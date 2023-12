Jediným příhozem vydražil ceduli z Koněvovy ulice, vystaví si ji na schodišti

Z asi 18 cedulí, které dříve visely na rozích Koněvovy ulice, šly do aukce dvě. Další tři putovaly do muzeí nebo sbírek a jednu si nechala Praha 3. Co se stalo se zbylými cedulemi městská část neví, některé zmizely ještě před sundáním.

Dražba cedulí se konala elektronicky na platformě Dobrobot od 6. prosince se symbolickou částkou 333 korun. Skončila 19. prosince večer.

„Přejmenování Koněvovy ulice od začátku vyvolávalo velký zájem médií a veřejnosti. My jsem od začátku tušili, že ty cedule nejsou jenom kusem plechu, ale že by mohly mít nějakou sběratelskou hodnotu,“ uvedl starosta Prahy 3 Michal Vronský (TOP 09). Podle něj městská část již od začátku uvažovala o charitativním účelu.

„Výtěžek je určený pro naši příspěvkovou organizaci Integrační centrum Zahrada,“ dodal s tím, že by finance měly putovat na nákup rehabilitačních pomůcek a vybavení.

„Ta částka je skvělá. Máme z ní velkou radost a pomůže nám,“ zhodnotil aukci Jiří Drahota, ředitel Integračního centra Zahrada, který ji bere jako povzbuzení, že se lidé zajímají o jiné.

„Potřebujeme naše zařízení vybavit takovými zvedacími systémy, když potřebujete dítě dopravit do koupelny, tak aby kolegové nemuseli používat svoje záda,“ popsal Drahota, kam přesně by výtěžek mohl putovat.

„Byl to impulzivní nápad, slyšel jsem zprávu v radiu, když jsem řídil auto,“ uvedl výherce dražby Petr Kaláb, „poté jsem si zkusil najít detaily, přihlásil jsem se do aukce, a podařilo se vydražit.“

Ceduli z rohu Tachovského náměstí a nynější Hartigovy ulice získal jediným příhozem částky 30 100 korun několik hodin před koncem dražby. Druhá cedule, z rohu Ohrady a bývalé Koněvovy ulice, byla vydražená za 30 600 korun. Dohromady dražitelé přispěli centru Zahrada téměř 60 700 tisíc.

„Ještě nevím. Ale nejspíš ji umístím nějak na schodiště nebo někam do prostoru, kde mám další předměty podobného rázu,“ dodal dražitel, který nemá k lokalitě vztah, do dražby se přihlásil pro zábavu.

Během své historie byla ulice, která nyní nese název Hartigova, přejmenována několikrát. Původně se jmenovala Vídeňská třída, následně se její název změnil na Poděbradovu. Poté se jmenovala několik let Brněnská a následně opět Poděbradova. Jméno podle sovětského maršála Ivana Koněva ulice dostala roku 1946. První návrhy na další změnu se začaly objevovat již v 90. letech. K poslednímu přejmenování došlo, po dlouhých debatách, letos 1. října.

Karel Hartig (1833—1905) byl český vlastenec a stavitel, který se v roce 1876 stal prvním starostou samostatného Žižkova, tehdy nazývaného Královské Vinohrady I. Na Žižkov byla obec přejmenována na jeho návrh o rok později.