Podle policejní mluvčí Michaely Richterové chodci navzdory spuštěným závorám a červeným výstražným světlům přes přejezd přecházeli.
„Když jsou dole, tak samozřejmě nesmí přecházet, aby neohrozili sebe nebo i ostatní účastníky. A samozřejmě se tím dopouští nějakého přestupkového jednání,“ uvedla pro iDNES.cz Richterová.
Policie by podle ní mohla chování zachycených lidí vyhodnotit na základě pořízeného videa. „Snažili bychom se samozřejmě dopátrat ty osoby, které se tam dopouštějí nějakého přestupkového jednání,“ vysvětlila.
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Závory zůstaly spuštěné kvůli mimořádnosti na železniční trati. „Na místě se jezdilo po jedné koleji, vyšetřovala se mimořádná událost. Uváznul tam vlak, který měl nepovolenou jízdu,“ popsal mluvčí Správy železnic Martin Kavka.
Vlak podle něj projel návěstidlo, zastavil a událost se následně vyšetřovala. Incident se obešel bez následků.
Kavka zároveň kritizoval lidi, kteří spuštěné závory nerespektovali. „Je to špatně, že to lidé nedodržují. V Černošicích je navíc podchod,“ doplnil.
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