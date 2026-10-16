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Děti s alergií na lepek ve školní jídelně často nepochodí. Trestanci jsou na tom líp

Aleš Kubelka
  20:00
Celiakie je celoživotní autoimunitní onemocnění způsobené nesnášenlivostí... Premium

Celiakie je celoživotní autoimunitní onemocnění způsobené nesnášenlivostí lepku, které vede k rozvoji zánětu sliznice tenkého střeva a ničí střevní sliznici. A lepek, to je bílkovina, jež se vyskytuje v obilovinách, jakými jsou pšenice, žito, ječmen i oves. Loni bylo v ČR evidováno 25 502 pacientů s celiakií (7 863 mužů a 17 639 žen), ovšem ve skutečnosti trpí podle expertních odhadů nesnášenlivostí lepku přes 40 tisíc Čechů. | foto: Shutterstock

V České republice je diagnostikováno přibližně 5 300 dětí a dospívajících s celiakií, celoživotním autoimunitním onemocněním způsobeným alergií na lepek. Mnoho dalších dětí o své nemoci neví. Bezlepkové stravování ve školních jídelnách však není samozřejmostí, což řadě rodin výrazně ztěžuje život.

Pro jedenáctiletého Jiřího a jeho rodiče z malé vsi na Nymbursku to byl šok. Časté žaludeční potíže a únava letos na jaře dostaly svého společného jmenovatele s názvem celiakie.

„Že má Jirka alergii na lepek, jsme zjistili až po odběru krve u pediatra, kterému byly podezřelé jeho neustálé bolesti břicha. Nějaký čas mi trvalo, než jsem se ze speciálních surovin a podle receptů na internetu naučila vařit, aby mu chutnalo. Ve škole v Poděbradech mi ale řekli, že bezlepková jídla nevaří,“ vypráví maminka Zuzana.

V kuchyni bychom museli mít oddělenou část, kde bychom diety vařili a používali jiná prkénka, hrnce a další nádobí.

Markéta Myškovávedoucí školní jídelny na ZŠ T. G. Masaryka v Poděbradech

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