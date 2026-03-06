Obchod v pilíři Čechova mostu byl pastí na turisty, nově tam město otevře zmrzlinárnu

Autor:
  13:37
Místo kavárny cílící především na turistický provoz nově zmrzlinárna. To je aktuální stav obchodu v pilíři Čechova mostu. Město věří, že místo se stane díky novému nájemci cenově dostupnou a důstojnou službou obyvatelům Prahy a jejím návštěvníkům.
Fotogalerie3

Čechův most v Praze (2025) | foto: CTK / Mundl RichardČTK

Prostor o výměře 59 metrů čtverečních v pilíři mostu na Dvořákově nábřeží bude nově pronajatý firmě, která tu otevře kavárnu zaměřenou na prodej řemeslné zmrzliny, ovocných dezertů a lehkého občerstvení. Součástí má být také předzahrádka.

Nový nájemce firma Gelato Bohemia, který vyšel vítězně z nabídky devatenácti uchazečů, za prostory zaplatí 72 tisíc korun měsíčně.

Čechův most v Praze

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Původnímu nájemci dalo město loni v červnu výpověď. Nebylo spokojeno s jeho sortimentem ani výší nájemného. Bývalá kavárna navíc měla podle města cenovou politiku dlouhodobě nastavenou s ohledem na to, že šlo o jediný gastropodnik v lokalitě a frekventované nástupní místo pro výletní lodě na Vltavě zároveň.

„Prostor pod mostem má na víc než být jen pastí pro turisty, kterých je v této části náplavky kvůli turistickým lodím hodně. Věřím, že nová kavárna prostor oživí a že bude generovat slušný příjem pro město i bez přemrštěných cen pro zákazníky,“ řekl pražský radní Adam Zábranský.

Městská společnost TCP, která tento prostor pronajímá, u zájemců posuzovala kromě výše nájemného také podnikatelský záměr včetně plánovaných cen produktů.

„Naším cílem je, aby provoz v této exponované lokalitě odpovídal kvalitě veřejného prostoru a byl přiměřený jak Pražanům, tak návštěvníkům města,“ dodala místopředsedkyně představenstva TCP Marta Pražáková.

Zmrzlina z vína či dezerty s motivem okolí

Nový nájemce vyrábí zmrzlinu víc než 25 let podle vlastních receptur. V nabídce by se mohla objevit oceňovaná zmrzlina z vína, dále zmrzliny s příchutěmi pro děti, včetně ovocných a sorbetů.

Součástí nabídky budou rovněž tematické zákusky inspirované architekturou a ikonickými motivy Prahy 1. Dezerty mají výtvarně odkazovat na dominanty v okolí Čechova mostu, například na Metronom, panorama Hradčan či další charakteristické prvky této části města, a propojit tak gastronomii s jedinečným geniem loci místa.

Čechův most byl postaven v letech 1906 až 1908 podle návrhu architekta Jana Kouly. Most dlouhý 169 metrů spojuje Staré Město a Holešovice. Má tři oblouky příhradové konstrukce na dvou pilířích a bohatou výzdobu, kterou tvoří bronzové plastiky či reliéfy. Most je od roku 1958 památkově chráněný.

Vstoupit do diskuse

Jak pokračuje rekonstrukce pražského smíchovského nádraží?

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Soud potvrdil vraždícímu primáři z Plzně výjimečný trest. Je to příliš kruté, plakal

Obžalovaný bývalý primář Vojtěch Česák u Vrchního soudu v Praze (4. března 2026)

Bývalý domažlický primář Vojtěch Č. si bude muset odpykat výjimečný trest v délce 28 let za vraždu mladé doktorky a pokus o zavraždění rodinné známé. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud,...

Prodej nedoručených balíků na Smíchově přilákal davy. Chlapec našel poklad

Prodej nedoručených balíčků s tajným obsahem v nákupním centru Nový Smíchov....

V přízemí obchodního centra Nový Smíchov dnes vyrostlo provizorní tržiště tajemných balíčků. Dlouho před tím, než organizátoři odkryli vstupní bránu, začali se před ní zastavovat první zvědavci, aby...

Dovolená pod palbou. Češi dál létají do Ománu, užívají si poloprázdné pláže

Pláž ve městě Maskat v Ománu (3. března 2026)

Zatímco nebe nad jihoománským přístavem Salálá v úterý v poledne křižovaly íránské drony a okna hotelových resortů se třásla pod náporem explozí, čeští turisté řeší nečekané dilema: Mají se nechat...

Na tahu k Mníšku pod Brdy hořel jeřáb. Zásah hasičů zkomplikoval i provoz autobusů

Požár jeřábu v Jílovišti zastaví tah na Prahu na zhruba dvě hodiny (6. března...

K požáru jeřábu dnes ráno vyjížděli hasiči na mezi Lipenci a Jílovištěm v okrese Praha-západ. Zásah uzavřel tah z jihu Prahy na Mníšek pod Brdy, který přechází v dálnici D4. Krátce před třináctou...

6. března 2026  8:52,  aktualizováno  13:47

Policie protáhla kolonou vůz s rodící ženou, dítě přišlo na svět hned po příjezdu

K porodu dojeli s policejním doprovodem doslova za pět minut dvanáct

Dramatický dojezd do porodnice u Apolináře ve středu zajistila rodičce pražská policie. Hlídka v dopolední špičce bezpečně provedla kolonou na Jižní spojce vůz s rodící ženou, která přivedla na svět...

6. března 2026  13:47

Obchod v pilíři Čechova mostu byl pastí na turisty, nově tam město otevře zmrzlinárnu

Čechův most v Praze (2025)

Místo kavárny cílící především na turistický provoz nově zmrzlinárna. To je aktuální stav obchodu v pilíři Čechova mostu. Město věří, že místo se stane díky novému nájemci cenově dostupnou a...

6. března 2026  13:37

Botanická zahrada ve sporu o Fata Morganě neuspěla, Ústavní soud stížnost zamítl

Skleník Fata Morgana

Botanická zahrada hlavního města Prahy neuspěla s ústavní stížností ve sporu s architektem Zdeňkem Deylem. Justice přiznala Deylovi téměř 270 tisíc korun plus úroky za neoprávněné užití autorského...

6. března 2026  9:41

Devět nakažených žloutenkou z pražské restaurace. Onemocněli štamgasti i majitel

Ilustrační fotografie

Hygienici odhalili v jedné z restaurací v Praze 6 ohnisko žloutenky typu A, onemocnělo jí devět lidí včetně jejího majitele. Odborníci v provozovně zjistili nevyhovující osobní i provozní hygienu,...

5. března 2026  14:55,  aktualizováno  17:58

Prodej nedoručených balíků na Smíchově přilákal davy. Chlapec našel poklad

Prodej nedoručených balíčků s tajným obsahem v nákupním centru Nový Smíchov....

V přízemí obchodního centra Nový Smíchov dnes vyrostlo provizorní tržiště tajemných balíčků. Dlouho před tím, než organizátoři odkryli vstupní bránu, začali se před ní zastavovat první zvědavci, aby...

5. března 2026  17:47

Agresivní muž blokoval MHD, se staženými kalhotami zmateně pobíhal po zastávce

Muž pod vlivem drog blokoval MHD

Pozdvižení na autobusové zastávce Kačerov v Praze vyvolal v úterý večer agresivní muž. Podle svědků napadal kolemjdoucí a bránil v odjezdu autobusu, do kterého se následně snažil dostat násilím. Na...

5. března 2026  15:55

Hop hop hop v hokejovém Kolíně. Kozlové září ve své nejlepší sezoně za 50 let

Matej Gardon a Petr Moravec z Kolína se radují z gólu proti Jihlavě.

Hru bílých proti modrým rozřízne štiplavý zvuk píšťalky. „Hop, hop, hop,“ gestikuluje energicky kouč Petr Martínek směrem k jednomu z útočníků, jehož pohyb se mu zrovna úplně nepozdával. Pokyn navíc...

5. března 2026  15:18

Na mariánský sloup někdo načmáral antikřesťanské symboly, vandala hledá policie

Neznámý pachatel posprejoval tři sloupky z ohrazení mariánského sloupu na...

Neznámý pachatel posprejoval v noci na čtvrtek tři sloupky z ohrazení mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí. Na jeden vyobrazil kříž, na druhý rovnítko a na třetí hákový kříž. Obrazce...

5. března 2026  15:17

Zanedlouho bude hotovo. Demolice mostu Šmejkalka na D1 jde do finále

Demolice mostu Šmejkalka na D1

Stavbaři, kteří opravují most Šmejkalka na dálnici D1 u Senohrab, končí s demolicí poloviny nosné konstrukce ve směru na Prahu. Následovat bude výstavba nové části mostu. Auta projíždějí úsekem v...

5. března 2026  15:13

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jedna z nejlepších služeb. Pražané v průzkumu ocenili MHD, chválí rychlost i jízdné

ilustrační snímek

Pražská městská hromadná doprava se u svých uživatelů těší značné oblibě, vyplývá z čerstvého průzkumu agentury STEM/MARK. Cestující na Dopravním podniku hlavního města Prahy (DPP) nejvíce oceňují...

5. března 2026  14:50

Ženu sledovali domů, tam jí surově strhli kabelku. Lupiče zadržela policie

Policie zatkla muže, kteří před tím přepadli a okradli ženu

Pražští kriminalisté zadrželi dvojici mužů, kteří přepadli pětašedesátiletou ženu a oloupili ji o kabelku, čímž jí způsobili škodu ve výši téměř čtyř tisíc korun. Okamžik přepadení zaznamenala kamera...

5. března 2026  13:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.