Kolaps MHD v centru Prahy. Spoje mají až půlhodinové zpoždění

„Tramvajová doprava v centru dnes odpoledne kolabuje. Kvůli neprůjezdné ulici Politických vězňů auta blokují průjezd tramvají v Jindřišské ulici na trati přes Václavské náměstí. Tramvaje zde nabírají až 30 minut zpoždění. Dotčeny jsou i další úseky v širším centru včetně autobusových linek. Doporučujeme využít linky metra,“ uvedla Pražská integrovaná doprava (PID) na Facebooku před 17. hodinou.
Podle informací PID byla v 17:30 situace poněkud lepší: „Postupně dochází k uvolnění kolejí pro provoz tramvají, i nadále ale počítejte se zpožděním a nepravidelnostmi na linkách přes Václavské náměstí.“
Podle vyhledávačů dopravních spojení zpoždění často stále přesahují deset minut i čtvrt hodiny.