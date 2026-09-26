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„Bez předsudků a diskriminace.“ Prahou prošel průvod na podporu neslyšících

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  15:08
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MD

Centrem Prahy v sobotu prošel průvod na podporu neslyšících, do kterého se zapojily desítky lidí. Akce byla součástí festivalu ZnakoFest, který začal v pondělí a dnes vrcholí na Malostranském náměstí.

Pořadatel a předseda spolku Znakovárna Jan Wirth řekl, že neslyšící by si přáli od slyšících více respektu a aby vůči nim neměli předsudky.

„Snažíme se dělat osvětu, aby si kolemjdoucí všimli, že komunita neslyšících existuje. Cílem je, aby si slyšící uvědomili, že by neslyšící měli respektovat bez předsudků, bez diskriminace, bez stavění bariér, aby se život neslyšících zlepšil,“ řekl Wirth. Zmínil, že v běžném životě, když neslyšící komunikuje se slyšícím, se občas stává, že slyšící člověk brzy ztratí trpělivost, otočí se a odejde.

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S neslyšícími se lze podle Wirtha dorozumět například pomocí mobilního telefonu nebo psaného textu. „Je ale třeba myslet na to, že čeština je pro neslyšící cizím jazykem a ne vždy preferují písemnou formu. Sen neslyšících je, aby většina běžné společnosti uměla znakový jazyk. Alespoň základy,“ doplnil Wirth.

Průvod vyšel v 11:00 z náměstí Republiky. Zastavil se u Obecního domu, na jehož balkoně předvedlo několik dívek českou hymnu ve znakovém jazyce. Další vystoupení bylo na Můstku, kde dvě umělkyně sehrály divadlo o robotovi, který se naučí znakový jazyk a stane se z něj překladatel.

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Třetí vystoupení zhlédli účastníci průvodu i množství turistů na Křižovnickém náměstí. Bylo o rozdílném přístupu slyšící a hluché matky k neslyšícímu dítěti. „Slyšící rodiče, když se narodí neslyšící dítě, tak jsou velmi často tlačeni do toho, aby ho hned implantovali. Na to navazoval příběh, kdy se neslyšící dívce narodilo neslyšící dítě, a ona chtěla, aby neslyšícím zůstalo, i když ji lékař do implantace nutil,“ popsal Wirth.

Festival ZnakoFest začal v pondělí večer v kavárně na Malostranském náměstí. Její personál absolvoval školení a při obsluze zkoušel s neslyšícími zákazníky komunikovat v českém znakovém jazyce. Ve středu, kdy se slaví mezinárodní den neslyšících, byly tramvaje v Praze ozdobeny vlajkami neslyšících. Tančící dům, Petřínská rozhledna, Žižkovská věž, Trojský most a další místa se rozsvítila tyrkysovou barvou. Celý týden byla na různých místech setkání, kulturní představení či přednášky.

Podle České unie neslyšících žije v ČR asi 7600 lidí, kteří neslyší a s handicapem se narodili, nebo vznikl v době školní docházky. Vadu sluchu od narození nebo dětství má asi 15 tisíc lidí.

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