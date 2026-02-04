V kauze řidičáků figurují hlavně zkušební komisaři, po razii nepřišli do práce

Autor: ,
  14:07
V kauze údajně nezákonného získávání řidičských průkazů na černošickém úřadu figurují hlavně zkušební komisaři. Mezi obviněnými by jich mohlo být až devět a k tomu dva vedoucí pracovníci. Po policejním zásahu nepřišli do práce a není možné se s nimi spojit, uvedl server iRozhlas.cz s odvoláním na starostu Černošic Filipa Kořínka (Věci černošické). Policie stíhá celkem 16 lidí.

Policie minulou středu zasahovala na pražské pobočce Městského úřadu Černošice v Podskalské ulici. Všech 16 stíhaných skončilo ve vazbě. Kriminalisté je viní z účasti na organizované skupině, některé také ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku.

Policie zasahuje v budově pražského pracoviště Městského úřadu Černošice. (28. ledna 2026)
Policie zasahuje v budově pražského pracoviště Městského úřadu Černošice. (28. ledna 2026)
Policie zasahuje v budově pražského pracoviště Městského úřadu Černošice. (28. ledna 2026)
Policie zasahuje v budově pražského pracoviště Městského úřadu Černošice. (28. ledna 2026)
22 fotografií

Policejní zásah se týkal především oddělení autoškolství, které sídlí v pražské pobočce černošického úřadu. Původně v něm působilo 12 komisařů, nyní lze na webu dohledat jen jména tří z nich, kteří také nadále docházejí do práce. Zmizelo i jméno vedoucího daného oddělení, uvedl iRozhlas.cz.

Policisté zasahují na černošickém úřadě v Praze, zadrželi 16 lidí

Píše, že někteří černošičtí komisaři podle policie neoprávněně vydávali potvrzení o absolvování zkoušky odborné způsobilosti k řízení vozidel. „A to především cizincům. Policie si odvezla část kartotéky, která se týkala právě zkoušek jejich řidičské způsobilosti,“ řekl serveru Kořínek.

Kriminalisty na možné porušení zákona upozornilo podle iRozhlasu ministerstvo dopravy, které mělo podezření na nestandardní jednání zkušebních komisařů. Úřady, které mají na starosti vydávání řidičských průkazů, ministerstvo kontroluje průběžně. V minulosti dávalo podněty k prošetření také v případě Kralup, Jindřichova Hradce, Prachatic, Varnsdorfu nebo Tanvaldu.

Kauza řidičáků v Černošicích. Soud uvalil vazbu na všech 16 obviněných

Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala už dříve uvedl, že se jednání, které policisté vyšetřují, týkalo údajného získávání řidičských oprávnění v rozporu se zákonem. Policie podle něj řeší více než dvě stovky jednotlivých případů, počet nemusí být konečný. Zabývá se také podezřením z přijímání úplatků.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Týrání a téměř každodenní znásilňování. Soud poslal českého Trumpa do vězení

Obžalovaný Martin Oscar Trump u Obvodního soudu pro Prahu 8 (3. února 2026)

Tříletým vězením potrestal v úterý Obvodní soud pro Prahu 8 jedenapadesátiletého Martina Oscara Trumpa za týrání své již bývalé manželky. Ženu podle rozsudku také opakovaně znásilňoval. Muž, který se...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Hledaný otec od rodiny je mrtvý. Patrně ho zavraždil muž, který se zabil pádem z okna

Kriminalisté vyšetřují případ muže, který vypadl z domu v ulici Gorazdova v...

Pohřešovaný otec od rodiny, po kterém policie pátrala, byl nalezen mrtvý. Zemřel násilnou smrtí a stál za ní nejspíš muž, který zemřel po neúspěšném útěku před policií pádem z okna. Vyplývá to z...

4. února 2026  12:39,  aktualizováno  13:37

Policie našla seniora s chodítkem, který odešel z nemocnice bez léků. Je v pořádku

ilustrační snímek

Policisté našli pětasedmdesátiletého muže, který v pondělí odešel z nemocnice v Měšicích u Prahy a neměl u sebe léky a inzulin. Jeho zdravotní stav se mohl zhoršit. Senior je v pořádku, pátrání bylo...

3. února 2026  15:27,  aktualizováno  4. 2. 12:57

Za vyhození Ukrajinců z vozu dostal tramvaják 200 hodin prací a převýchovu

Obvodní soud pro Prahu 10 začal řešit únorový incident z pražské tramvaje, při...

Obvodní soud pro Prahu 10 ve středu uložil řidiči tramvaje 200 hodin obecně prospěšných prací za loňský únorový konflikt s ukrajinským párem. Dále musí obžalovaný Daniel Bejvl absolvovat program...

4. února 2026  10:39,  aktualizováno  11:32

Koncert nesouhlasu. Čvančarová či Bilina budou hlučet před ruskou ambasádou

Jitka Čvančarová v pořadu Silvestrovských 7 pádů Honzy Dědka (2023)

Festival United Islands se společně s českými i zahraničními partnery připojí k připomínce čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajinu. V úterý 24. února v 17 hodin zvou veřejnost do ulice Ukrajinských...

4. února 2026  10:58

Na Bořislavce skočil člověk pod soupravu metra a zemřel, část linky A nejezdila

Zásah IZS v tunelu pražského metra A

Linka pražského metra A se kolem osmé hodiny ranní zastavila v úseku mezi stanicemi Dejvická a Petřiny. Na stanici Bořislavka spadl člověk do kolejiště, jak sdělila redakci iDNES.cz mluvčí Dopravního...

4. února 2026  8:34,  aktualizováno  10:19

Požár zachvátil rodinný dům v Praze. Hasiči následně nalezli munici i mrtvolu

V Praze v městské části Přední Kopanina hořel rodinný dům. (3. února 2026)

V Přední Kopanině v Praze došlo k požáru rodinného domu. Byl vyhlášen druhý poplachový stupeň. Hasiči zasahovali šesti proudy, kterými se snažili uhasit plameny v prvním patře a na střeše. Na místě...

3. února 2026  21:48,  aktualizováno  4. 2. 6:58

Plekanec o povstání Rytířů: Majitel Drastil si za investice zasloužil lepší výsledky

Nový kouč Rytířů Tomáš Plekanec.

Hokejisté Kladna už nejsou barážoví abonenti. Podruhé v řadě své „předplatné“ v záchranářské hře o extraligu zrušili. Letos jim pomohla i trenérská rošáda, místo Davida Čermáka se ujal taktovky nad...

4. února 2026  6:29

Jeden ze symbolů plzeňské éry ukončil kariéru. Hejda bude nově hledat posily

Plzeňský kapitán Lukáš Hejda na tiskové konferenci

Do června, kdy mu měla vypršet profesionální smlouva, mohl hrát třetí ligu za béčko. Lukáš Hejda, jeden ze symbolů úspěšné novodobé éry Viktorie Plzeň, vrcholnou kariéru ukončil hned. V klubu však...

3. února 2026  16:25

Týrání a téměř každodenní znásilňování. Soud poslal českého Trumpa do vězení

Obžalovaný Martin Oscar Trump u Obvodního soudu pro Prahu 8 (3. února 2026)

Tříletým vězením potrestal v úterý Obvodní soud pro Prahu 8 jedenapadesátiletého Martina Oscara Trumpa za týrání své již bývalé manželky. Ženu podle rozsudku také opakovaně znásilňoval. Muž, který se...

3. února 2026  16:14

Labutě z Vltavy prodává chovatel z jihu Čech do zahraničí, tvrdí zvířecí záchranář

Muž si z pražské vltavské náplavky odnesl odchycenou labuť.

Muž, který před několika dny chytil a odvezl z Vltavy v Praze labutě, je podle zvířecích záchranářů známý chovatel, veterinář a obchodník s ptactvem z jižních Čech. Toho už při nelegálním odchytu...

3. února 2026  14:52

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Řidič spěchal s rodící ženou do porodnice, dopolední špičkou je protáhli policisté

Policisté doprovodili vozidlo s rodící ženou do porodnice k Apolináři.

Za plynulejší jízdu do porodnice vděčí policistům žena z Prahy. Poté, co vozidlo, ve kterém jela, dostihli na semaforech, pomohli mu rychle proklouznout dopolední špičkou.

3. února 2026  12:14

Razie v bytě a smrt prchajícího muže. Mordparta vyšetřuje zmizení otce od rodiny

Kriminalisté vyšetřují případ muže, který vypadl z domu v ulici Gorazdova v...

Kriminalisté z oddělení vražd vyšetřují smrt muže, který v pondělí vypadl z okna bytu v Praze 2 a zemřel. Podle policie se pokoušel o útěk. Případ souvisí se záhadným zmizením jiného člověka, kterého...

3. února 2026  12:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.