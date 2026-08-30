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Jeden člověk zemřel a tři se zranili po čelní srážce ve Vyžlovce u Prahy

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  10:33
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia

Ve Vyžlovce v Praze-východ se v sobotu v podvečer čelně srazilo osobní auto s dodávkou. Nehoda si vyžádala jedno úmrtí a dvě těžká a jedno lehké zranění, příčinu a okolnosti policisté vyšetřují, řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Událost byla hlášena kolem 17:45.

Nehoda se stala na silnici I/2, která je hlavním tahem z Prahy na Kutnou Horu. „Řidič osobního vozidla z nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde se čelně střetl s dodávkou,“ uvedla mluvčí.

Muž na místě zemřel, jeho spolujezdkyni převezli záchranáři s těžkým zraněním do pražské nemocnice. „V dodávce utrpěl řidič také těžké zranění a byl letecky transportován do nemocnice v Praze, jeho spolujezdec vyvázl s lehkým zraněním,“ dodala mluvčí.

Případem se policisté dál zabývají. U zemřelého nařídili soudní pitvu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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Jeden člověk zemřel a tři se zranili po čelní srážce ve Vyžlovce u Prahy

ilustrační snímek

Ve Vyžlovce v Praze-východ se v sobotu v podvečer čelně srazilo osobní auto s dodávkou. Nehoda si vyžádala jedno úmrtí a dvě těžká a jedno lehké zranění, příčinu a okolnosti policisté vyšetřují,...

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