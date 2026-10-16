Pro jedenáctiletého Jiřího a jeho rodiče z malé vsi na Nymbursku to byl šok. Časté žaludeční potíže a únava letos na jaře dostaly svého společného jmenovatele s názvem celiakie.
„Že má Jirka alergii na lepek, jsme zjistili až po odběru krve u pediatra, kterému byly podezřelé jeho neustálé bolesti břicha. Nějaký čas mi trvalo, než jsem se ze speciálních surovin a podle receptů na internetu naučila vařit, aby mu chutnalo. Ve škole v Poděbradech mi ale řekli, že bezlepková jídla nevaří,“ vypráví maminka Zuzana.
V kuchyni bychom museli mít oddělenou část, kde bychom diety vařili a používali jiná prkénka, hrnce a další nádobí.