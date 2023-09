Praha ruší cedule, které navádějí zákazníky. Podnikatelům bude značení chybět

Kovové značky na sloupech ve veřejném prostoru využívají podnikatelé a majitelé podniků k lepšímu nasměrování zákazníků do svého provozu. To se však mění, magistrát před dvěma lety rozhodl o jejich postupném odstraňování, které postupně převádí do praxe. Za půl roku má být hotovo.

Podnikatelé, kteří kroky magistrátu kritizují, připomínají, že tak městské části přijdou o přivýdělek. „Pracuji v kultuře. Diváci v našem divadle podle těchto směrovek jezdí. Systém si vědomě platíme a přispíváme tím i do městské kasy,“ říká Jan Bartoška, který provozuje divadelní scénu v Praze 4.

Dodává, že výroba navigačních cedulí i jejich instalace finančně padá na bedra podnikatelů. Za nájem veřejného prostoru pak městské pokladně přispěje za jednu ceduli kolem jednoho tisíce korun ročně. Záleží na jejich počtu a umístění.

Není náhrada

Hlavní problém vidí podnikatelé v tom, že jim město nenabídlo alternativu. I o tom minulý týden na online tiskové konferenci mluvili zástupci neziskové organizace Tudy trefím.

„Cílem bylo v roce 2002 vytvořit srovnatelný systém, jaký mají všechny evropské metropole. Tedy jednotnou fyzickou navigaci takzvaně ‚na poslední kilometr‘, která je navzdory elektronickým zařízením schopna řidiče navést doslova až ke správnému vjezdu,“ vysvětluje Peter Ralbovský, který se před dvaceti lety na vzniku systému navigačních cedulí podílel.

„Je to kovová tyč s kovovými cedulemi. Plocha, která veřejný prostor zabírá, je tedy velmi malá,“ popisuje Ralbovský s tím, že jde o nejmenší reklamní nosiče. Jejich zrušení nebude mít tedy v boji proti vizuálnímu smogu příliš efekt. Zároveň se obává, že se velká část navigačních cedulí přesune ze sloupů na ploty podniků.

Turistické ukazatele zůstávají

Podle magistrátu je však odstraňování správným krokem. „Jedná se pouze o komerční a samostatně stojící cedule. Ukazatele na sloupech veřejného osvětlení zůstávají zachovány,“ říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Ubezpečil také, že město neplánuje ani odstranění hnědých cedulí, které lidem ukazují cestu ke kulturním památkám a místům veřejného zájmu. Podnikatelé se také budou moci přihlásit o nové značky, které vzniknou v rámci nového systému.

Jedná se o komerční a samostatně stojící cedule. Ukazatele na sloupech veřejného osvětlení zůstávají. Vít Hofman mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy

„Jeden z důvodů pro odstranění byl také fakt, že podle dopravních expertů cedule ruší řidiče od řízení,“ dodal Hofman.

Ralbovský s názorem magistrátu, že jde o komerční cedule, nesouhlasí. „Podle původního legislativního rámce se o reklamu v případě navigačních cedulí nejednalo. Úřady je vedly jako dopravní značení. Obsahují jen logo a vzdálenost,“ upozorňuje Ralbovský.

Všechny značky tak stojí na svém místě legálně, na rozdíl od některých velkoformátových billboardů v metropoli. I proto teď se spolkem Tudy trefím připravuje petici, kterou se chystá předložit pražským zastupitelům.

Jste pro, aby z ulic metropole zmizely naváděcí cedule? celkem hlasů: 111 Ano, chce to protřídit, je jich moc 40 %(44 hlasů) Když už, tak žádné výjimky, zmizet by měly všechny 8 %(9 hlasů) Nerušil bych je, pomáhají v navigaci 52 %(58 hlasů)

Nutnost pro zrakově postižené

Množství lidí již dnes používá navigaci v mobilu. Ta ale podle spolku není vhodnou alternativou pro všechny. „Když řidič dojede do místa podle navigace, řeší parkování. Většinou ale místo přímo u podniku nesežene. Navigace někdy taky nepozná číslo domu. Podnikatelé okolí svého podniku znají nejlépe a cedulemi můžou lidem v těchto situacích pomoct,“ vysvětluje.

Podle něj není použití moderních technologií vhodné ani pro seniory, kteří svůj telefon nemusí umět používat v plném rozsahu jeho funkcí. „Mobil také nevyužívají lidé, kteří musí měnit brýle na blízko a na dálku,“ dodává Ralbovský s tím, že pro tyto lidi je to nevýhodné z hlediska výměny brýlí, které při využití online navigace musí střídat.