Růst cen starších bytů zpomaluje, nabídka v Praze je však stále nedostatečná

Jan Bohata
  9:11
Bod zlomu, po kterém se prudký růst zpomalí a ceny bydlení začnou být více předvídatelné, se zřejmě blíží. Metropolitní realitní trh, financovaný z velké části hypotečními úvěry, do roku 2026 vstoupil ve stabilnějším a lépe čitelném prostředí. Nadějněji to vypadá také ve středních Čechách. Shrnují to alespoň aktuální analýzy expertů z realitní sféry.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Yan Renelt, MAFRA

Nabídkové ceny bytů na konci roku 2025 rostly minimálně, nabídka však stále není dostatečná.

Pozitivní podle odborníků totiž je, že nabídkové ceny v posledním čtvrtletí 2025 rostly pouze o jednotky procent a v některých krajích dokonce došlo k jejich poklesu. V případě secondhandů, starších bytů v Praze na konci roku stouply mezikvartálně jen o procento a překonaly průměrnou hranici 155 tisíc za metr čtvereční.

Praha je podle nákladů na život nejdražším městem východní Evropy

Ve Středočeském kraji, který je s metropolí v mnoha ohledech propojen, dokonce došlo ve stejném období k poklesu o tři procenta na průměrně 94 tisíc korun. Podobně jako v Praze, také ve středních Čechách to má ale zřejmě přímou souvislost s menším množstvím kvalitních nemovitostí v nabídce, což ceny opticky snižuje.

„Závěr roku je samozřejmě vždy specifický. V tom letošním jsme navíc sledovali rychlé vyprodávání kvalitních nemovitostí, což je zpravidla vždy impulzem pro pokles průměrné ceny,“ uvedl Hendrik Meyer, šéf realitní skupiny EHS.

Bydlení s půjčkou

Pohyb cen bytů má však podle odborníků i další vysvětlení. Zájemci o střechu nad hlavou hledají štěstí v nabídce rodinných domů. Jejich ceny v posledních měsících rostly pomaleji a u některých dispozic dokonce stagnovaly. Ovšem i tam, kde se zkoncentrovala poptávka, se ceny s koncem roku obrátily vzhůru.

„Cenové nůžky mezi byty a zejména staršími rodinnými domy se rozevřely natolik, že pro řadu domácností začíná nákup rodinného domu místo generální rekonstrukce bytu dávat větší smysl i za cenu následných investic,“ domnívá se Meyer.

Vývoj cen bydlení v Praze a středních Čechách

Pražané nové byty financují hlavně hypotékami. „Dlouhodobě tak činí asi polovina kupujících. Domácnosti uvažující o pořízení nového bydlení už dávno přestaly čekat na levnější hypotéky a byt či dům koupily,“ potvrdil trend generální ředitel společnosti Ekospol Evžen Korec.

Hypoteční sazby sice zůstávají na zvýšené úrovni, jejich vývoj se však výrazně zpomalil. V posledním čtvrtletí roku 2025 navíc došlo k mírnému zdražení hypotečních úvěrů v rozmezí přibližně 0,2 až 0,3 procentního bodu.

Právě stabilizace podmínek hypotečního financování spolu s přetrvávajícím nedostatkem bytů v Praze vytváří podle některých odborníků podmínky pro návrat racionální poptávky. „Rozdíl mezi loňským a letošním rokem není v tom, že by byly hypotéky levné. Zásadní je, že se jejich cenový vývoj zpomalil a stal se čitelnějším. Na hypotečním trhu panuje výrazně větší předvídatelnost než před rokem,“ vysvětlil Filip Šejvl z realitní kanceláře Philip&Frank.

Stále více Pražanů odchází bydlet jinam, obce v okolí metropole jsou pod tlakem

Zmiňované zklidnění a zpřehlednění trhu pocítí též zájemci o bydlení. Jakmile totiž trh přestane fungovat v režimu neustálého překvapení, lidé jsou schopni plánovat a rozhodovat se na základě reálných čísel. Vývoj hypotečního trhu proto hraje v roce 2026 klíčovou roli pro celou oblast rezidenčního bydlení.

Banky a stavební spořitelny v listopadu podle aktuálních dat z konce roku 2025 poskytly nové hypotéky za téměř 28,1 miliardy korun. Od začátku loňského roku tak jejich objem celkem dosáhl na úroveň 293 miliard korun, což znamená meziročně o 84 miliard více oproti roku 2024.

Nabídka nestačí

Tak jednoduché to ale být nemusí. „Trh se potýká s kombinací dlouhodobě nedostatečné nabídky a rostoucí poptávky, kterou podporuje pomalá výstavba a příznivé ekonomické prostředí. To mimo jiné souvisí s růstem reálných mezd a s odloženou poptávkou v posledních letech,“ upozornil Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema.

Praha má málo městských bytů, dostupné bydlení se stává nedosažitelným

Pokud se nepodaří zrychlit povolování nových projektů, tlak na další růst cen bude pokračovat i nadále. Ke konci loňského roku bylo v nabídce přibližně 5 150 nových bytů, což představuje meziroční pokles o téměř 10 procent. Nejvyšší nabídka nových bytů dlouhodobě zůstává v Praze 9, která tvoří zhruba čtvrtinu celého trhu. Následují Praha 5 se zhruba pětinovým podílem a Praha 10.

Takto nízká úroveň nabídky byla v Praze zaznamenána naposledy roku 2022, kdy se trh postupně zotavoval po téměř úplném vyprodání o rok dříve. Od té doby se nabídka pohybovala kolem svého dlouhodobého průměru 5 500 bytů. To je ale výrazně pod potřebami trhu.

