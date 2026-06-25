Celníci odhalili v Praze sklad s nelegálními léky na erekci a hubnutí

O výsledcích kontroly ve čtvrtek na tiskové konferenci informoval Oldřich Bárta z pražského celního úřadu. SÚKL nyní prověřuje, komu léky patřily, následně budou zlikvidovány jako nebezpečný odpad.
Do provozovny, která se zabývá skladováním, balením a zasíláním zboží pro e-shopy, celníci a další pracovníci zamířili na základě oznámení 11. června. Ve skladu odhalili 45 547 balení léčiv různých velikostí, celkem šlo o 39 druhů přípravků.
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„Léčiva se nacházela v podstatě v celém objektu, který společnost měla pronajatý,“ řekl Bárta. Celníci také nalezli obálky s adresami příjemců, některé byly například v Polsku či v Bulharsku. „Nemůžeme vyloučit, že se rozesílaly i do jiných států,“ uvedl Bárta.
Na místě celníci zadrželi také přes 200 kusů elektroniky porušující ochranu duševního vlastnictví. Šlo například o sluchátka či chytré hodinky, v originálních cenách měla elektronika hodnotu více než milionu korun.
Ředitel SÚKL Tomáš Boráň uvedl, že nelegální nakládání s léčivy je přestupek, za který hrozí sankce až 20 milionů korun. Ústav podle něj každý rok udělí sankce asi 25 subjektům, většinou v řádech statisíců korun. V současné době podle Boráně SÚKL prověřuje, komu zajištěné léky patří.
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Boráň varoval, že nákup nelegálních léků představuje pro uživatele riziko, mohou ohrozit i jeho život. Nelze u nich zjistit, jaké látky obsahují, jestli nejsou kontaminované, nebo jestli byly například správně skladovány. Jedno balení podle něj mohlo být prodáváno za 300 až 500 korun, přesný odhad zatím ústav k dispozici nemá.
Celní správa od začátku roku zjistila porušení předpisů o nakládání s léky při 39 kontrolách. Nejčastěji nacházejí nelegální přípravky na podporu erekce, přípravky na hubnutí, k podpoře spánku nebo léky proti bolesti s pseudoefedrinem.