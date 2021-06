Prodejci v Sapě otevřeli své sklady s padělky celníkům v civilu

Celníci tak na místě objevili dva kontejnery plné padělků značkové obuvi, textilu, kožených pásků, peněženek nebo kabelek. Našli také parfémy či sluneční brýle. Veškeré zboží podle celníků pochází z Číny.



Celníci zboží zabavili, jedná se o desítky tisíc kusů padělků. „Pokud by se zboží dostalo do prodeje, škoda majitelů ochranných známek by činila několik desítek milionů korun,“ uvedla hodnotu originálních výrobků mluvčí celníků Ivana Kurková.



Na tržnici Sapa prodej padělků neprobíhá klasickým způsobem, kdy je zboží vystaveno na regálech, ale takzvaně skrytě. Trhovci si vytipují potenciální zákazníky, osloví je a vezmou je do skladu se zbožím.

Jednalo se o pravidelnou kontrolu, akce se obešla bez fyzického střetu mezi celníky a trhovci.