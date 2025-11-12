Kolaps MHD v centru Prahy. Spoje mají až půlhodinové zpoždění

Autor:
  17:46
V centru Prahy dnes odpoledne zkolabovala městská hromadná doprava. Potíže mají především tramvajové spoje v okolí Václavského náměstí, ale také další vozy včetně autobusových nabraly velká zpoždění. Ta můžou činit až půl hodiny.

Zpožděné spoje v aplikaci PID (12. listopadu 2025) | foto: David Chuchma, iDNES.cz

„Tramvajová doprava v centru dnes odpoledne kolabuje. Kvůli neprůjezdné ulici Politických vězňů auta blokují průjezd tramvají v Jindřišské ulici na trati přes Václavské náměstí. Tramvaje zde nabírají až 30 minut zpoždění. Dotčeny jsou i další úseky v širším centru včetně autobusových linek. Doporučujeme využít linky metra,“ uvedla Pražská integrovaná doprava (PID) na Facebooku před 17. hodinou.

Podle informací PID byla v 17:30 situace poněkud lepší: „Postupně dochází k uvolnění kolejí pro provoz tramvají, i nadále ale počítejte se zpožděním a nepravidelnostmi na linkách přes Václavské náměstí.“

Podle vyhledávačů dopravních spojení zpoždění často stále přesahují deset minut i čtvrt hodiny.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Kamarádi se hecli, že budou rychlejší než pražské metro

Nejčtenější

Dlabačova vila v Praze je na prodej za 69,5 milionu. Okouzlí nádherným výhledem

Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce.

Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce. Čtyřpodlažní nemovitost z roku 1934 navrhl architekt Alois Dlabač ve stylu pražského baroka pro manžele Františka a Helenu...

Ve vnitrobloku vznikl díky skvělému nápadu industriální byt

Do bytu lze vstoupit i samostatnými dveřmi přístupnými z terasy.

Velké světlíky, dřevo, industriální detaily i průmyslové materiály, to vše harmonicky propojené promyšlenými barevnými kontrasty. I díky tomu zrekonstruovanému bytovému prostoru v historické zástavbě...

Ať rozhodne soud. Policistka smrtelnou nehodu nezpochybnila, vinu ale neuznala

Policistka Lucie Vavrochová obžalovaná kvůli smrtelné nehodě (Obvodní soud pro...

Případ policistky Lucie Vavrochové, která vloni nabourala v Praze 2 policejním vozem do jiného auta, v pátek projednával Obvodní soud pro Prahu 2. Žena uvedla, že se nehoda stala tak, jak ji státní...

Dvorecký most řádně zahýbá MHD v Praze. Tramvaje změní trasy, přibude autobus

Ve středu se uskutečnila prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v...

Pražskou městskou dopravu čeká s dokončením a otevřením Dvoreckého mostu výrazná revoluce. Téměř čtvrtina tramvajových linek změní své trasy, přibude jedna autobusová. Stavba propojí Smíchov s...

Šemík se páří s klisnou na pražské střeše. Plastika vyvolala pozdvižení

Kovová socha Šemík Happy End na střeše domu v Podolí. (4. listopadu 2025)

Umělec Jakub Flejšar na střeše domu v pražském Podolí v úterý vztyčil sousoší, na kterém se bájný kůň Šemík páří s klisnou. Podle autora i investorů jde o mimořádný počin, který vytváří alternativní...

Basket ONLINE: Nymburk proti německému velkoklubu. Hraje se v Liga mistrů

Sledujeme online
KeyShawn Feazell (6) z Nymburka mezi soupeři z Alby Berlín

Nymburští basketbalisté vítají ve středu na úvod odvetné části Ligy mistrů německý velkoklub Albu Berlín a pokusí se oplatit soupeři říjnovou porážku 78:94. Svěřenci trenéra Orena Amiela by v případě...

12. listopadu 2025

Kolaps MHD v centru Prahy. Spoje mají až půlhodinové zpoždění

Zpožděné spoje v aplikaci PID (12. listopadu 2025)

V centru Prahy dnes odpoledne zkolabovala městská hromadná doprava. Potíže mají především tramvajové spoje v okolí Václavského náměstí, ale také další vozy včetně autobusových nabraly velká zpoždění....

12. listopadu 2025  17:46

Noční kšeft s iPhony za sto tisíc skončil pokusem o loupež. Poznáte podezřelého?

Policie pátrá po muži, který je podezřelý z pokusu o loupež (12. listopadu 2025)

Policie hledá muže, který se na smluvené noční schůzce v Praze na Spořilově pokusil oloupit prodávajícího o sadu iPhonů za více než 100 tisíc korun. Při setkání na ulici poškozenému nedal peníze,...

12. listopadu 2025  11:27,  aktualizováno  16:02

O prodlouženém víkendu opět nepojede metro na lince C, pokračuje výměna pražců

Složky IZS zasahují na hlavním nádraží v Praze kvůli srážce osoby s metrem....

Kvůli výměně pražců nepojede od soboty do pondělí v Praze metro na lince C mezi stanicemi Hlavní nádraží a Pražského povstání. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí pražského dopravního podniku (DPP)...

12. listopadu 2025  15:47

OBRAZEM: Průvod plný lampionů, ale žádný sníh. Svatý Martin vyrazil na Vyšehrad

Tradiční svatomartinský lampionový průvod na Vyšehradě (11. listopadu 2025)

Svatého Martina v úterý po Vyšehradě doprovázel tradiční lampionový průvod pořádaný Skautským střediskem Maják Praha. V pět hodin přijel k purkrabství svatý Martin na koni a průvod se vydal po...

12. listopadu 2025  14:44

Konec ruiny. Z Mockerových domů na Hradě bude edukační centrum pro mládež

V novogotických Mockerových domech na Pražském hradě by mohlo vzniknout...

Poslední nevyužité a chátrající prostory v areálu Pražského hradu, Mockerovy domy, získají nové využití. Po rekonstrukci se někdejší jídelna změní na Edukační centrum pro děti a mládež, které na...

12. listopadu 2025  13:24

VIDEO: Kamarádi se hecli, že budou rychlejší než pražské metro. Pokus natočili

Závod s pražským metrem skončil remízou. Mladý běžec vyběhl ze stanice Hlavní...

Z nápadu, který vznikl po zhlédnutí videa britského ultraběžce, se během tří dnů stala adrenalinová výzva v pražském metru. Dva kamarádi se rozhodli předběhnout soupravu mezi stanicemi Muzeum a...

12. listopadu 2025  12:59

Trápil a zabíjel lapená zvířata. Policie znovu otevřela případ z obory Březka

Týrání a zabíjení zvířat v oboře Březka

Policejní orgány opět prošetřují případ údajného týrání zvířat v oboře Březka u Kostelce u Křížků poblíž Prahy. Podle videozáznamu z loňského srpna tam dnes již bývalý šéf obory Libor Beníček píchá...

12. listopadu 2025  12:31

V Říčanech končí rozsáhlá rekonstrukce Černokostelecké, ulici otevřou v úterý

V Říčanech u Prahy začíná rozsáhlá rekonstrukce Černokostelecké ulice. Na...

V Říčanech u Prahy končí rekonstrukce ulice Černokostelecké, která je hlavní komunikací ve směru na Kutnou Horu. Od úterního rána bude silnice I/2 na průtahu městem opět průjezdná, uvedl ve středu...

12. listopadu 2025  9:44

Po útěku nebezpečného chovance čeká bohnickou léčebnu bezpečnostní audit

Areál Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) provede kvůli opakovanému útěku nebezpečného pacienta bezpečnostní audit v pražské Psychiatrické nemocnici Bohnice. Při setkání starosty Prahy 8 Ondřeje Grose (ODS) s...

12. listopadu 2025  9:01

Postačí pár minut. V Praze budou desítky ultrarychlých nabíječek na elektroauta

Nabíjecí stanice Ionity u čerpací stanice OMV na dálnici D5 u Berouna

Natankovat auto se spalovacím motorem trvá maximálně dvě minuty. Nabít elektromobil může doma nebo na pomalé nabíječce instalované například ve stožáru veřejného osvětlení zabrat hodiny. Majitelé...

11. listopadu 2025  17:27

Kapřík, andílek i stromek. Vánoční světýlka pro Žižkov navrhly děti ze školek

Vánoční osvětlení na Žižkově podle návrhů dětí z mateřských škol (11. listopadu...

Radnice Prahy 3 nechala pro letošní vánoční svátky vyrobit a v okolí tramvajové zastávky Viktoria Žižkov instalovat vánoční osvětlení s malůvkami dětí z místních mateřských školek. Radnice tím chce...

11. listopadu 2025  16:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.