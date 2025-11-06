„Jsou to trochu orgie této značky,“ sdělil na tiskové konferenci spoluautor výstavy a ředitel Státního okresního archivu v Děčíně Jan Němec.
„Já bych řekl, že podstatnější než ty motorky jsou texty po stěnách, které mapují příběh značky a osud jejich tvůrce, které jsou odrazem našich dějin 20. století,“ řekl druhý z pořadatelů expozice Arnošt Nezmeškal pro iDNES.cz.
Řadu strojů si muzeum vypůjčilo od přátel nebo z muzeí v Berlíně a Drážďanech. Podle Nezmeškala představuje výstava i zaniklý svět malých továren v pohraničí. „Jde o netypický případ našeho průmyslu v rukou Němců,“ dodal.
Na výstavě jsou podle něj všechny vyráběné typy těchto motocyklů, některé v několika variantách, a dokonce i ty již v originále neexistující. „Máme v Rakousku kamaráda Evalda, který dostavěl prototypy motorek, které se nedochovaly. Takže je tady máme reinkarnované podle několika dobových fotografií a výkresů,“ podotkl Nezmeškal.
Splašené lešení či jezevčík
Motocyklům se kvůli délce přezdívá splašené lešení či jezevčík. Mezi sběrateli jde o luxusní a mimořádně vzácné stroje, poněvadž už ve své době byla výroba omezená a i značně nákladná.
Čechie-Böhmerland jsou stroje o obsahu 600 krychlových centimetrů, váží 280 kilogramů. Slávu si tyto motorky získaly zejména délkou - základní provedení měřilo 3,17 metrů. Ve své době nahrazovaly automobil, který byl pro mnoho lidí nedostupný. Byl to jediný motocykl, který úředně mohl sloužit pro přepravu až čtyř lidí.
|
Století nejdelších motorek světa. Čechie-Böhmerland jsou naprosté unikáty
Motocykly začal vyrábět sudetský Němec Albin Liebische v roce 1925 ve Šluknovském výběžku, přesněji v Krásné Lípě. Němci znali stroje pod názvem Böhmerland, čeští zákazníci pod označením Čechie. Sériová výroba začala o dva roky později. Následně se přesunula do Kunratic u České Kamenice.
„Motocykl byl vymyšlen tak, aby svého majitele dokázal pohodlně odvést na tuzemskou dovolenou a taky aby se dostal přes Alpy do mekky všech Němců, a to je Itálie,“ zmínil spoluautor výstavy. Liebische proto pořádal v tomto pohoří i zkoušky motorů.
Konec výroby nastal v roce 1939, kdy v Německu začaly platit předpisy na typové ohraničení motocyklů. Liebische se začal z finanční tísně podílet na válečné výrobě nacistického Německa. Po druhé světové válce Liebische jako sudetský Němec přišel o veškerý majetek a musel opustit domov. Žil poté v západoněmeckém Pasově. Jeho pokusy o obnovení značky zůstaly neúspěšné.
|
26. října 2025