hasiči pod kontrolu také díky dvěma...

3. srpna 2026  14:34,  aktualizováno  14:53

Dítě se na hlavním nádraží překlopilo z kočárku a spadlo do kolejiště

Provoz části linky metra C omezil střet soupravy s mužem. (20. ledna 2026)

Na hlavním nádraží v Praze spadl kočárek i s dítětem do kolejiště. Nehoda se stala krátce před polednem. Lidé na nástupišti pohotově zareagovali i dítě vytáhli. To nakonec vyvázlo s tržnou ránou na...

3. srpna 2026  13:09,  aktualizováno  13:30

Strážník hrdina. Na dovolené se vrhl do vln pro topícího se chlapce, sám se zranil

Strážnický souboj s mořskými živly

Heslu pomáhat a chránit dostál strážník pražské městské policie. Spolu s partnerkou si na dovolené v Polsku všimli z pláže dvou lidí, kteří měli značné problémy zvládnout vlny rozbouřeného moře....

3. srpna 2026  12:10

Historické skvosty i mercedesy. Sanitky mají azyl pod mostem, čekají na nový život

Desítky vyřazených sanitek v pražských Holešovičkách. (jaro 2026)

Pohled na desítky žlutých sanitek se zaprášenými majáky u mostu Barikádníků v Holešovicích zaujal nejednoho kolemjdoucího. Nejde však o konečnou stanici, ale o dočasný azyl pro techniku, která má v...

3. srpna 2026  11:05

Na zastávkách přibyly „minuty“. Lidé řeší, proč šipky nejsou zarovnané

Premium
Elektronické panely na tramvajové zastávce Masarykovo nádraží (30. července...

Informační led tabule na tramvajových zastávkách v Praze doznaly mírných úprav. K časovému údaji, za jak dlouho spoj přijede, přibyla zkratka „min“ jako minuty. Lidé ale hojně řeší upravené směrové...

3. srpna 2026

Veselý: Vidím světlo na konci tunelu. Pilař byl nebezpečný. Trávník? V Uhříněvsi lepší

Trenér Jaroslav Veselý z Bohemians během zápasu s Teplicemi

Po nevydařeném prvním kole v Teplicích příliš veselý nebyl a žádal posily. Tentokrát byl přece jen o poznání optimističtější. „Vidím určité světlo na konci tunelu a věřím, že jsme na dobré cestě k...

3. srpna 2026  7:53

Povodně 2002 smetly Prahu. Symbolem tragických záplav je metro a zoo

Praha, Trója - záplavy. Letecký snímek během povodní. 14. srpna 2002.

Povodně v roce 2002 patřily k nejničivějším přírodním katastrofám v Česku. Padlo jim za oběť 17 lidí, v Evropě více než 200. Zasáhly jižní a západní Čechy a pak se šířily dál. Záplavy ničily i Prahu,...

3. srpna 2026  6:48

Bohemians - Hradec 0:0, diváci gól neviděli, hosté v sezoně prvně nevyhráli

Sestřih zápasu
Momentka z utkání Bohemians - Hradec Králové

Vyrovnané utkání v Ďolíčku nabídlo velké šance na obou stranách, vítěze však nepřineslo. Fotbalisté Bohemians Praha byli v prvním poločase duelu 2. kola nejvyšší soutěže aktivnější, po změně stran se...

2. srpna 2026  19:24,  aktualizováno  19:31

Manévry na Vinohradech. Psychicky nemocný muž zaměstnal desítky policistů

Zásah jednotek IZS na pražských Vinohradech. (2. srpna 2026)

Velké množství policistů vzbudilo pozornost v Čáslavské ulici na Vinohradech. Podle mluvčího Richarda Hrdiny se na místě muž trpící psychickou poruchou zabarikádoval v bytě a odmítal otevřít. Na...

2. srpna 2026  18:09

Olomouc - Ml. Boleslav 2:2, domácí mají první bod, z přímého kopu ho vystřelil Sejk

Sestřih zápasu
Olomoucký Václav Sejk se raduje z gólu proti Mladé Boleslavi.

Olomoučtí fotbalisté slaví první bod v nové sezoně, ve druhém kole Chance Ligy remizovali s Mladou Boleslaví 2:2. Hosté dvakrát vedli, nejprve v první půli zásluhou Johna, na jehož trefu zareagoval...

2. srpna 2026  16:50,  aktualizováno  17:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.