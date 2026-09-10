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Čekání končí. První cestující se novou lanovkou na Petřín svezou už velmi brzy

Autor:
  8:13
Nová lanovka na Petřín už zná datum své první oficiální jízdy s cestujícími. Stane se tak ve druhé polovině září, přesně podle naplánovaného harmonogramu. Lanovka bude v provozu denně, na svou trasu se vrací po dvou letech. Na trať se vrátí po dvou letech.

Zkušební provoz lanovka s novými vozy na zrekonstruované trati zahájí v úterý 22. září podle jízdního řádu v 7:00 ráno. Jezdit bude ze spodní stanice Újezd do stanice Petřín s mezistanicí Nebozízek.

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„Lanovka bude v provozu denně do 22:15. Jednotlivé spoje budou odjíždět v desetiminutových intervalech,“ oznámil dopravní podnik.

Provoz petřínské lanovky se vrací téměř přesně po dvou letech. Staré vozy tu poslední jízdu provedly 13. září 2024.

Na snímku lze spatřit symbolické mrknutí petřínských lanovek, vůz vpravo má proto jedno světlo vypnuté. (29. května 2026)
Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím provozu bez ochranných vrstev a obalů. (25. května 2026)
Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím provozu bez ochranných vrstev a obalů. (25. května 2026)
Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím provozu bez ochranných vrstev a obalů. (25. května 2026)
25 fotografií

Jízda za stovku, nebo v rámci předplatného

Jednorázové jízdné lanovkou bude stát 100 korun. Kdo si jízdenku koupí přes aplikaci, zaplatí o desetikorunu méně. Cestující s dlouhodobými kupony mají jízdu v rámci svého předplatného.

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Napsat redakci

Lanovkou mohou v rámci své jízdenky jet i lidé, kteří si zakoupí lístek na 24 a 72 hodin.

Vozy lanovky na Petřín čtvrté generace. Jejich autorkou je designérka Anna Marešová. (foto léto 2026)

Lanovka z Újezda přes Nebozízek až na Petřín je mimo provoz od září 2024, kdy trať poškodil déšť.

Lidé se svezou novými vozy designérky Anny Marešové, které vyrobila rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr/Garaventa. Staré vozy sloužily 40 let, nové svezou 120 cestujících, o pětinu více.

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Lanová dráha se na petřínský kopec poprvé rozjela v létě 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy.

Kdy se svezete novou lanovkou na Petřín?

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Za svoji existenci měla dvě dlouhé odstávky. V roce 1916 se zastavila kvůli světové válce, provoz byl obnoven v roce 1932. V roce 1965 rozsáhlé sesuvy půdy trať zničily a lanovka se znovu rozjela v roce 1985.

Nynější kompletní rekonstrukce byla nutná zejména kvůli špatnému stavu petřínského svahu, u konce životnosti byly i dosavadní vozy.

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