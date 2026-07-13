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V Čelákovicích hoří sklad elektrokoloběžek, hala se zbortila

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  7:21aktualizováno  7:45

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Požár haly v Čelákovicích, kde byly uskladněné elektrokoloběžky. (13. července 2026) | foto: Hasičský záchranný sbor ČRMAFRA

V Čelákovicích v okrese Praha – východ hoří hala pro uskladnění elektrokoloběžek o rozměrech 100x50 metrů. Objekt se vlivem rozsáhlého požáru zbortil. Na místě zasahují dvě desítky jednotek hasičů. Lidé z okolí nemají větrat a vycházet.

„Vlivem požáru došlo ke zborcení haly, a tak celý zásah probíhá pouze zvenčí. Nasazeno máme několik vodních proudů k ochraně okolí,“ uvedli hasiči na síti X.

Podle informací od hasičů se jedná o sklad elektrokoloběžek. V okolí vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Lidem v okolí doporučují, aby nevětrali.

„V současné době máme na místě 21 jednotek požární ochrany a zhruba 41 kusů techniky. Místo je rozdělené na úseky, aby bylo hašení efektivnější,“ řekla pro redakci iDNES.cz mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

Hasiči zasahovali u dalšího požáru na Zlínsku. Hořela hala s chemickými látkami

Kouř z požáru je vidět z dalekého okolí. Město na svém webu a na Facebooku také varovalo obyvatele. „Z důvodu požáru haly doporučujeme nevětrat a omezit pohyb na zakouřených prostranstvích,“ uvedlo.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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