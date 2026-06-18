Černošice čtvrt miliardy na stavbu nového sídla nedostanou, rozhodla vláda

O kroku informoval jako první server Seznam Zprávy. Mimo jiné připomenul, že pod černošický úřad spadají i Průhonice, kde bydlí premiér Andrej Babiš (ANO). Městský úřad mu dvakrát uložil pokutu související se střetem zájmů. Krajský úřad Středočeského kraje nicméně obě rozhodnutí zrušil.
Starosta Černošic Filip Kořínek (Věci černošické) řekl, že usnesení ještě neviděl, projekt nového úřadu bez dotace tím podle něj padá.
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„Je to dlouhodobě problém spíš pro stát. My jsme byli předběžně ochotni dát k dispozici městský pozemek v hodnotě 40 až 50 milionů korun a finančně se spolupodílet 30 procenty k 70procentní dotaci na stavbu objektu, který měl sloužit prakticky výlučně pro státní správu, kterou děláme v objektu v Podskalské ulici,“ uvedl Kořínek.
Objekt patří ministerstvu práce a sociálních věcí, které ho chce využívat. Město mělo novou budovu postavit s využitím dotace do pěti let. Aby k tomu mělo motivaci, ministerstvo si dalo podmínku, že po uplynutí pěti let město v Podskalské začne platit nájem. Nyní má tyto prostory v bezplatné výpůjčce.
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Černošice mají přepážková pracoviště pro agendu řidičských průkazů už na černošické radnici a zřídily dvě detašovaná pracoviště v Hostivici a Jílovém. Pracoviště v Podskalské ulici využívali lidé z jiných částí okresu, obyvatelé Prahy i kdokoli další, protože už není povinná místní příslušnost.
I v Podskalské ulici však podle Kořínka převažují nepřepážková pracoviště, jako je odbor životního prostředí, odbor přestupků, živnostenský úřad a část stavebního úřadu zaměřená na dopravní stavby. „To mělo být převáděno do nové budovy v Černošicích,“ uvedl starosta.
Důvodem bylo podle něj hlavně to, že budovu v Podskalské ulici chce využívat ministerstvo práce. „Určitě není rádo, že se toto stalo a oddálilo,“ dodal. Jakékoliv jiné řešení v budoucnu bude podle něj nákladnější.
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28. ledna 2026