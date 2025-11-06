Nejdelší motorky světa. Muzeum ukazuje Čechie-Böhmerland, i „reinkarnované“ typy

Národní technické muzeum v Praze vystavuje 30 motocyklů značky Čechie-Böhmerland u příležitosti 100. výročí od začátku výroby. Výstava těchto nejdelších vyráběných motorek nabídne první ucelený přehled všech typů, k vidění bude i stroj dlouhý 3,2 metrů, který uvezl až čtyři lidi. Zájemci mohou výstavu zhlédnout od pátku 7. listopadu do 22. března 2026.

„Jsou to trochu orgie této značky,“ sdělil na tiskové konferenci spoluautor výstavy a ředitel Státního okresního archivu v Děčíně Jan Němec.

„Já bych řekl, že podstatnější než ty motorky jsou texty po stěnách, které mapují příběh značky a osud jejich tvůrce, které jsou odrazem našich dějin 20. století,“ řekl druhý z pořadatelů expozice Arnošt Nezmeškal pro iDNES.cz.

Řadu strojů si muzeum vypůjčilo od přátel nebo z muzeí v Berlíně a Drážďanech. Podle Nezmeškala představuje výstava i zaniklý svět malých továren v pohraničí. „Jde o netypický případ našeho průmyslu v rukou Němců,“ dodal.

Na výstavě jsou podle něj všechny vyráběné typy těchto motocyklů, některé v několika variantách, a dokonce i ty již v originále neexistující. „Máme v Rakousku kamaráda Evalda, který dostavěl prototypy motorek, které se nedochovaly. Takže je tady máme reinkarnované podle několika dobových fotografií a výkresů,“ podotkl Nezmeškal.

Splašené lešení či jezevčík

Motocyklům se kvůli délce přezdívá splašené lešení či jezevčík. Mezi sběrateli jde o luxusní a mimořádně vzácné stroje, poněvadž už ve své době byla výroba omezená a i značně nákladná.

Čechie-Böhmerland jsou stroje o obsahu 600 krychlových centimetrů, váží 280 kilogramů. Slávu si tyto motorky získaly zejména délkou - základní provedení měřilo 3,17 metrů. Ve své době nahrazovaly automobil, který byl pro mnoho lidí nedostupný. Byl to jediný motocykl, který úředně mohl sloužit pro přepravu až čtyř lidí.

Motocykly začal vyrábět sudetský Němec Albin Liebische v roce 1925 ve Šluknovském výběžku, přesněji v Krásné Lípě. Němci znali stroje pod názvem Böhmerland, čeští zákazníci pod označením Čechie. Sériová výroba začala o dva roky později. Následně se přesunula do Kunratic u České Kamenice.

„Motocykl byl vymyšlen tak, aby svého majitele dokázal pohodlně odvést na tuzemskou dovolenou a taky aby se dostal přes Alpy do mekky všech Němců, a to je Itálie,“ zmínil spoluautor výstavy. Liebische proto pořádal v tomto pohoří i zkoušky motorů.

Konec výroby nastal v roce 1939, kdy v Německu začaly platit předpisy na typové ohraničení motocyklů. Liebische se začal z finanční tísně podílet na válečné výrobě nacistického Německa. Po druhé světové válce Liebische jako sudetský Němec přišel o veškerý majetek a musel opustit domov. Žil poté v západoněmeckém Pasově. Jeho pokusy o obnovení značky zůstaly neúspěšné.

