Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Černošice čtvrt miliardy na stavbu nového sídla nedostanou, rozhodla vláda

Autor: ,
  17:48
Vláda v pondělí zrušila rozhodnutí kabinetu Petra Fialy (ODS) v demisi poskytnout 221 milionů korun na výstavbu městského úřadu v Černošicích. Informaci Strakova akademie zveřejnila v soupisu přijatých usnesení. Z kapitoly všeobecná pokladní správa měly být peníze převedeny do rozpočtu města do roku 2030.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

O kroku informoval jako první server Seznam Zprávy. Mimo jiné připomenul, že pod černošický úřad spadají i Průhonice, kde bydlí premiér Andrej Babiš (ANO). Městský úřad mu dvakrát uložil pokutu související se střetem zájmů. Krajský úřad Středočeského kraje nicméně obě rozhodnutí zrušil.

Starosta Černošic Filip Kořínek (Věci černošické) řekl, že usnesení ještě neviděl, projekt nového úřadu bez dotace tím podle něj padá.

Policisté zasahují na černošickém úřadě v Praze, zadrželi 16 lidí

„Je to dlouhodobě problém spíš pro stát. My jsme byli předběžně ochotni dát k dispozici městský pozemek v hodnotě 40 až 50 milionů korun a finančně se spolupodílet 30 procenty k 70procentní dotaci na stavbu objektu, který měl sloužit prakticky výlučně pro státní správu, kterou děláme v objektu v Podskalské ulici,“ uvedl Kořínek.

Objekt patří ministerstvu práce a sociálních věcí, které ho chce využívat. Město mělo novou budovu postavit s využitím dotace do pěti let. Aby k tomu mělo motivaci, ministerstvo si dalo podmínku, že po uplynutí pěti let město v Podskalské začne platit nájem. Nyní má tyto prostory v bezplatné výpůjčce.

Po razii na černošickém úřadu obvinili 16 lidí, případ se týká řidičáků

Černošice mají přepážková pracoviště pro agendu řidičských průkazů už na černošické radnici a zřídily dvě detašovaná pracoviště v Hostivici a Jílovém. Pracoviště v Podskalské ulici využívali lidé z jiných částí okresu, obyvatelé Prahy i kdokoli další, protože už není povinná místní příslušnost.

I v Podskalské ulici však podle Kořínka převažují nepřepážková pracoviště, jako je odbor životního prostředí, odbor přestupků, živnostenský úřad a část stavebního úřadu zaměřená na dopravní stavby. „To mělo být převáděno do nové budovy v Černošicích,“ uvedl starosta.

Důvodem bylo podle něj hlavně to, že budovu v Podskalské ulici chce využívat ministerstvo práce. „Určitě není rádo, že se toto stalo a oddálilo,“ dodal. Jakékoliv jiné řešení v budoucnu bude podle něj nákladnější.

28. ledna 2026
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Lilia Khousnoutdinova bydlí v bytě, kde se psala historie. Má jedinou vadu

Lilia Khousnoutdinova miluje hru na klavír.

Lilia Khousnoutdinova miluje historii, a proto se ve svém bytě na pražském Starém Městě cítí skvěle. Domov, který sdílí s početnou rodinou, je plný starožitností a nese silný otisk východních kultur....

Lepší než na sítích, otočili kritici nového Jiřáku. Teď vadí „postele pro bezdomovce“

Zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad na Vinohradech v Praze 3. (16. června...

Ještě před otevřením schytávala revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad kritiku kvůli nedostatku stromů, rozsáhlé dlažbě či nově kvůli výrazným červeným lavičkám. Reportér iDNES.cz ale na místě mezi...

Z dočasných hal chlouba Prahy. Křižíkovy pavilony prošly úchvatnou proměnou

Křižíkovy pavilony z roku 1991 od architekta Michala Brixe prošly zásadní...

Měly sloužit jen pár let, nakonec na pražském Výstavišti zůstaly dekády. Křižíkovy pavilony z roku 1991 od architekta Michala Brixe prošly zásadní architektonickou i technickou revitalizací. Z...

Motoristy vede do voleb majitelka Luční boudy. Hrozní zůstaneme, slíbil Macinka

Předseda Motoristů sobě a ministr zahraničí Petr Macinka představil volební...

Nejmenší vládní strana Motoristé sobě představila své lídry pro podzimní komunální volby v Praze, Brně a v Ostravě. V hlavním městě povede Motoristy do voleb podnikatelka Klára Sovová. V Ostravě bude...

Česko nad ránem ožilo fotbalem. Fanoušci vstávali brzy a mířili do hospod

Restaurace Oryx na pražském Žižkově žila od ranních hodin fotbalem. (12. června...

Po dvaceti letech hraje česká reprezentace na mistrovství světa ve fotbalu, které hostí Mexiko. Redakce iDNES.cz proto vyrazila zmapovat dvě pražské restaurace, kde fanoušci sledovali první a zároveň...

Císař se v létě chladil suchým chlebem, Sisi fialkami, líčí kastelánka Konopiště

Premium
Kastelánka zámku Konopiště Jana Sedláčková

K památkám ji to táhlo od mládí. A ačkoli pochází od Mělníka, profesní život nakonec zasvětila Konopišti. Nejprve prováděla návštěvníky a po dvou letech vzala práci v depozitáři. Až do roku 2014....

18. června 2026

Černošice čtvrt miliardy na stavbu nového sídla nedostanou, rozhodla vláda

Policie zasahuje v budově pražského pracoviště Městského úřadu Černošice. (28....

Vláda v pondělí zrušila rozhodnutí kabinetu Petra Fialy (ODS) v demisi poskytnout 221 milionů korun na výstavbu městského úřadu v Černošicích. Informaci Strakova akademie zveřejnila v soupisu...

18. června 2026  17:48

Šofér bez řidičáku a pod vlivem drog srazil devítiletou dívku, je vážně zraněná

V Praze srazil mladík dívku, na místě zasahovaly složky IZS. (18. června 2026)

K nehodě v pražských Kunraticích vyjeli dnes odpoledne policisté a záchranáři, osobní vozidlo tam srazilo devítiletou dívku. Šofér podle policie neměl řidičský průkaz a navíc byl pod vlivem drog. Na...

18. června 2026  16:12,  aktualizováno  16:32

Bezpečnější, obratnější, praktičtější. Pražská záchranka převzala nové vozy

Představení nových vozidel Volkswagen Touareg pro lékařské posádky Zdravotnické...

Posádky pražské záchranné služby budou k pacientům vyjíždět novými auty. V rámci obměny vozového parku dnes zdravotníci převzali pět nových Volkswagenů Touareg 3.0. Vozy nabízejí vysokou ochranu...

18. června 2026  16:06

Zastupitelé Prahy odvolali Prokopa z kontrolního výboru kvůli kauze bytů

Do štábu hnutí ANO dorazil Ondřej Prokop, dvojka na pražské kandidátce. (24....

Pražští zastupitelé ve čtvrtek odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Ondřeje Prokopa (ANO) kvůli jeho kauze nepřiznaných bytů. V hlasování to podpořily všechny kluby kromě ANO...

18. června 2026  15:37

Spousta příprav, pak přesun po dálnici. Ostravská a pražská zoo si vyměnily slony

Pražský samec slona indického si v Ostravě zvyká na nové prostředí.

Ostravská a pražská zoologická zahrada si vyměnily samce slona indického. Z jedné zoo do druhé se přesunuli souběžně. Ve středu brzy ráno každý ve svém domovském městě nastoupil do kontejneru, v němž...

18. června 2026  13:44

VIDEO: Na ulici drsně zbil a oloupil muže. Policie dopadla recidivistu

Kriminalisté vypátrali a zadrželi šestatřicetiletého recidivistu, který měl v...

Kriminalisté vypátrali a zadrželi šestatřicetiletého recidivistu, který podle nich letos na jaře na ulici v Praze 3 brutálně zbil a oloupil muže. V případě odsouzení mu hrozí až deset let odnětí...

18. června 2026  12:51

Na Smíchově přibude 240 malometrážních bytů, postaví je Penta se Sekyrou

Vizualizace projektu Momentum Smíchov, v rámci nějž postaví Penta Real Estate a...

Na pražském Smíchově vyroste ve spolupráci Penta Real Estate a Sekyra Group 240 vybavených malometrážních bytů za 1,3 miliardy korun. Projekt s názvem Momentum by měl být dokončen v roce 2028....

18. června 2026  11:57

Zloděj chtěl v metru ukrást ženě batoh, když ho nedala, udeřil ji. Policie hledá svědky

Kriminalisté pátrají po útočníkovi z metra B, mezi Florencí a Křižíkovou napadl...

Policie hledá muže, který se během jízdy metrem pokusil ukrást batoh pětašedesátileté ženě. Když své zavazadlo nepustila, fyzicky jí napadl. Incident se odehrál ve středu 10. června mezi stanicemi...

18. června 2026  11:28

Hrad opět vystaví korunovační klenoty, připomene osud Habsburků

Prezident Petr Pavel a dalších šest zástupců státu, církve a města Prahy v...

České korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny zdarma pro veřejnost od 18. do 28. září. Výstava s podtitulem Habsburkové 500 seznámí návštěvníky s osudy...

18. června 2026  10:43

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Pražský lídr ANO Prokop slíbil vysvětlit, jak přišel ke svým bytům. Ze zastupitelstva se omluvil

Do štábu hnutí ANO dorazil Ondřej Prokop, dvojka na pražské kandidátce. (24....

Předseda pražské organizace a kandidát ANO na primátora Ondřej Prokop přiznal, že pochybil, když nepřiznal družstevní podíly, chce to napravit. V pátek se chystá věc osvětlit na tiskové konferenci. Z...

18. června 2026  10:07

Na nádražích bude ve vedrech voda zdarma. Stačí, aby bylo nad 30 stupňů

Přístroj na vodu na Masarykově nádraží v Praze.

Lidé si letos v létě budou moci na vybraných vlakových a autobusových nádražích načepovat zdarma chlazenou filtrovanou vodu. Projekt Lokni spustí automatický režim, který se aktivuje vždy, když...

18. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×