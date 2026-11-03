Podle mluvčího středočeských hasičů Jana Sýkory byla událost ohlášena ve 14:07. Na místo okamžitě vyjela profesionální jednotka ze Staré Boleslavi a dobrovolná jednotka z Čelákovic.
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Následně se museli potýkat s únikem provozních kapalin z proražené nádrže nákladního vozu. „Zahájili jsme přečerpávání nádrží. 700 litrů jsme přečerpali z nákladního automobilu,“ popsal pro iDNES.cz situaci mluvčí Sýkora s tím, že na místo byli povoláni také pracovníci správy a údržby silnic.
Mluvčí policie Vlasta Suchánková sdělila, že informace o dalších zraněných osobách kromě zemřelého řidiče nejsou k dispozici.
Silnice musela být kvůli odstraňování následků havárie zcela uzavřena. „Budeme zjišťovat míru zavinění jednotlivých účastníků této vážné nebo smrtelné dopravní nehody a samozřejmě, že bude také nařízena soudní pitva ke zjištění příčin smrti zemřelého řidiče,“ uvedla Suchánková a dodala, že případ si převezmou kriminalisté.