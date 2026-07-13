„Vlivem požáru došlo ke zborcení haly, a tak celý zásah probíhá pouze zvenčí. Nasazeno máme několik vodních proudů k ochraně okolí,“ uvedli hasiči na síti X.
Podle informací od hasičů se jedná o sklad elektrokoloběžek. V okolí vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Lidem v okolí doporučují, aby nevětrali.
„V současné době máme na místě 21 jednotek požární ochrany a zhruba 41 kusů techniky. Místo je rozdělené na úseky, aby bylo hašení efektivnější,“ řekla pro redakci iDNES.cz mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
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Hasiči zasahovali u dalšího požáru na Zlínsku. Hořela hala s chemickými látkami
Kouř z požáru je vidět z dalekého okolí. Město na svém webu a na Facebooku také varovalo obyvatele. „Z důvodu požáru haly doporučujeme nevětrat a omezit pohyb na zakouřených prostranstvích,“ uvedlo.
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