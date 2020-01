Radní projednají zdražení taxislužby, současné ceny nestačí na náklady

Změna je motivována tím, aby „taxislužba byla poskytována novými bezpečnými vozidly na co nejlepší úrovni, rovněž ale splňujícími vysoké nároky na ekonomii provozu.“

K tomu potřebují taxikáři dosáhnout přiměřeného zisku, což jim podle dokumentu současné ceny už neumožňují. „Navýšení ceny za kilometr jízdy (...) znamená procentuální nárůst od poslední úpravy maximálních cen v roce 2006 o 28,5 procenta, což umožňuje dostatečně pokrýt provozní náklady provozovatelů,“ píše se v dokumentu.

Ceník zahrnuje poprvé také regulaci cen taxislužby provozované elektromobily. Nástupní sazba pro ně bude 70 korun, čekací doba sedm korun za minutu a za kilometr jízdy cestující zaplatí maximálně 39 korun. Důvodem jiných cen než u vozů se spalovacími motory je podle materiálu to, že vyšší náklady provozovatele na pořízení elektromobilu splňujícího nároky na výkon taxislužby nevyváží jeho nižší náklady na provoz.

Nové ceny mají začít platit od letošního 1. dubna.

V minulosti část taxikářů žádala zvýšení cen v Praze svými protesty. Někteří z nich si pak v rozporu s nařízením města účtovali za jeden kilometr až 99 korun.

Dražší je Brno i Ostrava

Maximální ceny za taxi stanovuje magistrát také v Brně. Nástupní sazba činí 60 korun, za kilometr po městě je možné účtovat nejvýše 30 korun. Některé taxislužby nabízejí i sazbu 25 korun například při objednání přes aplikaci, a ne přes dispečink, pro lidi se Senior pasem či pro cestující, kteří se prokážou jízdenkou Českých drah. Minuta čekání může stát maximálně pět korun a takto ji má většina taxislužeb, výjimečně si účtují čtyři koruny.

Vyšší než v Praze jsou nyní nejběžnější ceny za kilometr také v Ostravě. Například u City Taxi Ostrava stojí kilometr jízdy 30 korun, pokud zákazník jede více než 100 kilometrů mimo Ostravu, platí za kilometr 25 korun. Minuta čekání přijde na šest korun, nástupní sazba se pohybuje od 30 do 50 korun. Další ostravská taxislužba Taxi Venuše si za jízdu do jednoho kilometru účtuje 80 korun, do 50 kilometrů 40 korun za kilometr, do 100 kilometrů 30 korun a nad 100 kilometrů je to za kilometr 20 korun. Minuta čekání stojí šest korun a nástupní sazba je 20 korun.

Sněmovna nyní jedná o novele silničního zákona, která se zabývá podmínkami provozu taxislužby. Pravidla taxislužby se tak zřejmě zjednoduší ve prospěch alternativních přepravců. Vozidla taxi už nebudou muset mít taxametr, ale postačí mobilní aplikace. Budou muset být vybavena evidenční nálepkou, nikoli střešní svítilnou. Obce nebudou moci nařizovat barvu a velikost vozů.