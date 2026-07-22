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VIDEO: Lidé na přejezdu v Černošicích riskovali. Ignorovali závory i červená světla

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  16:49
I přes spuštěné závory a výstražná červená světla desítky lidí přecházely ve středu železniční přejezd v Černošicích. Podle policie tím chodci porušili pravidla a dopustili se tak přestupkového jednání. V Černošicích je přitom k dispozici podchod. Situace nastala během omezení provozu kvůli mimořádnosti na trati.

Podle policejní mluvčí Michaely Richterové chodci navzdory spuštěným závorám a červeným výstražným světlům přes přejezd přecházeli.

„Když jsou dole, tak samozřejmě nesmí přecházet, aby neohrozili sebe nebo i ostatní účastníky. A samozřejmě se tím dopouští nějakého přestupkového jednání,“ uvedla pro iDNES.cz Richterová.

Policie by podle ní mohla chování zachycených lidí vyhodnotit na základě pořízeného videa. „Snažili bychom se samozřejmě dopátrat ty osoby, které se tam dopouštějí nějakého přestupkového jednání,“ vysvětlila.

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Závory zůstaly spuštěné kvůli mimořádnosti na železniční trati. „Na místě se jezdilo po jedné koleji, vyšetřovala se mimořádná událost. Uváznul tam vlak, který měl nepovolenou jízdu,“ popsal mluvčí Správy železnic Martin Kavka.

Vlak podle něj projel návěstidlo, zastavil a událost se následně vyšetřovala. Incident se obešel bez následků.

Kavka zároveň kritizoval lidi, kteří spuštěné závory nerespektovali. „Je to špatně, že to lidé nedodržují. V Černošicích je navíc podchod,“ doplnil.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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