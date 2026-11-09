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Zábava školáků na Mělnicku, auto zasáhli z mostu projektilem z kuličkové pistolky

Autor:
  11:47
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Nebezpečná zábava školáků na Mělnicku mohla v sobotu skončit vážnou nehodou. Dva chlapci z lávky pro pěší nad silnicí I/16 mezi Spomyšlí a Vraňany zřejmě stříleli z kuličkové pistole na projíždějící auta. Jednoho z řidičů zasáhli přímo do čelního skla. Ten naštěstí vyvázl bez následků.

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„Trefili mi přímo přední sklo. Naštěstí se oknu nic nestalo, ale leknutí to bylo. Jakmile jsem šlápl na brzdy, tihle hrdinové okamžitě vzali roha a utíkali směrem k nádraží Vraňany,“ popsal řidič na Facebooku. Incident zachytila palubní kamera jeho vozu.

Mohlo to mít horší následky

„Mohlo to dopadnout mnohem hůř,“ upozornil řidič. Náhlá rána do čelního skla může motoristu při vyšší rychlosti pořádně vylekat. Prudké zabrzdění nebo nečekané strhnutí volantu pak může vést k vážné nehodě.

Čelní skla automobilů běžně zasahují kamínky odletující od jiných vozidel, tentokrát však šlo zřejmě o kuličku z dětské pistole. Chlapci podle řidiče po incidentu utekli směrem k vraňanskému nádraží.

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Jejich rodiče by je podle něj mohli poznat na záznamu z palubní kamery a zajistit, aby se podobné jednání neopakovalo.

„Pokud se v těchto místech pohybujete, mějte oči na stopkách,“ varoval řidič ostatní motoristy na sociální síti.

Podle mluvčí středočeské policie Barbory Schneeweissové tento incident policii nikdo nenahlásil. „Kralupská policie, pod kterou spadá ta silnice (nebo oblast) žádné hlášení nedostala,“ řekla mluvčí iDNES.cz.

V ten samý den divočák na silnici

Silnice I/16 mezi Mělníkem a Novou Vsí přitom v sobotu představovala nebezpečí i kvůli divokému zvířeti. V podvečer tam dvě auta havarovala po střetu s divočákem. Nehoda se stala v úseku u Nové Vsi na Mělnicku.

Řidiče tak na trase potrápilo nejen nepředvídatelné chování zvířete, ale i zábava školáků, která mohla mít podstatně vážnější následky.

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